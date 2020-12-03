"Bu kadar yüksek tempoda seyreden bir oyunda elbette RB Leipzig'in hem kalitesi hem de oyun alışkanlığı ön plana çıktı ama Başakşehir'de

İrfan Can Kahveci

'nin destansı direnişi övgüye layıktı. Sezon başında La Liga'dan ciddi taliplileri olmasına rağmen transferi tamamlanmayan İrfan Can, sanıyorum ki, Avrupa'da birçok kulübün radarına kendisini zorla soktu ve scout raporunu kendi yazıp teslim etti."