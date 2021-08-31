Riders Republic ile Ekstrem Sporlar Evine Geliyor

Ubisoft şimdi de içerik yelpazesini genişlettiği

Riders Republic

ile karşımızda. Oyunda diğer oyunculara karşı hem bireysel, hem de takım olarak meydan okumak mümkün. ABD'nin ikonik ulusal parklarını içeren devasa haritada yapılabilecek sayısız aktivite yer alırken, bunlar arasında

dahil olmak üzere birçok dağ bisikleti organizasyonu da yer alıyor.