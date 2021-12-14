Toprak Razgatlıoğlu: "İlk hedef yeniden Superbike şampiyonu olmak"

Toprak Razgatlıoğlu: Kenan Ağabey olmasaydı buraları hayal dahi edemezdim. O bana seneler önce Superbike Şampiyonu olabileceğimi söylemişti. Yıllardır bana bunu söylüyordu. Onun benim üzerimde emeği çok büyük. Çok uğraştı. Sakarya’da hepimizle birlikte antrenman yaptı. Desteklerinin tümünü anlatsam zamanımız yetmez. İşte sırf bu yüzden benden de heyecanlı olabilir. Hepimiz için çalışıyor o da çünkü. Daha arkamızdan Can, Deniz Öncü geliyor. Asrın Rodi Pak var, Bahattin var, hepimizin kaptanı Kenan Sofuoğlu. Ona çok şey borçluyum. Bu sezon da çok yardım etti, taktikler verdi ve böyle de devam edecek.