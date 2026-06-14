Korku oyunları denildiğinde akla gelen ilk serilerden biri olan Resident Evil yeni oyunu ile oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Serinin dokuzuncu ana oyunu olarak duyurulan yapım güçlü atmosferi kadar teknik ihtiyaçlarıyla da dikkat çekiyor. Oyunu satın almadan önce bilgisayarınızın yeterli olup olmadığını kontrol etmek büyük önem taşıyor. Özellikle yeni nesil grafik teknolojilerinin kullanıldığı yapımlarda donanım gereksinimleri oyun deneyimini doğrudan etkiliyor.

01 Resident Evil Requiem Önerilen Özellikler

Akıcı bir oyun deneyimi elde etmek isteyen oyuncular için önerilen sistem gereksinimleri oldukça önemli. Açıklanan verilere göre oyun 1080p çözünürlükte 60 FPS hedeflenerek tasarlanmış durumda. Grafik kalitesinin yüksek tutulduğu senaryolarda güçlü işlemci ve ekran kartı ihtiyacı öne çıkıyor.

Önerilen sistemde Windows 11 işletim sistemi kullanılması gerekiyor. İşlemci tarafında Intel Core i7-8700 veya AMD Ryzen 5 5500 tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Bellek miktarı ise günümüz standartlarına uygun şekilde 16 GB olarak belirlenmiş durumda.

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Ekran kartı tarafında NVIDIA GeForce RTX 2060 Super ya da AMD Radeon RX 6600 seviyesinde bir donanım öneriliyor. Bu kartlar ışıklandırma efektleri ve detaylı çevre modellemeleri sırasında daha stabil performans sunabiliyor. Açıklanan değerler modern sistemlere sahip oyuncular için oldukça ulaşılabilir seviyede görünüyor.

Güncel olarak açıklanan Resident Evil Requiem sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşletim Sistemi: Windows 11 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i7-8700 veya AMD Ryzen 5 5500

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (8 GB) veya AMD Radeon RX 6600 (8 GB)

Depolama: SSD

DirectX: DirectX 12 desteği

Geliştirici ekip tarafından paylaşılan bilgiler oyunun 720p çözünürlükten yükseltilerek 1080p ve 60 FPS seviyesinde çalıştırılmasının hedeflendiğini gösteriyor. Daha yüksek çözünürlüklerde oynayacak kullanıcıların ise daha güçlü ekran kartlarına ihtiyaç duyması muhtemel görünüyor.

02 Resident Evil Requiem Minimum Sistem Gereksinimleri

Her oyuncunun üst düzey donanımlara sahip olması mümkün değil. Bu nedenle minimum sistem gereksinimleri birçok kişi tarafından daha fazla merak ediliyor. Açıklanan teknik detaylar incelendiğinde giriş seviyesinin günümüz standartlarına göre makul olduğu görülüyor.

Oyunu minimum ayarlarda çalıştırmak isteyen kullanıcıların Windows 11 işletim sistemine sahip olması gerekiyor. İşlemci tarafında Intel Core i5-8500 veya AMD Ryzen 5 3500 modelleri yeterli kabul ediliyor. Modern çok çekirdekli işlemcilerin tercih edilmesi performans açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

Bellek ihtiyacı minimum seviyede bile 16 GB olarak belirlenmiş durumda. Son yıllarda çıkan büyük bütçeli yapımlar düşünüldüğünde bu durum şaşırtıcı değil. Arka planda çalışan uygulamalar da hesaba katıldığında 16 GB RAM artık birçok oyuncu için standart hale gelmiş durumda.

Grafik tarafında NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon RX 5500 XT ekran kartları yeterli görülüyor. Geliştirici ekip oyunun bu sistemlerde 640p çözünürlükten yükseltilerek 1080p çözünürlükte yaklaşık 30 FPS seviyesinde oynanabileceğini belirtiyor.

Minimum gereksinimlere hızlı şekilde göz atmak isteyenler için liste şu şekilde:

Windows 11 64-bit işletim sistemi

Intel Core i5-8500 veya AMD Ryzen 5 3500 işlemci

16 GB RAM

NVIDIA GTX 1660 6 GB veya AMD RX 5500 XT 8 GB ekran kartı

SSD depolama birimi

DirectX 12 desteği

Paylaşılan bilgiler doğrultusunda Resident Evil Requiem minimum sistem gereksinimleri güncel oyuncu bilgisayarlarının büyük kısmı tarafından karşılanabilecek seviyede bulunuyor. Yine de SSD kullanımı zorunlu tutulduğu için eski sistemlerde depolama yükseltmesi gerekebilir.

03 Resident Evil Requiem Kaç GB?

Yeni nesil oyunların dosya boyutları her geçen yıl artıyor. Daha detaylı karakter modelleri daha büyük haritalar ve yüksek çözünürlüklü kaplamalar depolama ihtiyacını ciddi ölçüde yükseltiyor. Resident Evil Requiem de bu eğilimin dışında kalmıyor.

Geliştirici ekip tarafından henüz kesin dosya boyutu açıklanmış değil. Yine de mevcut bilgiler oyunun yaklaşık 73 GB depolama alanı isteyeceğini gösteriyor. Kurulum sırasında güncellemeler ve ek içerikler düşünüldüğünde biraz daha fazla boş alan bırakmak mantıklı olabilir.

SSD kullanımının zorunlu tutulması yükleme sürelerini önemli ölçüde azaltacak. Özellikle korku oyunlarında hızlı sahne geçişleri ve kesintisiz atmosfer deneyimi açısından SSD teknolojisi büyük avantaj sağlıyor. Mekanik disk kullanan oyuncuların performans kaybı yaşaması mümkün görünüyor.

Depolama tarafında yalnızca boş alan miktarına değil SSD'nin sağlık durumuna da dikkat etmek gerekiyor. Dolu depolama birimleri bazı durumlarda performans düşüşüne neden olabiliyor. Oyunu yüklemeden önce yeterli boş alan bırakılması daha stabil bir deneyim sağlayabilir.

Resident Evil serisinin yeni halkası grafik kalitesi ve atmosferi kadar teknik gereksinimleriyle de dikkat çekiyor. Açıklanan bilgiler doğrultusunda Resident Evil 9 sistem gereksinimleri özellikle orta segment oyuncu sistemlerini hedefliyor. Bilgisayarında SSD bulunan ve 16 GB RAM kapasitesine sahip kullanıcıların büyük bölümü Resident Evil Requiem sistem gereksinimleri açısından ciddi bir sorun yaşamadan oyuna giriş yapabilecek gibi görünüyor.