"RB Leipzig'in gruptan lider çıkacağını düşünüyorum"
© RB LEIPZIG
RB Leipzig - Başakşehir maçının ardından spor yazarları Fatih Demireli ve Uğur Karakullukçu görüşlerini RedBull.com'la paylaştı.
itibarıyla yayında
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında RB Leipzig ve Başakşehir karşı karşıya geldi. Karşılaşma RB Leipzig'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona ererken Angelino da attığı iki golle öne çıkan oyuncu oldu. Spor yazarları Fatih Demireli ve Uğur Karakullukçu maçla ilgili görüşlerini RedBull.com'la paylaştı.
Erken gelen goller, iki takım açısından oyunun geri kalanını nasıl etkiledi?
Fatih Demireli: RB Leipzig'in rotasyonlu bir kadroyla çıkması bekleniyordu. Çünkü çok yoğun bir takvim var ve RB Leipzig'in oynadığı oyun çok fazla efor isteyen bir taktiğe dayanıyor. Ancak Nagelsmann, Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak için elindeki en iyi kadroyu sahaya sürdü. İşi erken koparmak gibi bir planı vardı ve öyle de oldu. Maçın devamında RB Leipzig'in hafta sonunu düşünmesi ve oyuncu değişiklikleriyle temposu biraz düştü. O noktada Başakşehir de maça ortak olmak amacıyla topa daha fazla sahip olmaya başladı. Hatta maçın bitiminde istatistiklere bakıldığında Başakşehir'in topa daha fazla sahip olduğu görülüyor. Şampiyonlar Ligi eğer bu kadar yoğun bir takvimde oynanmasaydı ve belki RB Leipzig bu kadar efor odaklı oynamasaydı durum daha farklı olabilirdi ama bu performansları da galibiyet için yeterli oldu.
İki gol atan Angelino’nun performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Fatih Demireli: Angelino, Bundesliga'da rakip ceza sahasında en çok topla buluşan oyuncu. Bundesliga'da yakın zamanda kısa boyuna rağmen bir kafa golü de atmıştı. Aslında bu performansı çok da yeni bir şey değil. Rakip analizi yapıldığında Angelino'nun sürekli oralarda gezindiğini, fırsat kolladığını görebiliyorsunuz. O yüzden çok şaşırmadım. Ancak elbette RB Leipzig adına çok önemli bir şey bu. Nagelsmann, "Ben ondan bu sezon altı tane gol bekliyorum" demişti. Daha şimdiden dört gole ulaştı.
RB Leipzig'in efor isteyen, oyun disiplinine çok sadık kalınmasını gerektiren sisteminde bek oyuncularının önemi çok büyük. Angelino şu anda dünyanın en iyi sol beklerinden biri olma yolunda ilerliyor. Artık ona bek diyebilir miyiz ondan da emin değilim, çünkü çok fazla hücuma çıkıyor ve önde oynuyor. Gerçekten çok değerli ve çok iyi bir oyuncu.
"Gruptan çıkma şifresi Paris'ten koparılacak ekstra bir galibiyetten geçiyor"
Uğur Karakullukçu: Angelino belki savunmadaki eksikleri nedeniyle Premier Lig'de aradığını bulamadı ancak Nagelsmann onu sol bek yerine adeta bir sol forvetmiş gibi kullanarak bir mücevher tasarımcısı gibi ince bir işçilik çıkardı. Birçok hücumda takımın en öndeki 2-3 oyuncusundan birisi olarak konumlanan Angelino, kısa sürede Avrupa'nın en iyi hücumcu savunma oyuncuları arasına adını yazdıracaktır. Buna zemin hazırlayan ise Leipzig'in inovatif ortamı ve elbette Julian Nagelsmann'ın dehası.
RB Leipzig bu zorlu Şampiyonlar Ligi grubundaki şansını nasıl görüyorsunuz?
Fatih Demireli: Açıkçası ben bu gruptan RB Leipzig'in lider çıkacağını düşünüyorum. Özellikle diğer maçtaki sonuca bakarsak, Manchester United'ın PSG deplasmanında kazanması RB Leipzig'in işine geldi. Manchester United, PSG ve RB Leipzig'in kadroları kağıt üzerinde birbirine yakın görünmüyor olabilir ancak bence son derece yakın. PSG gibi takımlar bireysel olarak çok değerli yıldızlara sahip ancak RB Leipzig'in geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu performans da ortada.
RB Leipzig'in Başakşehir karşısında kazandı, grubun favorisi PSG'nin kendi evinde kaybetti. PSG'de takım içinde başka sıkıntılar da var. Dolayısıyla komplike takımlara karşı hata yapmaya müsait bi durumdalar. Bu nedenle RB Leipzig eğer bu disiplini devam ettirirse gruptan lider çıkacağını düşünüyorum. Bence RB Leipzig'le ilgili en önemli şey: Sadece bir potansiyele sahip olduklarını düşünmekle yetinmeyip bu potansiyeli kullanabilme özgüvenine sahip olmaları. RB Leipzig önceki senelerde "Şampiyonlar Ligi'ne katılalım, bakalım ne olacak?" diyordu. Şimdi ise "Biz bu gruptan çıkarız" özgüveni var. Hatta daha da ilerleriz diye düşünüyorlar. Bu özgüveni Nagelsmann çok fazla aşılıyor takımına ve bu da sahaya yansıyor.
Uğur Karakullukçu: RB Leipzig'in Paris Saint-Germain ve Manchester United gibi iki dişli rakibi var. İngiltere'de henüz ritmini bulamasa da Paris'ten sürpriz bir galibiyet çıkaran Manchester United'ın bu ekstra galibiyeti bence RB Leipzig'in işini biraz daha zorlaştırdı. Manchester United'a karşı başa baş bir eşleşme göreceğimizi düşünsem de görünen o ki gruptan çıkma şifresi Paris'ten koparılacak ekstra bir galibiyetten geçiyor.