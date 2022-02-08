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Red Bull Yol Arkadaşım'a Uğrayan Şarkılar
İsmail Türküsev'in sürücü koltuğuna geçip ünlü konuklarıyla keyifli yolculuklara çıktığı Red Bull Yol Arkadaşım şarkılardan ilham alarak ilerliyor. İşte Red Bull Yol Arkadaşım'a uğrayan şarkılar!
Red Bull Yol Arkadaşım, İsmai Türküsev'in moderasyonu ve birbirinden değerli konuklarıyla eşsiz rotalar belirleyip, eğlenceli yolculuklara çıkıyor. Bugüne dek, Serhan Acar, Can Bonomo, Kaan Kural, Paptırcem, Hande Baladın, Biz Evde Yokuz ve Sarp Apak'ın konuk olduğu podcast serisi her bir bölümüyle keyifli anlar vadediyor.
Enerji seviyesinin hiç düşmediği bu programa elbette harika şarkılar da eşlik ediyor. Red Bull Yol Arkadaşım yoluna tam gaz devam ederken programa uğrayan şarkılardan oluşan listeyi hemen aşağıda bulabilirsin.