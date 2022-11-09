Ryan Decenzo, Winter Creek Mission Projesini Anlatıyor

Ryan Decenzo: Doğada skateboard yapmak ve şehirden uzakta olmak genellikle daha zorlu koşullarla karşılaşacağınız anlamına gelir. –Aşırı soğuk, sıcak, rüzgar veya yağmur. Hatta belki kar bile...

Ancak bu proje her ikisine de benziyordu çünkü bir barınaktan, yiyecekten veya tıbbi yardımdan oldukça uzaktaydık. Bu daha çok Wheels on Woods projesine benziyordu, çünkü ormanda yokuş aşağı inen ve sürekli dar bir patika üzerinde skateboard yaptığımız benzer bir kurulum söz konusuydu.