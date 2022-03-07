17. Kez Düzenlenen Runtalya'da Neler Oldu?

Türkiye'nin köklü maratonlarından Runtalya 6 Mart Pazar günü Antalya’da 17. kez gerçekleştirildi. Yarış kapsamında maraton, yarı maraton, 10 kilometre ve tekerlekli sandalye kategorilerinde yarışlar yapıldı.
Red Bull Challengers gruplarının da katıldığı maratona Antalya halkı da yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 8500 kişi ile koşulan yarışın sonunda maraton erkekler kategorisinde Üzeyir Söylemez 2:23:07'lik derecesi ile birinci olurken, Mestan Turhan ikinci, Valeriy Peremitin ise üçüncü oldu.
Kadınlarda ise Elmina Saksi 2:59:06'lık derecesi ile maratonu kazanırken Julia Fernas ikinciliği, Merve Güney ise üçüncülüğü elde etti. Yarışmada 21 bin metre, 10 bin metre ve tekerli sandalye kategorilerinde de ödüller sahiplerine dağıtılırken, maraton sonrasında koşuya katılan herkes seneye tekrar buluşmak üzere 17. buluşmayı sonlandırdı.