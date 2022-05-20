Bir Trabzon Sokak Futbolu Belgeseli: Şampiyonların Şehri

Her çocuğun mutlaka bir mahalle maçı hikayesinin olduğu Trabzon'da bazen bir kasap bazen ise bir berber sokak futbolunun Trabzon için ne kadar önemli olduğundan bahsederken, eski milli futbolcu

Hami Mandıralı

ise tüm yeteneğini mahalle maçlarına borçlu olduğunu anlatıyor.