Runarchy'den Antrenman Tavsiyeleri

İstanbul'un tanınan koşu gruplarından biri olan

Runarchy

, bugüne kadar şehrin dört bir yanındaki rotalarda yolda aldı. "Ruhumuz ve zihnimiz için en iyinin peşindeyiz!" diyen ve aynı zamanda Red Bull Challengers'ın da bir parçası olan

Runarchy

ile favori

antrenmanlarını ve iyi bir koşunun nasıl olması gerektiğine dair her şeyi konuştuk.