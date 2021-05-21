Runarchy Koşarak Şehre İzini Bıraktı

İstanbul'un tanınan koşu gruplarından biri olan

Runarchy

, bugüne kadar şehrin dört bir yanındaki rotalarda yolda aldı. "Ruhumuz ve zihnimiz için en iyinin peşindeyiz!" diyen ve aynı zamanda

Red Bull Challengers

'ın da bir parçası olan Runarchy ile hem

, hem de favori rotalarını konuştuk.