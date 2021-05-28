Koşu
Rundamental Koşarak Şehre İzini Bıraktı
Red Bull Challengers koşu gruplarından Rundamental ile favori rotalarını ve şehre izini bırakmanın yollarını konuştuk.
İstanbul'un tanınan koşu gruplarından biri olan Rundamental, bugüne kadar şehrin dört bir yanındaki rotalarda yolda aldı. Koşunun sadece bir spor değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı ve kültür olduğunu göstermeyi hedefleyen ve Red Bull Challengers'ın da bir parçası olan Rundamental ile hem şehre nasıl izlerini bıraktıklarını, hem de favori rotalarını konuştuk.
Ekip olarak koşmayı en sevdiğiniz rota neresi ve neden orayı seçersiniz?
2015’ten bu yana düzenli olarak hem Avrupa, hem de Anadolu yakasında çok benimsediğimiz rotalar var. Ayvat Bendi, Kadıköy - Moda, Bebek, Tarabya, Maçka, Caddebostan, Karaköy... Hepsini çok seviyoruz ancak Karaköy’ün ayrı bir yeri var. Karaköy’ün ara sokaklarından başlayıp tarihi yarımada boyunca; Galata Köprüsü, Eminönü, Sirkeci, Sarayburnu, Cankurtaran sahilinde Galata Kulesi ve gerçek bir İstanbul silüetine karşı koşmak her zaman bir ayrıcalık olmuştur.
İstanbul’da rota çıkarmak ve bir şehir koşucusu olmak nasıl bir duygu?
Koşu kültürünü sokaklara taşımak ve her yerde görünür olabilmek bizim için çok önemli. Bu yüzden de çok farklı bölgelerde ve farklı özelliklere sahip rotalarda koşuyoruz. Aşağı yukarı 10’dan fazla rotamız var, bu çeşitliliğin koşumuzu geliştirdiğine inanıyoruz. Orman, şehir, düzlük, yokuş demeden her yerde koşmayı seviyoruz. Çok kalabalık bir şehir rotasında koşarken trafik, insanlar, gürültü öylece dururken siz koşarak devam ediyor ve her şeyi geride bırakıyorsunuz. Bu gerçek bir özgürlük ve çok güzel bir his. Aynı şekilde ormanda baharda, kuş sesleri arasında, doğanın yeşerdiğine şahit olarak, inişli çıkışlı toprak zeminde koşarken kendinizi doğanın bir parçası gibi hissediyorsunuz.
Koşu yaparken rotanızı ve ne kadar koştuğunuzu takip ediyor musunuz? Bu koşu performansınızı etkiliyor mu?
Antrenmanlarımızı çoğunlukla performans saatleri ile ölçüyor ve kayıt altında tutuyoruz ki gelişimimizi ve antrenman programımızı takip edebilelim. Bu bizi iyi anlamda etkiliyor çünkü özellikle bir antrenman programını takip ederken geriye dönüp nasıl bir performans gösterdiğinizi incelemek için önemli.
Red Bull Challengers ekiplerinden biri olarak, diğer koşu grupları ile birlikte maratonlara da katılıyorsunuz. Bu grubun üyesi olmak neler hissettiriyor?
Öncelikle her grubun ayrı bir enerjisi, kitlesi olması çok güzel. Hepimiz bir araya gelince tam bir gökkuşağı etkisi yaratıyoruz. Birlikte katıldığımız yarışlarda kocaman bir pozitif enerji gücü oluştuğunu hissediyoruz. Sporun hemen her türünü destekleyen, global bir markanın parçası olmak da gurur verici.
Red Bull Şehre İzini Bırak projesiyle ilgili neler düşünüyorsunuz?
Yıllardır İstanbul başta olmak üzere, ülkenin ve hatta dünyanın çok farklı yerlerinde koşuyoruz. Koşmaya başladığımızdan beri yaşadığımız şehrin sokakları, caddeleri artık gözümüze çok farklı görünüyor. Eğer bir sokaktan koşarak geçmemişsek, henüz orayı o kadar da iyi bilmiyoruz demek oluyor. Red Bull Şehre İzini Bırak projesi başladığından beri bu şehirde koşarak ne kadar çok yol katettiğimizi fark etmiş olduk. Çok güzel bir farkındalık oluştu.