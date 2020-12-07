Sakhir GP: Alex Albon Puan Toplamaya Devam Ediyor

pistine konuk oldu. Bu kez pistin dış düzeyinde 87 turluk bir mücadeleye sahne olan pistte heyecan son anlara kadar devam ederken,

geçen hafta olduğu gibi yine

'in karıştığı kazanın ardından Vertappen ve Leclerc yarış dışı kalırken, Perez ise son sıraya kadar gerileyerek yarışa devam etti.

Yarışın henüz ilk turunda Aston Martin Red Bull Racing'den Max Verstappen , Ferrari'den Charles Leclerc ve Racing Point'ten Sergio Perez 'in karıştığı kazanın ardından Vertappen ve Leclerc yarış dışı kalırken, Perez ise son sıraya kadar gerileyerek yarışa devam etti.

Yarışın henüz ilk turunda Aston Martin Red Bull Racing'den Max Verstappen , Ferrari'den Charles Leclerc ve Racing Point'ten Sergio Perez 'in karıştığı kazanın ardından Vertappen ve Leclerc yarış dışı kalırken, Perez ise son sıraya kadar gerileyerek yarışa devam etti.

'ın arasındaki mücadeleye sahne olurken, Scuderia AlphaTauri'den Daniil Kvyat dördüncü, Pierre Gasly de altıncı sırada yer alarak üst sıraları zorluyordu. İkinci pit stopların ardından Aston Martin Red Bull Racing pilotu Alex Albon, on ikinci sıradan altıncılığa kadar yükselmeyi başardı.

Ön sıralar uzun süre Mercedes'ten George Russell ile Valtteri Bottas ve McLaren'dan Carlos Sainz 'ın arasındaki mücadeleye sahne olurken, Scuderia AlphaTauri'den Daniil Kvyat dördüncü, Pierre Gasly de altıncı sırada yer alarak üst sıraları zorluyordu. İkinci pit stopların ardından Aston Martin Red Bull Racing pilotu Alex Albon, on ikinci sıradan altıncılığa kadar yükselmeyi başardı.

Ön sıralar uzun süre Mercedes'ten George Russell ile Valtteri Bottas ve McLaren'dan Carlos Sainz 'ın arasındaki mücadeleye sahne olurken, Scuderia AlphaTauri'den Daniil Kvyat dördüncü, Pierre Gasly de altıncı sırada yer alarak üst sıraları zorluyordu. İkinci pit stopların ardından Aston Martin Red Bull Racing pilotu Alex Albon, on ikinci sıradan altıncılığa kadar yükselmeyi başardı.

61. turda Williams pilotu Jack Aitken'ın attığı spinin ardından piste güvenlik aracının girmesi ise bütün pilotların hesaplarını değiştirdi. Bu durumdan faydalanıp bir an önce pite girmek isteyen Mercedes'te, pit ekibinin lastikleri karıştırması nedeniyle büyük bir kriz yaşanırken, yarışın zirvesinde yer alan Russell ve Bottas ciddi zamanlar kaybettiler.

61. turda Williams pilotu Jack Aitken'ın attığı spinin ardından piste güvenlik aracının girmesi ise bütün pilotların hesaplarını değiştirdi. Bu durumdan faydalanıp bir an önce pite girmek isteyen Mercedes'te, pit ekibinin lastikleri karıştırması nedeniyle büyük bir kriz yaşanırken, yarışın zirvesinde yer alan Russell ve Bottas ciddi zamanlar kaybettiler.

61. turda Williams pilotu Jack Aitken'ın attığı spinin ardından piste güvenlik aracının girmesi ise bütün pilotların hesaplarını değiştirdi. Bu durumdan faydalanıp bir an önce pite girmek isteyen Mercedes'te, pit ekibinin lastikleri karıştırması nedeniyle büyük bir kriz yaşanırken, yarışın zirvesinde yer alan Russell ve Bottas ciddi zamanlar kaybettiler.