"RB Leipzig'in kazanacağını düşünüyorum"
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Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig ve Başakşehir karşı karşıya geliyor. İki taraf için de büyük önem taşıyan mücadele öncesinde spor spikeri Ozan Can Sülüm'ün görüşlerini aldık.
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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. H grubundaki mücadelede Başakşehir ve RB Leipzig karşı karşıya gelecek. İki takımın da Avrupa kupalarındaki kaderi açısından büyük önem taşıyan mücadele öncesinde, spor spikeri Ozan Can Sülüm'ün görüşlerini aldık.
RB Leipzig, Sörloth ve Kluivert gibi takıma bu sezon katılan oyunculardan istediği verimi henüz alabilmiş değil. Bu durum RB Leipzig hücum hattını ve oyununu nasıl etkiliyor?
Werner'in gidişi her ne kadar son anda olmasa da Julian Nagelsmann ve RB Leipzig'in hücum planlarını çok sert biçimde etkiledi. Werner ve Poulsen ikilisi hem oynadıkları roller, hem de birbirilerini uzun süredir tanımaları itibariyle artık telepatik anlaşarak boş koşular atıyorlardı geçen sezon.
Werner rolü için alınan iki oyuncu, Hwang ve Kluivert henüz Nagelsmann'ın kafasındakileri saha içinde uygulayabilir konumda değiller. Özellikle de Kluivert'ın taktiksel adaptasyon sorunu çektiğini net biçimde görebiliyoruz, ki oyuncu sakat geçirdiği sezonların ardından burada. Diğer yandan Sörloth takıma geç katıldı. Aslında yıllardır Szalai, Wagner ve Belfodil tarzı uzun boylu, etrafındaki çabuk oyunculara pozisyon hazırlayabilen ve oyun aklı skor katkısının önünde oyuncularla oynamayı seven Nagelsmann için Sörloth en ideal oyunculardan biri, zira fiziksel katkısının yanında bitiriciliği de oldukça yüksek. Fakat Süper Lig'de muhteşem gol sayılarına çıkan Norveçli için ilk kez oynadığı Bundesliga ve RB Leipzig'in oyun temposu alışma sürecini uzattı.
Bunun yanında öndeki Poulsen-Olmo-Sörloth-Hwang-Samardzic beşlisinden sadece Poulsen takımda hatırı sayılır biz zamandır kadroda ve ötekiler çok yeni. Dolayısıyla hem yenilerin Nagelsmann taktiğine alışması, hem de hücum havuzundakilerin birbirileriyle oynamaya alışması için ikinci yarıya kadar vakit vermek gerekiyor bence.
"Angelino, RB Leipzig'in açık ara en sağlam performans veren oyuncusu"
Sizce bu karşılaşmada iki takımın hangi oyuncuları kilit rol oynayacak?
Ben özellikle Başakşehir'in sağ, RB Leipzig'in sol kanadının izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Angelino ilk maçta da muhteşem oynamıştı ama sezon geneline baktığımızda RB Leipzig'in açık ara en sağlam performans veren oyuncusu. Sadece skor katkısını geçtim, oyunun ve hücumun liderliğini yapıyor. Bununla beraber hem onu karşılayacak Rafael, hem de Angelino'nın çıkışlarını gösterebileceği performansla engelleyebilecek iyi günündeki bir Visca ev sahibi için kritik olacak.
Bu maçta kimi favori olarak görüyorsunuz?
Beraberlik iki taraf için de kabul edilebilecek bir skor değil. Son maçın Paris deplasmanı olduğunu düşünerek “Başakşehir bu maçı kazansa da son maçı kaybeder” görüşünü pek desteklemiyorum, zira o maça PSG'nin başında Leonardo bile çıkabilir, takım öyle karmakarışık bir durumda.
Bununla beraber RB Leipzig'in kazanmak dışında herhangi bir çaresi yok, zira PSG'yle ikili averajda yenik durumdalar ve son maçta ağırlayacakları United'a ilk maçta 5-0 kaybettiler. Maç başında enteresan ve senaryo değiştirecek bir şey olmazsa RB Leipzig'in gerektiğinde risk almak durumunda kalabilecek Başakşehir'e karşı kazanacağını düşünüyorum.
Grup maçlarının tamamlanmasına iki maç kaldı. Grup için bir sıralama tahmininiz var mı?
Başakşehir'in grubu beklendiği gibi son sırada kapatacağı görüşündeyim. Fakat ilk iki işi gerçekten zor. RB Leipzig, PSG'ye karşı sadece son maçı değil, ikili averajı kaybetti. United'a karşı da bir mucize olmazsa – ki Old Trafford'daki 5-0 bence mucizeydi – ikili averajı alamayacaklar. Dolayısıyla PSG ve United'ın bir tık önde olduğunu söylemek yanlış değil. Fakat United evinde PSG'ye karşı kazanamazsa RB Leipzig için ilk iki şansı ciddi şekilde yeniden doğacaktır.