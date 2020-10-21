"RB Leipzig'in gruptan lider çıkacağını düşünüyorum"

Fatih Demireli:

RB Leipzig'in rotasyonlu bir kadroyla çıkması bekleniyordu. Çünkü çok yoğun bir takvim var ve RB Leipzig'in oynadığı oyun

çok fazla efor isteyen

bir taktiğe dayanıyor. Ancak Nagelsmann, Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak için elindeki en iyi kadroyu sahaya sürdü. İşi erken koparmak gibi bir planı vardı ve öyle de oldu. Maçın devamında RB Leipzig'in hafta sonunu düşünmesi ve oyuncu değişiklikleriyle temposu biraz düştü. O noktada Başakşehir de maça ortak olmak amacıyla topa daha fazla sahip olmaya başladı. Hatta maçın bitiminde istatistiklere bakıldığında Başakşehir'in topa daha fazla sahip olduğu görülüyor. Şampiyonlar Ligi eğer bu kadar yoğun bir takvimde oynanmasaydı ve belki RB Leipzig bu kadar efor odaklı oynamasaydı durum daha farklı olabilirdi ama bu performansları da galibiyet için yeterli oldu.