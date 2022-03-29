Sam Jones: "Bir an önce başlayın, inşa edin ve işler hale getirin"
Gener8’in kurucusu ve başarılı bir girişimci olarak, sana göre bir iş planı kurmanın temel unsurları nelerdir?
Ben bir şeyler hakkında düşünmektense, onları yapmaya öncelik vermenin daha önemli olduğuna inananlardanım. Bir an önce başlayın, inşa edin ve işler hale getirin. İş planı konusunda düşüncelerim ise şöyle... Elbette piyasa durumunu veya fikirlerinizin hangi ölçekte değerlendirilebileceğini anlamak için ödevlerinizi ve araştırmalarınızı kesinlikle yapmalısınız. Ticari modelleme kısmında ise tabi ki bunun ne ölçüde getirisi olacağını görmek için temel hesaplamaları tamamlamalısınız. Ancak karmaşık ticari model hesapları içinde yolunu kaybeden birçok kişi var. Bu sebeple iş planı üzerine düşünenlere her zaman projeksiyonlar ve sayılarla çok fazla vakit kaybetmemelerini tavsiye ediyorum. Aslında yapabileceğiniz en iyi şey, bir an önce işe başlamak.
Aradığım şey, gözlerindeki tutku ve inanç
İş fikirlerini paylaşmak isteyen Red Bull Basement katılımcıları sunumları sırasında nelere dikkat etmeli?
Öncelikle Red Bull Basement'a katılıp sunum yapan tüm öğrencilere müthiş bir saygı duyuyorum. Özellikle ana dilleri olmamasına rağmen İngilizce sunum yapanlara ayrıca saygı duyuyorum. Bunu yapmak gerçekten çok zor ve dolayısıyla harika bir iş çıkarıyorlar. Buradaki jüri değerlendirme kriterlerinin dışında benim kişisel olarak aradığım şey gözlerindeki tutku ve inanç. Çünkü bu başarabileceklerine kendileri inanmazlarsa hayallerini gerçekleştirebilme ihtimalleri sıfıra yakın olur. Eğer fikirlerine, zamanlamalarına ve yol haritalarına gerçek anlamda inanıyorlarsa beni ve diğer jüri üyelerini de projelerine inandırabilirler.
Bir iş fikrinin ilgi görmesi için “zamanlama” ya da “doğru zaman” kavramları ne kadar önemli?
Zamanlama oldukça kritik bir konu. Eğer çok erken davranıyorsanız istediğiniz etkiyi alamayabilirsiniz ve geç kalırsanız da şansınızı kaçırabilirsiniz. Piyasa ya da pazarın senin fikrine hazır olduğundan emin olman gerekiyor. Aynı şekilde geç de kalmamalısın. Gener8'te başardıklarımızla ilgili olarak şu metaforu çok kullanıyoruz. Uzun süredir zaten kendimizi sulara atmıştık ve doğru dalgayı bekliyorduk. Dört yıl boyunca sıkı çalıştık, sahile geldik, suya girdik ve dalganın gelişini görebiliyoruz. Şimdi bize düşen o dalgayı yakalamak. İnsanlar "doğru zamanda, doğru yerdeydiniz" dediklerinde fark etmedikleri şey biz zaten son dört yıldır buralardaydık. Bu bir gecede elde edilmiş bir başarı değil. Başarmak için her yıl, her ay, her hafta, her gün çalıştık.
Gener8'i kurduğum dönemde Red Bull Basement gibi bir yarışmaya katılmayı çok isterdim
Red Bull Basement Global finali için İstanbul’dasın. Buradaki atmosferi nasıl değerlendiriyorsun? İlk izlenimlerin neler?
Harika. Şehir çok güzel, herkes çok canayakın, yemekler şahane, hava iyi. Yarışmacı öğrenciler son derece zeki, çalışkan ve enerjik. Finalde jüri olarak projelerini değerlendirmek için sabırsızlanıyorum.
Red Bull Basement katılımcıları sana kendi geçmiş tecrübelerini hatırlatıyor mu?
Kesinlikle. Ben aslında bu öğrencilerin çıktığı yolculukta onlardan sadece birkaç adım öndeyim. Ben Gener8'i kurduğum dönemde Red Bull Basement gibi bir yarışmaya katılmayı çok isterdim. Kazanmak bir yana burada harika konuşmacılardan çok değerli bilgiler edinebiliyorsunuz. Diğer ülkelerden birçok genç girişimciyle tanışabiliyorsunuz. Bir network oluşturabiliyorsunuz. Kazanın ya da kaybedin burada çok önemli şeyler öğrenebilmek için büyük bir fırsat yakalıyorsunuz.
İş birliği, başarılı bir girişimci olmanın anahtarlarından biri
İşbirliği fırsatı, Red Bull Basement'ın önemli parçalarından biri. Bir fikri gerçekleştirmede mentorlarla veya diğer öğrencilerle işbirliği sence ne kadar önem taşıyor?
Her anlamda elbette çok önemli. Hem kendi ekibinizle, hem çevrenizdeki insanlarla, hem de buradaki mentorlarla iş birliği yapabilmelisiniz. Çünkü ilerleyen dönemde danışmanlarla, yatırımcılarla ve pay sahipleriyle de iş birliği yapmanız gerekecek. Yapabileceğinizin en iyisini yapmak istiyorsanız, evet, iş birliği başarılı bir girişimci olmanın anahtarlarından biri.
Red Bull Basement'a katılan öğrenciler sonuçtan bağımsız olarak finallerin ardından beklentilerini nasıl şekillendirmeliler?
Genel olarak hayat, ondan ne kadar fazla faydalanabildiğinizle ilgilidir. Red Bull Basement da pek farklı değil. Elbette kazanan ekip fikirlerini geliştirebilmek için çeşitli kaynaklara sahip olacak ve Red Bull'un yardımını alacak ki bu gerçekten harika. Ancak tüm yarışmacılar şu ana kadar aynı fırsatlara sahipler. Aynı konuşmaları dinlediler, aynı workshop'lara katıldılar, aynı eğitimleri aldılar ve aynı şeyleri öğrendiler. Buraya katılma hakkı kazanan tüm öğrenciler için söylüyorum, kazanıp kazanmamaları önemli değil, eve dönüp burada öğrendiklerini kullanarak projelerini hayata geçirebilme kabiliyetine sahipler.