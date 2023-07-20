Şampiyon Kardeşler

2023 yazına başlarken Milli Takımımızda tanıdık simaların yanı sıra yeni yüzler de vardı. Birinci hafta kendi seyircisi önünde ilk üç maçını kazanan ve son maçında ABD’ye 3-2 mağlup olan takımımız, ikinci hafta da yine üç galibiyetle final etabına kalmak için avantajı yakaladı. Grup aşamasının son ayağında son Dünya İkincisi Brezilya da dahil olmak üzere üç rakibini daha mağlup eden Türkiye, toplamda dokuz galibiyetle bu etabı üçüncü sırada tamamladı ve çeyrek finalde İtalya ile eşleşti. ABD’de oynanan final etabında İtalya’yı 3-0 ve ABD’yi 3-1 mağlup ederek ikinci kez Milletler Ligi’nde finale çıkan Filenin Sultanları, Çin karşısında 3-1 skorla alınan galibiyetle hem Milletler Ligi Şampiyonu oldu hem de dünya sıralamasında birinci sıraya yükseldi. Milli Takımımız, Milletler Ligi’nin tüm edisyonlarında son dörde kalan tek takım olurken; Zehra Güneş, Gizem Örge ve Melissa Vargas turnuvanın rüya takımında yer buldu. Final sayısında kaptan Eda Erdem’in mutluluk gözyaşlarıyla oyuna soktuğu servisi ve ardından yaşanılan büyük sevinç ise şimdiden unutulmaz anlar arasında yer aldı.
Bu başarıyı tatmaktan daha çok mutluluk verecek bir şey varsa o da bu başarıyı kardeşiyle tatmak olabilir. İşte bu büyük sevinci yaşayanlar arasında Şahin Kardeşler de vardı. Hırsı, gelişimi, özverisi ile zirvesine ulaşmak için çalışan Saliha ve pasör pozisyonuna göre sıra dışı fiziği, pozitif enerjisi, çalışkanlığı ile hayallerine giden yolculuğun başındaki Elif Şahin. Ankara’da voleybol kariyerlerine başlayan iki kardeşten Saliha, 1998 doğumlu ve smaçör pozisyonunda forma giyerken Elif, 2001 doğumlu ve pasör olarak görev yapıyor. Milli takım kariyeri altyapıya uzanan Şahin Kardeşler’den Saliha’nın U20 Dünya Dördüncülüğü ve U23 Dünya Şampiyonluğu, Elif’in ise U18 Dünya Dördüncülüğü ve U19 Avrupa Dördüncülüğü gibi önemli başarıları bulunuyor. Son iki sezondur A Milli Takım’da beraber mücadele eden abla - kardeş bu şampiyonlukla tarihe de adlarını birlikte yazdırdı. Turnuvanın tümünde kadroda olsa da el bileğindeki sakatlıktan ötürü bir süre forma giyemeyen Saliha, arka alanda hem servis hem de defans ve servis karşılama gücümüzü arttırmak için oyunda yer buldu. Henüz 22 yaşındaki Elif Şahin ise performansıyla gelecek için de umut verdi. Ciddi rakiplere karşı ilk altıda çıktığı maçlarda tecrübe kazandıkça oyun grafiğini yükselten genç pasör; plaseleri, blok ve bir numara defansları ile de takıma katkı sağladı.
Eczacıbaşı’na 2018 yılında transfer olan Şahin Kardeşler, tecrübe kazanmaları için kiralık olarak forma giydikleri Karayolları takımıyla Sultanlar Ligi’ne çıkmayı başarmışlardı. 2020/2021 sezonunda birlikte Şampiyonlar Kupası’nı, 2021/2022 sezonunda CEV Kupası’nı kazanan ikili turuncu beyazlıların gelecek yapılanması için de iki önemli simge. Geçtiğimiz sezon Sultanlar Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda ise üçüncü olan Eczacıbaşı’nda Saliha “game changer” performansları, Elif ise önemli derbilerde ortaya koyduğu cesur oyunla akıllarda yer edinmişti. Elif gelecek sezon Eczacıbaşı formasıyla dördüncü sezonunu oynayacakken Saliha, 2024 Paris Olimpiyatları öncesi Polonya Ligi’ndeki meydan okumasında edineceği büyük tecrübeyi de heybesine katarak gelecekte yeniden Eczacıbaşı’na dönecek. Henüz kariyerlerinin başında birlikte büyük işler başaran Şahin Kardeşler, isimlerinden söz ettirmeye devam edecek.