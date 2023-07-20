Şampiyon Kardeşler

Bu başarıyı tatmaktan daha çok mutluluk verecek bir şey varsa o da bu başarıyı kardeşiyle tatmak olabilir. İşte bu büyük sevinci yaşayanlar arasında Şahin Kardeşler de vardı. Hırsı, gelişimi, özverisi ile zirvesine ulaşmak için çalışan Saliha ve pasör pozisyonuna göre sıra dışı fiziği, pozitif enerjisi, çalışkanlığı ile hayallerine giden yolculuğun başındaki Elif Şahin.

Ankara’da voleybol kariyerlerine başlayan iki kardeş

ten Saliha, 1998 doğumlu ve smaçör pozisyonunda forma giyerken Elif, 2001 doğumlu ve pasör olarak görev yapıyor. Milli takım kariyeri altyapıya uzanan Şahin Kardeşler’den Saliha’nın U20 Dünya Dördüncülüğü ve U23 Dünya Şampiyonluğu, Elif’in ise U18 Dünya Dördüncülüğü ve U19 Avrupa Dördüncülüğü gibi önemli başarıları bulunuyor. Son iki sezondur A Milli Takım’da beraber mücadele eden abla - kardeş bu şampiyonlukla tarihe de adlarını birlikte yazdırdı. Turnuvanın tümünde kadroda olsa da el bileğindeki sakatlıktan ötürü bir süre forma giyemeyen Saliha, arka alanda hem servis hem de defans ve servis karşılama gücümüzü arttırmak için oyunda yer buldu. Henüz 22 yaşındaki Elif Şahin ise performansıyla gelecek için de umut verdi. Ciddi rakiplere karşı ilk altıda çıktığı maçlarda tecrübe kazandıkça oyun grafiğini yükselten genç pasör; plaseleri, blok ve bir numara defansları ile de takıma katkı sağladı.