Red Bull BC One Jürisi Türkiye Finaline Hazır

İstanbul, dünyanın en prestijli teke tek B-Boy ve B-Girl Türkiye finaline uzun zaman sonra tekrar ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Elemeler 10 Haziran'da, Türkiye Finali ise 11 Haziran'da Alan Kadıköy'de gerçekleşecek. Breaking'in önemli isimlerinden ve Red Bull BC One Cypher jüri üyelerinden B-Girl AT , B-Boy Fero ve B-Boy Menno ile yaklaşan yarışma öncesinde konuşma fırsatı yakaladık.

B-Boy Menno, Red Bull BC One 2014 © Red Bull Content Pool

Siz hep kendine has tarzınızla öne çıktınız ve başarı kazandınız. Dansçıların kendi stillerini bulması başarıları için de en önemli anahtar diyebilir miyiz?

Fero: Kesinlikle. Benzersiz bir stil her zaman iyi bir izlenim bırakır ve bu da özgüvenini artırır. Özgüven de hedeflerine ulaşabilmen için gerekli olan pozitif enerjiyi körükler. Stil; kişiliği, karakteri ve değerleri yansıtır. Bu aynı zamanda bir kişinin kendi kimliğini ifade etmesinin de bir yoludur. Dolayısıyla jürinin de değerlendirme yaparken dikkate aldığı ana unsurlardan biri sskendine özgü bir stile sahip olmaktır.

Menno: Evet, öne çıkmak için benzersiz bir tarz yaratmak kesinlikle önemli. Ama genel olarak yeteneğinizi ve kendi yolunuzu bulmanız ve bunu breaking'e uyarlamanız en önemli şey bence. Bir kişi, inanılmaz bir fiziksel güçle öne çıkarken diğer kişinin keskin bir karizması olabilir. Diğer kişi daha yaratıcı olabilir. Bence her insanın kendine göre yetenekleri var ve bunu dansa yöneltip kendinin en iyi versiyonunu yaratmak en doğru yöntem. Bence başarıya ulaşmanın en iyi yolu bu.

AT: Bence bir dansçı olarak öğrenmek gereken ilk şeyler temel bilgiler. Dansın için güçlü bir temele ve güçlü bir tekniğe sahip olmalısın. Bundan sonra ise nasıl dans etmek ve kendini nasıl ifade etmek istediğini bulmalısın. Dans etmenin en güzel yanlarından biri de kendinizi daha iyi tanımanıza ve anlamanıza yardımcı olması ve bunu performansınızda da görebilmeniz.

B-Boy Jester 2022'de Türkiye şampiyonu olarak New York vizesini kapmıştı © Nuri Yılmazer

Yarışmacıların fit halde finale gelmeleri de önemli şüphesiz. Siz finaller öncesi kendinizi fit tutmak için neler yapıyordunuz?

Fero: İyi bir kondisyon ve dayanıklılığa sahip olmak için elbette antrenman yapmak gerekiyor. Aktif bir solo dansçı iken farklı kas gruplarını çalıştırabilmek için dansın dışında haftada üç gün ekstra antrenmanlar yapıyordum. Bu figürleri daha keskin bir şekilde yapabilmeme yardımcı oluyordu. Pek çok alternatif mümkün. Kimileri sadece dans ederek gerekli kondisyona ulaşabilir. Fakat kimileri de break dans ile başka bir sporu bir araya getirerek daha güçlü bir yapıya ulaşma yolunu tercih edebilir.

Menno: Tabii ki, dayanıklılık antrenmanları, dövüş sporları ve breaking yapmak sizi belirli düzeyde bir kondisyona ulaştırıyor. Buna biraz ip atlama, koşu ve yüzme ekleyebilirsiniz. Ancak bence breaking dayanıklılığınızı artırmak için yapabileceğiniz en iyi şey yine breaking yapmaktır.

AT: Neredeyse her gün bir şekilde antrenman yapıyorum. Bazen daha hafif egzersizler, bazen yoga, bazen dans ve bazen de kardiyo çalışması.

B-Boy Fero © Red Bull Menno © Leo Rosas | Red Bull Content Pool

Fiziksel hazırlık kadar mental hazırlık da önemli. Siz kendinizi finaller öncesi mental olarak nasıl hazırlıyodunuz ve bu konuda problem yaşayan dansçılara ne tavsiye vermek istersiniz?

Fero: Yarışmalardan önce dikkatli ve amaca odaklanmış olmak önemlidir. Bir koçun takımını motive etmesi gibi kendi zihinlerini hazırlamaları ve başarı için kendilerini telkin etmeleri gerekebilir.

Zihinsel olarak hazırlanmanın birçok yolu var. Kimisi motivasyonunu artırmak için yüksek tempolu müzik dinler, kimisi ise sessiz bir yer seçerek sakinleştirici müzikler dinler ya da nefes teknikleriyle meditasyon yapar. Hangisinin onlar için en uygun olduğunu bulmaları gerekiyor. Break dans artık olimpik bir spor olduğu için spor psikolojisi tekniklerini de öğrenmekte fayda var. Bu tekniklerle stresi en aza indirebilir, özgüvenlerini artırabilir ve daha fazla odaklanabilirler.

B-Girl AT © Leo Rosas

Menno: Bence zihinsel olarak, materyalinize odaklanmanız ve en az bir hafta veya iki hafta gibi, zihninizi gerçekten kırma materyalinizle meşgul etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bence bu çok önemli, bu yüzden meseleleriniz zihninize iyi oturuyor ve bu size savaşlar sırasında çok fazla güven ve dinlenme sağlıyor çünkü eşyalarınızın aklınızda olduğunu biliyorsunuz.

AT: Herkes için işe yarayan şey farklıdır. Ben rahatlamayı, meditasyon yapmayı ve dans kapışmalarından önce rahatlatıcı müzikler dinlemeyi seviyorum. Herkesin kendi dansı hakkında özgüvenli hissetmesini sağlayan şeyleri bulması gerekiyor.

B-Girl Jazzy © Nuri Yılmazer

Peki finalde yarışmacılar nasıl bir strateji belirlemeli sizce? Spontane olmak mı, müzikle hareket etmek mi yoksa her rakibe dayalı bir eylem planı mı tercih etmeliler?

Fero: Çoğu dansçı finale gelirken en iyi figürlerini tüketir. Finalde ise zayıf setlere mahkum olurlar ya da tekrara düşerler. Bir B-Boy/B-Girl müzikle kendiliğinden dans edebilmek için yeterli figür çeşitliliğine sahip olmalıdır. Aksi takdirde tekrara düşmek kaçınılmaz olur.

Bence dansçıların hazırda birkaç seti olmalı. Solo set yapmanın bir avantajı olduğu gibi dezavantajı da var. Solo seti, farklı vuruşlarla tekrar tekrar çalıştırırlarsa kişi özgüvenini yüksek tutabilir ve sahne heyecanını yenebilir. Dezavantajı ise solonun ortasında hamleyi unutma veya tıkanma ihtimali olabiliyor. Bu durumda çok tekrar çalışması yapmak kurtarıcı olabilir.

Menno: Bunu söylemek benim için çok zor çünkü her dansçı birbirinden çok farklı Bu gerçekten kiminle karşı karşıya geldiğinize ve ne tür bir dansçı olduğunuza bağlı. Bence bu çok bireysel bir soru. Yine de her zaman dengeli bir stratejiye sahip olmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum.

AT: Kanımca, doğaçlama figürler dansa daha fazla çekicilik ve bir tür sihir getiriyor. Setler çok planlıysa tekdüze görünebilir. Dansçı bir adım ötesini düşünürse anın büyüsünü kaçırabilir.

Red Bull BC One 2019 © Felipe Gabriel/Red Bull Content Pool

Türkiye'deki break dansçılar hakkında ne düşünüyorsunuz onları izleme fırsatınız oldu mu hiç?

Fero: Çok yetenekli B-Boylar ve B-Girller var. Eski ve yeni neslin neredeyse tamamını tanıyorum. Avrupa'nın ve Türkiye'nin başarılı Breaking Team'lerinden biri olan Too Much Underground'u temsil ediyorum, bu yüzden hangi ülkede olursak olalım birbirimizle iletişim halindeyiz. Japonya'da Türk Milli Takımı dansçıları ile birlikteydik, Kore, Brezilya, İspanya, İngiltere ve Türkiye'de yeni başlayanların bu yetenekli dansçılara sahip oldukları için çok şanslı olduklarını söyleyebilirim.

Menno: Türkiye'den birkaç dansçı izledim ve bence çok iyiler. Danslarında çok sanatsal bir yanları olduğunu söyleyebilirim ki bu benim izlemekten gerçekten keyif aldığım bir şey.

AT: Türkiye'yi daha önce hiç ziyaret etmedim ve bu sahneyle tanışmayı dört gözle bekliyorum! Ama Türkiye'den çok yetenekli dansçılarla tanıştım.

Şüphesiz tüm finalistler çok heyecanlı olacaklar, heyecanlarını yenmeleri için onlara ne tavsiye verirsiniz?

Fero: Her zaman söylerim, eğlenmeyi unutmayın. Dansta kaybetmek yoktur. Her kayıp ilerlemenin bir parçasıdır, gelişmeye doğru bir adımdır. Bu şekilde düşünürlerse heyecan kalmaz çünkü sadece kazanmayı hedeflemek stres ve heyecan yaratır.

Menno: Bence heyecan iyidir, biraz adrenaline ihtiyaç duyarsınız. Bazı şeyleri düşünmek size enerji verir ama yine de bu çok bireysel bir soru, bazı insanlar baskıyla daha iyi performans sergiler, diğerleri için ise durum farklıdır. Odaklanmaları için size iyi gelen şey neyse onu yapmalısınız. Sadece anın içinde olmak, sadece anın tadını çıkarmak için. Evet, o anda o mücadeleyi kazanmaya odaklanın ve onu herhangi bir dans kapışması olarak gibi görün derim. Benim önerim bu olurdu.

AT: Anın tadını çıkarın!