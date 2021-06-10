Runarchy'den Antrenman Tavsiyeleri

İstanbul'un tanınan koşu gruplarından biri olan Runarchy, bugüne kadar şehrin dört bir yanındaki rotalarda yolda aldı. "Ruhumuz ve zihnimiz için en iyinin peşindeyiz!" diyen ve aynı zamanda Red Bull Challengers'ın da bir parçası olan Runarchy ile favori Red Bull Project: Pro antrenmanlarını ve iyi bir koşunun nasıl olması gerektiğine dair her şeyi konuştuk.
Red Bull Project: Pro antrenmanlarından hangilerini yapıyorsunuz? Antrenman yapanlara Red Bull Project: Pro antrenman içeriklerinden hangilerini yapmayı tavsiye edersiniz?
Project Pro antrenmanlarından bütün sporculara ait kendimize uygun olan bir program çıkartıyoruz. Genellikle Kübra Dağlı ve Hazal Nehir’in kuvvet antrenmanlarını ve Ayşe Begüm Onbaşı’nın esneklik antrenmanlarını programıma dahil ediyoruz. Antrenmanlardan Burpee Box Jump, Dumbell Push Press i herkese tavsiye edebiliriz.
Red Bull Project: Pro antrenmanlarında favoriniz hangisi oldu? "Tam bize göre" dediğiniz antrenman hangisiydi?
Antrenmanlardan Kübra Dağlı’nın antrenmanlarını herkese tavsiye edebiliriz çünkü içerisinde hem kuvvet hem esneklik bulunuyor.
Sizin antrenman motivasyonunuz nedir? Son zamanlarda dışarıda antrenman yapmayı tercih ediyor musunuz?
Antrenman motivasyonumuz; gelişimimizi görmek. Her gün biraz daha fazlasını ekleyerek her defasında ne kadar ileriye gidebildiğimizi ve kendimizi zorlayabildiğimizi gördükçe motive oluyoruz. Son zamanlarda zorunlu şartlar yüzünden dışarıda antrenman yapmayı daha çok tercih eder olduk.
Özellikle Project-Pro sporcularının bir çoğu antrenmanlarında ekipmana ihtiyaç duymadan kendi vücut ağırlığımızla antrenman yapabiliyoruz. Ben de aynı şekilde çok rahatlıkla sporcuların antrenmanlarıyla dışarıda verimli bir şekilde antrenman yapabiliyoruz.
Kübra Dağlı - Burpee Box Jump, Dumbbell Push Press
İyi bir koşu için şart dedikleriniz, olmazsa olmazlarınız var mı?
İyi bir koşu için en önemli şey enerji. Enerjiyi nereden aldığınız çok önemli. Mental olarak ve bedenen enerjik olmamız gerekiyor. Bu konuda olmazsa olmaz dediğimiz şey mental olarak tabii ki Runarcy RC ailesi. Bedenen ise koşu için öncesinde bedenen güç ve zindelik veren, düzenli olarak yaptığımız Project-Pro antrenmanları.
Antrenman ile beslenme ilişkisini nasıl kuruyorsunuz? İkisi arasında bir denge tutturmak için nasıl bir program uyguluyorsunuz?
Antrenmanlardan verim alabilmek için beslenmenin çok önemli olduğunun farkındayız. Öncesinde yeterli karbonhidrat alımı ve sonrasında yeterli protein ve karbonhidrat alımı antrenmanları daha verimli hale getirerek performansımızı doğrudan etkilyor. Antrenman yapmadığımız günlerde de düzenli ve dengeli bir şekilde beslenmek antrenman yaptığımız günlere katkıda sağlayacaktır. Spor yapmak ve beslenmek ikisi ayrılmayan bir düzen içerisinde gitmelidir, ikisi de birbirini dengelemelidir. Birbirini dengelemeyen beslenme ve antrenman programları bir süre sonra sakatlıklara bile sebebiyet verebilir. Hamur işi, şekerleme – çikolata gibi işlenmiş ve hazır yiyeceklerden uzak durarak beslenme düzenini oturtmak çok önemli.