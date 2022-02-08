Red Bull Yol Arkadaşım'a Uğrayan Şarkılar

, İsmai Türküsev'in moderasyonu ve birbirinden değerli konuklarıyla eşsiz rotalar belirleyip, eğlenceli yolculuklara çıkıyor. Bugüne dek, Serhan Acar, Can Bonomo, Kaan Kural, Paptırcem, Hande Baladın, Biz Evde Yokuz ve Sarp Apak'ın konuk olduğu podcast serisi her bir bölümüyle keyifli anlar vadediyor.