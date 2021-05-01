Rundamental'dan Antrenman Tavsiyeleri

Yıllar önce birlikte koşuya çıkan bir grubun temellerini attığı Rundamental, koşmanın ötesine geçerek birlikte gülen, eğlenen, seyahat eden ve yorulmak bilmeyen bir ekibe dönüştü. Rundamental ile favori Red Bull Project: Pro antrenmanlarını ve iyi bir koşunun nasıl olması gerektiğine dair her şeyi konuştuk.

Red Bull Project: Pro antrenmanlarından hangilerini yapıyorsunuz? Antrenman yapanlara Red Bull Project: Pro antrenman içeriklerinden hangilerini yapmayı tavsiye edersiniz?

Hazal Nehir’in denge antrenmanlarını yapıyorum. Burpees, Handstand Hold, Pistols, Inchworm Push-ups, Hold On One Plank en sevdiğim antrenman içerikleri çünkü denge hareketlerinin zorlayıcı tarafını ve sadece bir hareketle tüm vücudu çalıştırıyor olmasını çok beğeniyorum.

Red Bull Challengers, Rundamental © Özkan Taşkıran

Red Bull Project: Pro antrenmanlarında favoriniz hangisi oldu? “Tam bize göre” dediğiniz antrenman hangisiydi?

Kesinlikle Burpees çünkü başta çok zor gibi görünen ancak pratik yaptıkça etkisini tam olarak hissettiğiniz, tüm vücut için çok güçlü bir antrenman.

Hazal Nehir - Burpees, Handstand Hold

Sizin antrenman motivasyonunuz nedir? Son zamanlarda dışarıda antrenman yapmayı tercih ediyor musunuz?

Son zamanlarda koşmak, açık havada antrenman ve yoga yapmak adeta bir hava alma bahanesi oldu. Bir koşu grubu olarak açık havada koşmak olmazsa olmazımız. Havaların güzelleşmesi ile birlikte parklar ve sahil kenarları özellikle kalabalık olmayan sabahın erken saatlerinde çok güzel antrenman alanlarına dönüştü.

İyi bir koşu için şart dedikleriniz, olmazsa olmazlarınız var mı?

Koşu ayakkabısı, uygun ekipman, güçlü bacaklar, motivasyon ve tabii ki birlikte koştuğun, canın ekip arkadaşların.

Antrenman ile beslenme ilişkisini nasıl kuruyorsunuz? İkisi arasında bir denge tutturmak için nasıl bir program uyguluyorsunuz?

Yoğun antrenman dönemlerinde karbonhidratın arttığı, normal zamanda da ihtiyacımız kadar aldığımız, tüm besinlerin gerekli miktarlar içinde tüketildiği dengeli bir beslenme. Yani yarış dönemleri biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Ancak en önemlisi sıvı tüketimi!