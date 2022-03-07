17. Kez Düzenlenen Runtalya'da Neler Oldu?

Red Bull Challengers gruplarının da katıldığı maratona Antalya halkı da yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 8500 kişi ile koşulan yarışın sonunda maraton erkekler kategorisinde Üzeyir Söylemez 2:23:07'lik derecesi ile birinci olurken, Mestan Turhan ikinci, Valeriy Peremitin ise üçüncü oldu.

Red Bull Challengers gruplarının da katıldığı maratona Antalya halkı da yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 8500 kişi ile koşulan yarışın sonunda maraton erkekler kategorisinde Üzeyir Söylemez 2:23:07'lik derecesi ile birinci olurken, Mestan Turhan ikinci, Valeriy Peremitin ise üçüncü oldu.

Red Bull Challengers gruplarının da katıldığı maratona Antalya halkı da yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 8500 kişi ile koşulan yarışın sonunda maraton erkekler kategorisinde Üzeyir Söylemez 2:23:07'lik derecesi ile birinci olurken, Mestan Turhan ikinci, Valeriy Peremitin ise üçüncü oldu.