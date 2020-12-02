"RB Leipzig'in kazanacağını düşünüyorum"

Werner rolü için alınan iki oyuncu, Hwang ve Kluivert henüz Nagelsmann'ın kafasındakileri saha içinde uygulayabilir konumda değiller. Özellikle de Kluivert'ın taktiksel adaptasyon sorunu çektiğini net biçimde görebiliyoruz, ki oyuncu sakat geçirdiği sezonların ardından burada. Diğer yandan Sörloth takıma geç katıldı. Aslında yıllardır Szalai, Wagner ve Belfodil tarzı uzun boylu, etrafındaki çabuk oyunculara pozisyon hazırlayabilen ve oyun aklı skor katkısının önünde oyuncularla oynamayı seven

Nagelsmann için Sörloth en ideal oyunculardan biri

, zira fiziksel katkısının yanında bitiriciliği de oldukça yüksek. Fakat Süper Lig'de muhteşem gol sayılarına çıkan Norveçli için ilk kez oynadığı Bundesliga ve RB Leipzig'in oyun temposu alışma sürecini uzattı.