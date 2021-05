Rundamental Koşarak Şehre İzini Bıraktı

No Reason Co. Koşarak Şehre İzini Bıraktı

Koşu kültürünü sokaklara taşımak ve her yerde görünür olabilmek bizim için çok önemli. Bu yüzden de çok farklı bölgelerde ve farklı özelliklere sahip rotalarda koşuyoruz. Aşağı yukarı 10’dan fazla rotamız var, bu çeşitliliğin koşumuzu geliştirdiğine inanıyoruz. Orman, şehir, düzlük, yokuş demeden her yerde koşmayı seviyoruz. Çok kalabalık bir şehir rotasında koşarken trafik, insanlar, gürültü öylece dururken siz koşarak devam ediyor ve her şeyi geride bırakıyorsunuz. Bu gerçek bir özgürlük ve çok güzel bir his. Aynı şekilde ormanda baharda, kuş sesleri arasında, doğanın yeşerdiğine şahit olarak, inişli çıkışlı toprak zeminde koşarken kendinizi doğanın bir parçası gibi hissediyorsunuz.