Rundamental Koşarak Şehre İzini Bıraktı

İstanbul'un tanınan koşu gruplarından biri olan

Rundamental

, bugüne kadar şehrin dört bir yanındaki rotalarda yolda aldı. Koşunun sadece bir spor değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı ve kültür olduğunu göstermeyi hedefleyen ve

Red Bull Challengers

'ın da bir parçası olan Rundamental ile hem

, hem de favori rotalarını konuştuk.