Futbol
Bir Trabzon Sokak Futbolu Belgeseli: Şampiyonların Şehri
Red Bull Neymar Jr's Five 2022 finaline ev sahipliği yapan Trabzon'da bir sokak futbolu keşfine çıkıyoruz! "Şampiyonların Şehri" belgeseli şimdi yayında. İşte filmle ilgili bilmen gerekenler.
Red Bull Neymar Jr's Five'ın 2022 edisyonu çekişmeli eleme maçlarının ardından Trabzon'da gerçekleşen büyük final ile sona ermişti. Şampiyonların Şehri belgeseli de işte bu finali alıyor ana çerçeveye.
Futbol tutkusunun çok yoğun yaşandığı Trabzon'da bir yolculuğa çıktığımız belgeselde bazen Red Bull Neymar Jr's Five finalinde mücadele edecek takımların heyecanını paylaşırken, bazen de sokak futbolunda yetişip sonrasında adını dünyaya duyuran profesyonel futbolcularla tanışıyoruz.
Her çocuğun mutlaka bir mahalle maçı hikayesinin olduğu Trabzon'da bazen bir kasap bazen ise bir berber sokak futbolunun Trabzon için ne kadar önemli olduğundan bahsederken, eski milli futbolcu Hami Mandıralı ise tüm yeteneğini mahalle maçlarına borçlu olduğunu anlatıyor.
Red Bull Neymar Jr's Five'ın Katar'daki dünya finalinde Türkiye'yi temsil etmek için yarışan takımların hem sevincine hem de hüznüne seyirciyi ortak etmeyi ihmal etmeyen Şampiyonların Şehri, mahalle maçlarının Trabzon futbol kültürünü nasıl yarattığı üzerine eşsiz bir kaynak sunuyor.
Red Bull Neymar Jr's Five'ın 2021 finalisti Doksanlar'ın hikayesi ile başlayıp 2022 şampiyonu Atletico Trabzon'un hikayesi ile sona eren belgesel sokak futboluna gönül vermiş insanların ilham verici hikayesini anlatırken, bir anlamda bu kültüre saygısını sunmayı da ihmal etmiyor
Hemen girişten 'Şampiyonların Şehri'ni izleyebilir ve futbol ile yatıp kalkan bir şehrin içinde sıra dışı bir yolculuğa çıkabilirsin. Bu arada dünya finaline yolculuk yapan ekibin maçlarını da 24 Mayıs Salı saat 19:00'da Red Bull TV'den izleyebilirsin.