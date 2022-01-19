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Seyahat
Red Bull Yol Arkadaşım'ın Yedinci Bölümünde Konuğumuz: Sarp Apak
Socrates Dergi prodüksiyon partnerliğinde hazırlanan podcast serisi Red Bull Yol Arkadaşım'da yolculuk devam ediyor.
Socrates Dergi prodüksiyon partnerliğinde hazırlanan podcast serisi Red Bull Yol Arkadaşım'da yolculuk devam ediyor.
Sürücü koltuğunda İsmail Türküsev'in, yan koltuğundaki ise ünlü konukların yer aldığı bu podcast'te bambaşka rotalar belirleniyor ve zorlu yol ayrımları tecrübe ediliyor. Şarkıların ve filmlerin ilham verdiği bu yepyeni yolculukta enerji seviyesi hiç düşmüyor.
Serinin önceki bölümlerinde Formula 1'in sesi Serhan Acar'ı, müzisyen Can Bonomo'yu ve Red Bull sporcusu Hande Baladın'ı konuk eden İsmail Türküsev, bu kez oyuncu Sarp Apak ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Kahvaltıcı Eşref Amca'nın, görkemli NBA 2K kariyerinin, şarkı ve film tavsiyelerinin konuşulduğu keyifli sohbeti hemen aşağıdan dinleyebilirsin.
Sarp Apak kimdir?
Sarp Apak, 11 Kasım 1981'de Diyarbakır'da dünyaya geldi. Küçük yaşta ailesiyle beraber Bursa'ya taşınan oyuncu, lise eğitimini Bursa Erkek Lisesi'nde tamamladıktan sonra tiyatroya yöneldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Oyunculuk bölümünü kazanan Sarp Apak, Ağır Roman ve Organize İşler gibi filmlerde rol aldıktan sonra Avrupa Yakası'ndaki Tanrıverdi karakterine can verdi. Sarp Apak ilerleyen yıllarda Kavak Yelleri, Jet Sosyete ve Ölümlü Dünya dahil birçok yapımda yer aldı.