Runtalya, 2022
© Maqhmut Cinci
Maraton

17. Kez Düzenlenen Runtalya'da Neler Oldu?

Yaklaşık 8500 kişinin katıldığı Runtalya'da kazananlar belli oldu.
Yazar: Red Bull
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Türkiye'nin köklü maratonlarından Runtalya 6 Mart Pazar günü Antalya’da 17. kez gerçekleştirildi. Yarış kapsamında maraton, yarı maraton, 10 kilometre ve tekerlekli sandalye kategorilerinde yarışlar yapıldı.
Red Bull Challengers gruplarının da katıldığı maratona Antalya halkı da yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 8500 kişi ile koşulan yarışın sonunda maraton erkekler kategorisinde Üzeyir Söylemez 2:23:07'lik derecesi ile birinci olurken, Mestan Turhan ikinci, Valeriy Peremitin ise üçüncü oldu.
Red Bull Challengers ekipleri de maratonda yer aldı
Red Bull Challengers ekipleri de maratonda yer aldı
© Mahmut Cinci
Kadınlarda ise Elmina Saksi 2:59:06'lık derecesi ile maratonu kazanırken Julia Fernas ikinciliği, Merve Güney ise üçüncülüğü elde etti. Yarışmada 21 bin metre, 10 bin metre ve tekerli sandalye kategorilerinde de ödüller sahiplerine dağıtılırken, maraton sonrasında koşuya katılan herkes seneye tekrar buluşmak üzere 17. buluşmayı sonlandırdı.
Maraton bu yıl 17. kez düzenlendi
Maraton bu yıl 17. kez düzenlendi
© Mahmut Cinci
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