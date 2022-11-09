Ryan Decenzo, Winter Creek Mission Projesini Anlatıyor
Merhaba Ryan! Bu, vahşi doğada ilk skateboard deneyimin değil. Bu projeyi, Wheels On Woods ve Petrified Park ile nasıl karşılaştırsan neler söylersin?
Doğada skateboard yapmak ve şehirden uzakta olmak genellikle daha zorlu koşullarla karşılaşacağınız anlamına gelir. –Aşırı soğuk, sıcak, rüzgar veya yağmur. Hatta belki kar bile...
Ancak bu proje her ikisine de benziyordu çünkü bir barınaktan, yiyecekten veya tıbbi yardımdan oldukça uzaktaydık. Bu daha çok Wheels on Woods projesine benziyordu, çünkü ormanda yokuş aşağı inen ve sürekli dar bir patika üzerinde skateboard yaptığımız benzer bir kurulum söz konusuydu.
Hangisi daha tehlikeliydi?
Bu kesinlikle en tehlikelisiydi. Karın board'un her yerine bulaşması ve temelde onu süper ölümcül hale getirmesinin yanı sıra board ve rampaların ıslanması, gevşemesi ve sallanması gibi, durumu çok daha zor hale getiren pek çok faktör vardı. Atladığımız boşluğun 6 metre uzunluğunda ve 1,2 metre genişliğinde olduğundan bahsetmiyorum bile.
Pek çok insan bu kadar süratliyken akrobatik hareketler yapmaya niyetli olmuyor, performans esnasında kendini yalnız hissetmek ne kadar yardımcı oluyor?
Gerçekçi olmak gerekirse, o kadar hızlı gitmeye hazır olmanız ve o kadar hızlı gitmeyi nasıl yönlendireceğinizi bilmeniz gerekir. Ama evet, bir kez Ollie ya da 180 gibi basit bir hareketle atlama hissine tecrübe ettiğinizde, board'u çevirmenin de eklenmesiyle akrobasi yapma hissini iliklerinize kadar duyarsınız. Bir kez o anı yakaladığınızda, gerisi kendiliğinden gelir.
Islak board'da Fakie hareketini yapmak ne kadar zorlayıcıydı?
Kesinlikle zorlayıcıydı. İdeal olarak, iniş iki kat daha geniş olur, ancak o ahşap rampayı dağa çıkarmak kolay bir iş değil. Islak ahşaba gelince, hareketi tamamlarken mümkün olduğunca hesaplı bir şekilde inmeye çalıştım. Ayrıca o inişi mümkün olduğunca kuru tutmak için çok uğraştım.
Soğuk havadan kötü etkilenebileceğinden endişelendin mi?
Pek çok kez çarpmaktan kalçamda küçük yaralanmalar oldu. Ama o kadar çok adrenalin yaşadım ki ertesi güne kadar acı hissetmedim. Aklımın bir tarafında hep bir diz sakatlığı yaşama korkusu vardı, ama bu tür korkuyu yenmek ve kafanıza girer girmez onu yok etmek zorundasınız.
Geleneksel projeler gibi aylar hatta yıllar süren işler yerine böyle yaratıcı projeler üzerinde çalışmak eğlenceli mi?
Evet, harika. Çok seviyorum. Bir veya iki gün boyunca daha önce hiç yapılmamış şeyler için hayal gücünün çılgına dönmesine izin veriyorsun. İnanılmaz, çünkü baskı da hissediyorsunuz. Ama daha sonra yapmak istediğiniz şeyin mümkün olduğunu anlayıp ilk denemeleri yapıyorsunuz. İlk inişler tamamlandığında ise bunun için yaşadığınız anlıyorsunuz.
Bunun gibi denemek istediğin başka tek seferlik projelerin var mı?
Oh, tabi ki. Gerçekleştirmeye çalıştığım gerçekten sıra dışı olan birkaç tane fikrim var. Bazıları diğerlerinden biraz daha yönetilebilir, ancak hepsi farklı ve neredeyse dublörlük gerektiren işler. Cidden, bir sonraki için sabırsızlanıyorum!