Runtalya Bu Yıl 17. Kez Düzenleniyor

Antalya’da düzenlenen geleneksel Runtalya Maratonu bir kez daha farklı ülkelerden koşucuları bir araya getiriyor.
Bu yıl 17. kez düzenlenecek maratonda yüzlerce katılımcı en iyi performanslarını sergilemek için koşacak. Farklı kategorilerde düzenlenecek maratona katılanlar, kat ettikleri mesafeleri Şehre İzini Bırak üzerinden haritaya aktararak bu koşu deneyiminin bir parçası olabilecekler. Ayrıca Red Bull Challengers grupları da koşuda yerlerini alacak.
Runtalya Maratonu ilk olarak 5 Mart Cumartesi günkü Minik Adımlar Koşusu ile başlayacak. Günün devamında Yüksek Topuk Koşusu, Babyrun Yarışması ve Runtalya Shake Out Run düzenlenecek. 6 Mart Pazar günü ise Tekerlekli Sandalye Koşusu, Maraton, Yarı Maraton, 10K Team Run koşularının startı verilecek.
Runtalya kapsamında Kübra Dağlı ya da Bora Altıntaş'ın takımı ile Şehre İzini Bırak projesine katılmak için burayatıklayabilirsin.