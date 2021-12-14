Toprak Razgatlıoğlu: "İlk hedef yeniden Superbike şampiyonu olmak"

Sezonun en unutulmaz yarışlarından biri Donington’da gerçekleşmişti. 13. sıradan başladığın yarışta zafere ulaşmayı başarmıştın. Şampiyonluk yolunda ilk kıvılcımlardan biri orada yandı diyebilir miyiz? O yarışa dair neler söylemek istersin?
O yarış şampiyonayı kazanacağımıza dair inancımızı artıran yarıştı. Zaten çok fazla pol pozisyonunda başlayan bir pilot değilim ve geriden başlamaya alışkınım. Ayrıca arkadan gelip kazanmayı da çok seviyorum. O yarışta da ilk tura çok iyi başladım ve ikinci sıraya kadar yükseldim. Sonrasında Rea ile başa baş kaldık ve sezon boyunca yaptığım şeyi yaparak onu geçtim. O yarıştan önce de özgüvenliydim ancak “Şampiyon olacağım” düşüncesi o yarışta geldi.
Bazı motosikletlerin ya da sürücülerin pistlere göre performansının değiştiğini gözlemliyoruz. Ancak sen bu sezon çıktığın tüm pistlerde en az bir kez podyum görmeyi başardın. Bu istikrarın kaynağı ne?
Motorum ile iyi uyum sağladık bu sezon. Ve en önemlisi, her hafta sonuna ayrı ayrı hazırlandım. Yarış yarış ilerledim. Sezonun genelinde ne kadar puan toplayacağıma dair hesaplar yapmadım. Her yarış öncesinde, o yarışa odaklandım ve o yarışı kazanmak üzere hazırlandım. Dolayısıyla ortaya da böyle bir sonuç çıktı. Bence bu sorunun cevabı tamamen bu.
Sezon boyunca Jonathan Rea gibi bir Superbike efsanesiyle kıyasıya bir mücadeleye girdin ve sonunda onu geride bırakmayı başardın. Böylesine bir rakibi alt etmek için gerekli motivasyonu nasıl sağladın?
Eğer işin ucunda Superbike şampiyonluğu varsa motivasyonunuz daima yüksek olur. Jonathan ile yıllardan bu yana süregelen iyi bir ilişkimiz var. Onunla yarışmak çok büyük bir zevk. Her yarışta, her geçişte yeni şeyler öğrendim. Pist dışında da iyi bir ilişkimiz oluştu. Pist içinde ne kadar rekabet içinde olursak olalım, pist dışındaki dostluk ve saygı da çok üst düzeyde. O büyük bir efsane. Çok saygı duyuyorum.
Heyecan olmasına rağmen piste çıkınca yine her şeyi unuttuk ve şampiyonluğu aldık
Takım stratejisi ve takım başarısı açısından etkili bir takım arkadaşına sahip olmak da büyük önem taşıyor. Takım arkadaşın Andrea Locatelli de başarılı bir sezonu geride bıraktı. Onun performansının senin başarına ve takım başarısına ne gibi katkıları olduğunu bizimle paylaşır mısın?
Locatelli çok yetenekli bir pilot. Ayrıca birlikte çok eğleniyoruz. Geçen sezon yaşadığı Supersport şampiyonluğundan sonra özgüveni çok yüksek olarak geldi ve bana her konuda yardımcı oldu. Benim de ona yardımcı olduğum yerler olduğuna eminim. Takım olarak iyi olmalısınız, takımınızın tümü iyi değilse, tümü inanmamışsa şampiyon olma olasılığınız da her yarışta biraz daha azalıyor. Bu yüzden çok şanslıyım.
Superbike yoluna girdikten sonra Superbike şampiyonluğu dışında hiçbir şey düşünmedim
Sezonun son yarışı biraz kaotik bir atmosferde gerçekleşti. Hava şartları nedeniyle neredeyse bütün senaryo değişti. O anlar yaşanırken sen ne hissediyordun, olumsuz hava şartları ya da ertelenen yarışlar motivasyonunu etkiledi mi?
Yarış öncesinde hiçbir şey düşünmeden ne olursa olsun yarışa odaklandım hep. Çok fazla heyecanım vardı ancak piste çıkınca heyecanımın geçeceğini biliyordum. Yağmur yağdı ama rahattım. Bir de çok iyi bir destek vardı… Endonezya’da çok fazla taraftar bizi destekledi. Sürekli tribünden kendi ismimi duyuyordum. Heyecan olmasına rağmen piste çıkınca yine her şeyi unuttuk ve şampiyonluğu aldık.
Daha önce Superstock 600’de de şampiyonluk yaşamıştın. Kariyerinin ilk dönemindeki o şampiyonlukla bugünkü Superbike şampiyonluğunu karşılaştırdığında neler dersin? Elbette Superbike çok daha üst bir kategori ama yaşadığın heyecan hangisinde daha fazlaydı?
Superbike yoluna girdikten sonra Superbike şampiyonluğu dışında hiçbir şey düşünmedim. Tek hedefim oydu ve kazandıktan sonra da fikrim değişmedi. Çok büyük bir iş yaptık. Çok fazla heyecanlandım ve gururlandım. Superstock 600 şampiyonluğunun da çok ayrı tadı vardı. Ama Superbike şampiyonluğu hem Türkiye’deki gençler için önemi anlamında hem yarattığı etki anlamında hem de tüm dünyada izlenen organizasyon olması anlamında çok özel. Eğer yarış heyecanından bahsedersek de her yarışta ayrı ayrı çok heyecanlanıyorum.
Kenan Sofuoğlu kendi kariyerinde birçok şampiyonluk yaşamış ve yine birçok yarışta podyumun zirvesine çıkmış bir isim. Fakat senin yarışlarını takip ederken hissettiği heyecanı ve mutluluğu kendi yarışlarında bile hissetmemiş olabilir. Senin başarılarına kendi başarılarından daha çok sevindi bile diyebiliriz hatta. Onunla nasıl bir ilişkin vardı özellikle bu zorlu sezon boyunca?
Kenan Ağabey olmasaydı buraları hayal dahi edemezdim. O bana seneler önce Superbike Şampiyonu olabileceğimi söylemişti. Yıllardır bana bunu söylüyordu. Onun benim üzerimde emeği çok büyük. Çok uğraştı. Sakarya’da hepimizle birlikte antrenman yaptı. Desteklerinin tümünü anlatsam zamanımız yetmez. İşte sırf bu yüzden benden de heyecanlı olabilir. Hepimiz için çalışıyor o da çünkü. Daha arkamızdan Can, Deniz Öncü geliyor. Asrın Rodi Pak var, Bahattin var, hepimizin kaptanı Kenan Sofuoğlu. Ona çok şey borçluyum. Bu sezon da çok yardım etti, taktikler verdi ve böyle de devam edecek.