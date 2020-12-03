"RB Leipzig'in hem kalitesi hem de oyun alışkanlığı ön plana çıktı"
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Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir ve RB Leipzig arasındaki mücadele nefesleri kesti. RB Leipzig'in 3-4'lük skorla gülen taraf olduğu karşılaşmayı Uğur Karakullukçu RedBull.com için değerlendirdi.
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İzleyicilerin futbola doyduğu bir Şampiyonlar Ligi gecesi daha geride kaldı. Başakşehir ve RB Leipzig arasında gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada gülen taraf 3-4'lük skorla RB Leipzig oldu.
RB Leipzig takımında goller Yussuf Poulsen, Nordi Mukiele, Dani Olmo ve Alexander Sörloth'tan gelirken, İrfan Can Kahveci'nin hat-trick'i ise Başakşehir'e yetmedi. Beş maçın geride kaldığı grup aşamasında, H grubundaki üç takım, Manchester United, PSG ve RB Leipzig dokuzar puanda yer alıyor. Şu ana kadar üç puan toplayan Başakşehir ise Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Gruptan çıkma hedefinde olan RB Leipzig, 8 Aralık 2020 Salı günü kendi sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.
Başakşehir ve RB Leipzig arasındaki heyecan dolu mücadeleyi Uğur Karakullukçu RedBull.com için değerlendirdi:
"Şampiyonlar Ligi yarı finalisti apoletli bir takıma karşı Başakşehir'in ortaya koyduğu cesaret ve çaba, kalesinde birçok pozisyona yol açsa da dünyadaki tüm futbolseverlere saat avantajıyla güzel bir maç izletti. "
"Bu kadar yüksek tempoda seyreden bir oyunda elbette RB Leipzig'in hem kalitesi hem de oyun alışkanlığı ön plana çıktı ama Başakşehir'de İrfan Can Kahveci'nin destansı direnişi övgüye layıktı. Sezon başında La Liga'dan ciddi taliplileri olmasına rağmen transferi tamamlanmayan İrfan Can, sanıyorum ki, Avrupa'da birçok kulübün radarına kendisini zorla soktu ve scout raporunu kendi yazıp teslim etti."
"RB Leipzig adına Başakşehir'den 6 puan almış olmak oldukça değerli çünkü Manchester United iyi bir başlangıca rağmen Başakşehir'e İstanbul'da takılmıştı. Son maçta United'a karşı ipler Nagelsmann'ın ekibinde olacak. "
"Dün gece 3 puanın yanı sıra geçen sezon Süper Lig'i tarumar eden Sörloth'a bir nebze özgüven kazandırabilmek de bir başka önemli artıydı. Onun seviyesini en iyi bilenler sanırım bizleriz. İlerleyen aylarda toparlayıp önemli katkılar vereceğine hiç şüphe yok."