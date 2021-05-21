Runarchy Koşarak Şehre İzini Bıraktı
Red Bull Challengers koşu gruplarından Runarchy ile favori rotalarını ve şehre izini bırakmanın yollarını konuştuk.
İstanbul'un tanınan koşu gruplarından biri olan Runarchy, bugüne kadar şehrin dört bir yanındaki rotalarda yolda aldı. "Ruhumuz ve zihnimiz için en iyinin peşindeyiz!" diyen ve aynı zamanda Red Bull Challengers'ın da bir parçası olan Runarchy ile hem şehre nasıl izlerini bıraktıklarını, hem de favori rotalarını konuştuk.
Ekip olarak koşmayı en sevdiğiniz rota neresi ve neden orayı seçersiniz?
Sirkeci rotamızı koşmayı çok seviyoruz. Çok sakin olmakla birlikte deniz havası içerdiği için tercih ediyoruz.
İstanbul’da rota çıkarmak ve bir şehir koşucusu olmak nasıl bir duygu?
Heyecan verici bir duygu. İstanbul halen koşulmayı bekleyen birçok sokakla dolu büyülü bir şehir. Keşfettikçe yeni rotalar çıkarmak için heyecanlanıyoruz. Bu heyecanımızı hashtag'lerimizden biri olan #istanbulukeşfet ile koşu severlere yansıtıyoruz.
Koşu yaparken rotanızı ve ne kadar koştuğunuzu takip ediyor musunuz? Bu koşu performansınızı etkiliyor mu?
Çoğu zaman geçtiğimiz rotada etrafı izlemekten ne kadar koştuğumuzu takip etmeyi unutuyoruz. Mesafeden çok rotayı takip ettiğimizi söyleyebiliriz.
Red Bull Challengers ekiplerinden biri olarak, diğer koşu grupları ile birlikte maratonlara da katılıyorsunuz. Bu grubun üyesi olmak neler hissettiriyor?
Red Bull Challengers çatısı altında olduğumuz her bir ekip uzun süredir beraber koştuğumuz, güzel anılarımız ve geçmişimiz olan arkadaşlarımızla dolu. Sahip olduğumuz geçmiş, Red Bull Challengers adı altında yaptığımız faaliyetleri çok daha keyifli hale getiriyor.
Red Bull Şehre İzini Bırak projesiyle ilgili neler düşünüyorsunuz?
Koşmayı daha eğlenceli hale getiren, katılan koşucular ile iletişimi sıcak tutup kendilerine koştukları şehirde bir değer olduklarını ve aslında koşarak değer kattıklarının farkındalığını ön plana çıkaran bir proje. Her bir koşucu koştuğu şehir için bir değer.