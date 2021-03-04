Runatolia İçin Her Şey Hazır!
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Yılın "o" zamanı geldi çattı. Türkiye'nin en önemli maratonlarından biri olan Runatolia, 7 Mart 2021'de yine binlerce katılımcı eşliğinde koşulacak.
itibarıyla yayında
Antalya, 7 Mart 2021'de Türkiye'nin en önemli maratonlarından birine yine ev sahipliği yapacak. Bu yıl 16. kez düzenlenecek olan Runatolia Maratonu, binlerce koşu sevdalısını beklerken, Antalya sokakları yine unutulmaz anlara sahne olacak.
34 ülkeden binlerce katılımcının yarışacağı Runatolia, 2006 yılından bu yana aralıksız olarak düzenleniyor. Bir anlamda, maraton sezonunun açılışını da müjdeleyen organizasyona, aktif yaşamı benimseyen spor profesyonelleri ve gönüllülerinden oluşan Red Bull Challengers üyeleri de katılıyor.
Rundamental, Beat Run Crew, Runarchy, Ankarunning, No Reason Co., Karşıyaka One Team gibi koşu gruplarının katılacağı organizasyonda maraton, yarı maraton, 10 km ve takım koşuları da yapılacak. AKM önünden başlayacak olan maraton yine başladığı yerde sona erecek.