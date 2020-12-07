Sakhir GP: Alex Albon Puan Toplamaya Devam Ediyor
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Sakhir GP'de, Aston Martin Red Bull Racing'ten Alex Albon ve Scuderia AlphaTauri'den Daniil Kvyat üst sıraları zorlayan performanslarıyla Bahreyn'den puanlarla ayrılmayı başardı.
itibarıyla yayında
Formula 1 geçen hafta olduğu gibi yine Bahreyn International pistine konuk oldu. Bu kez pistin dış düzeyinde 87 turluk bir mücadeleye sahne olan pistte heyecan son anlara kadar devam ederken, Aston Martin Red Bull Racing pilotu Alex Albon ve Scuderia AlphaTauri'den Daniil Kvyat önemli puanlar toplamayı başardı.
Yarışın henüz ilk turunda Aston Martin Red Bull Racing'den Max Verstappen, Ferrari'den Charles Leclerc ve Racing Point'ten Sergio Perez'in karıştığı kazanın ardından Vertappen ve Leclerc yarış dışı kalırken, Perez ise son sıraya kadar gerileyerek yarışa devam etti.
Ön sıralar uzun süre Mercedes'ten George Russell ile Valtteri Bottas ve McLaren'dan Carlos Sainz'ın arasındaki mücadeleye sahne olurken, Scuderia AlphaTauri'den Daniil Kvyat dördüncü, Pierre Gasly de altıncı sırada yer alarak üst sıraları zorluyordu. İkinci pit stopların ardından Aston Martin Red Bull Racing pilotu Alex Albon, on ikinci sıradan altıncılığa kadar yükselmeyi başardı.
61. turda Williams pilotu Jack Aitken'ın attığı spinin ardından piste güvenlik aracının girmesi ise bütün pilotların hesaplarını değiştirdi. Bu durumdan faydalanıp bir an önce pite girmek isteyen Mercedes'te, pit ekibinin lastikleri karıştırması nedeniyle büyük bir kriz yaşanırken, yarışın zirvesinde yer alan Russell ve Bottas ciddi zamanlar kaybettiler.
Bu karmaşanın içinden Racing Point pilotu Sergio Perez avantajlı çıkarken, henüz ilk turda son sıraya kadar düştüğü yarışta damalı bayrağı ilk sırada geçerek büyük bir başarıya imza attı ve kariyerinin de ilk GP zaferini elde etti. Renault'dan Esteban Ocon ikinci sırada yer alırken, Racing Point'in bir diğer sürücüsü Lance Stroll de podyumun üçüncü basamağında kendine yer buldu.
Aston Martin Red Bull sürücüsü Alex Albon, Bahreyn'deki nefes kesen yarışı altıncı sırada tamamlarken, Scuderia AlphaTauri sürücüsü Daniil Kvyat da onun hemen ardında yedinci sırayı almayı başardı.