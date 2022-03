Sam Jones: "Bir an önce başlayın, inşa edin ve işler hale getirin"

Sam Jones: Zamanlama oldukça kritik bir konu. Eğer çok erken davranıyorsanız istediğiniz etkiyi alamayabilirsiniz ve geç kalırsanız da şansınızı kaçırabilirsiniz. Piyasa ya da pazarın senin fikrine hazır olduğundan emin olman gerekiyor. Aynı şekilde geç de kalmamalısın. Gener8'te başardıklarımızla ilgili olarak şu metaforu çok kullanıyoruz. Uzun süredir zaten kendimizi sulara atmıştık ve doğru dalgayı bekliyorduk. Dört yıl boyunca sıkı çalıştık, sahile geldik, suya girdik ve dalganın gelişini görebiliyoruz. Şimdi bize düşen o dalgayı yakalamak. İnsanlar "doğru zamanda, doğru yerdeydiniz" dediklerinde fark etmedikleri şey biz zaten son dört yıldır buralardaydık. Bu bir gecede elde edilmiş bir başarı değil. Başarmak için her yıl, her ay, her hafta, her gün çalıştık.