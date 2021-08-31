Bir Oyun Daha
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OYUN
Riders Republic ile Ekstrem Sporlar Evine Geliyor
Ubisoft’un yeni oyunu Riders Republic ile Red Bull etkinliklerinin de dahil olduğu ekstrem sporları evinin rahatlığında deneyimle!
Yaklaşık beş yıl önce piyasaya sürülen Steep’in içeriğini ağırlıklı olarak kışın yapılan ekstrem sporlar oluşturuyordu. Tamamen oyuncuyu eğlendirmeye odaklanan yapımda kayak, snowboard ve wingsuit gibi sporları tecrübe etme şansı buluyorduk. Oyunun en önemli özelliklerinden biriyse diğer oyuncularla beraber takılabilmek, aynı ortamlarda performans sergileyebilmekti.
Ubisoft şimdi de içerik yelpazesini genişlettiği Riders Republic ile karşımızda. Oyunda diğer oyunculara karşı hem bireysel, hem de takım olarak meydan okumak mümkün. ABD'nin ikonik ulusal parklarını içeren devasa haritada yapılabilecek sayısız aktivite yer alırken, bunlar arasında Red Bull Rampage dahil olmak üzere birçok dağ bisikleti organizasyonu da yer alıyor.
2021 UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası Rehberi
01
Riders Republic hangi sporları içeriyor?
Riders Republic'in temelini beş ekstrem spor branşı oluşturuyor; dağ bisikleti, kayak, snowboard, wingsuit, rocket wingsuit. Steep'e kıyasla oyunun sunduğu en önemli kalem dağ bisikleti. Öte yandan Steep'te yer alan yamaç paraşütü (paragliding) ise şimdilik oyunda yer almıyor. Haritada gezinmek için de paramotor ve kar motoru kullanmak ya da her yere yürüyerek gitmek mümkün.
Oyundaki aktiviteler ise altı başlık altında toplanıyor; Bike Freestyle, Bike Racing, Ski Freestyle, Ski Racing, Wingsuit, Rocket Wingsuit. Her başlığın kendi ilerleyiş süreci bulunurken, bu süreçte Red Bull Rampage, UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası ve X Games gibi önemli organizasyonlara katılma şansı yakalıyoruz. Oyundaki sayısız Red Bull etkinliğinden bazıları şunlar:
- Red Bull Aces (Wingsuit)
- Red Bull District Ride (Dağ Bisikleti)
- Red Bull Hardline (Dağ Bisikleti)
- Red Bull Holy Bike (Dağ Bisikleti)
- Red Bull Joyride (Dağ Bisikleti)
- Red Bull Linecatcher (Kayak)
- Red Bull PlayStreets (Kayak)
- Red Bull Road Rage (Dağ Bisikleti)
- Red Bull Ultra Natural (Snowboard)
02
Riders Republic'te yapılabilecek şeyler neler?
Riders Republic'in oyunculara sunduğu en büyük nimet tamamen özgür bir şekilde hareket edebilmek. Haritada serbestçe dolaşılıyor ve açık olan etkinliklere istendiği an giriliyor. Serbest dolaşım ve etkinlikler dahil olmak üzere hemen hemen her aksiyondan yıldız kazanılıyor. Bu yıldızlar sayesinde de hem kariyerde ilerleyiş, hem de yeni ekipmanlara erişim sağlanıyor.
Haritanın merkezi toplanma alanlarındaki Tricks Academy'de yeni hareketler öğrenilirken, Shop'ta kıyafet ve benzeri yeni kozmetik ürünler satın alınıyor. Öte yandan devasa bir çevrimiçi oyun olan Riders Republic'i oynarken etrafta gezinip duran yüzlerce oyuncu gözlemlenebiliyor. Forza Horizon'ın Drivatar'ını anımsatan bu sistem sayesinde harita her an canlı kalıyor.
Oyunun haritasında yüzlerce "hayalet" dışında gerçek oyuncular da yer alıyor ve bu oyuncular sarı renkle gösteriliyor. Herhangi bir oyuncunun yanına gidip ona meydan okumak mümkün. Haritada serbestçe dolaşırken yine Forza Horizon'ın Forzathon'una benzer Mass Events etkinlikleri gerçekleşiyor. 64 kişilik bu yarışlar kaotik görünse de büyük eğlenceye ev sahipliği yapıyor.
03
Riders Republic ne zaman çıkacak ve fiyatı nedir?
Riders Republic'in çıkış tarihi ilk olarak 25 Şubat 2021 olarak duyurulmuştu ancak oyunun çıkış tarihine bir ay kala bu tarih yıl sonuna ertelenmişti. Geçtiğimiz ay yapılan yeni açıklamaya göre ise nihai çıkış tarihi 28 Ekim 2021 olarak güncellendi. Kapalı ve açık beta testleri sayesinde oyuncuların deneyimle şansı bulduğu oyunun bir erteleme daha yaşaması beklenmiyor.
Oyunun üç farklı sürümü bulunuyor. Gold Edition’da 1. Yıl Kartı, Ultimate Edition’da ise 1. Yıl Kartı ve Ultimate Paket yer alıyor. PC oyuncuları standart sürüm için 269 TL, Gold sürüm için 449 TL ve Ultimate sürüm için 495 TL ödemek durumundalar. Fiyatlar sırasıyla PlayStation 4/5 için 569 TL, 809 TL, 959 TL, Xbox One/Series X|S içinse 600 TL, 800 TL, 855 TL şeklinde.
04
Riders Republic sistem gereksinimleri
Açık bir dünyada onlarca oyuncuyu bir araya getirmesi amaçlanan Riders Republic’in sistem gereksinimleri dört başlığa ayrılmış durumda. Minimum sistem gereksinimlerinin yanı sıra aksiyonun ve doğanın tadını 4K çözünürlükte çıkarmak isteyenler için duyurulan bileşenler şöyle:
Minimum
- Intel Core i5-4460 ya da AMD Ryzen 5 1400 işlemci
- NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon RX 470 ekran kartı
- 8 GB bellek
- 20 GB disk alanı
Önerilen
- Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 5 1600 işlemci
- NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 570 ekran kartı
- 8 GB bellek
- 20 GB disk alanı
Önerilen (2K)
- Intel Core i5-9600K ya da AMD Ryzen 5 3600 işlemci
- NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ya da AMD Radeon RX 5600 XT ekran kartı
- 16 GB bellek
- 20 GB disk alanı
Önerilen (4K)
- Intel Core i7-8700K ya da AMD Ryzen 7 2700X işlemci
- NVIDIA GeForce RTX 2080 Super ya da AMD Radeon RX 5700 XT ekran kartı
- 16 GB bellek
- 20 GB disk alanı