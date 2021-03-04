Runatolia İçin Her Şey Hazır!

. Bu yıl 16. kez düzenlenecek olan

Antalya, 7 Mart 2021'de Türkiye'nin en önemli maratonlarından birine yine ev sahipliği yapacak

15. kez düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu, 1 Mart Pazar günü on binlerce kişinin katılımıyla tamamlandı.

15. kez düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu, 1 Mart Pazar günü on binlerce kişinin katılımıyla tamamlandı.