Ayhancan Güven, Sanal Le Mans 24 Saat'te Yarışacak

Max Verstappen O hızlı olmak için doğdu. Eski Formula 1 pilotu Jos Verstappen'in oğlu olan Max Verstappen, F1 tarihinin yarış kazanan en genç pilotu.

Ayhancan Güven Ayhancan Güven şimdiden Türkiye'nin motor sporları tarihindeki en başarılı sporcularından biri.

birincilik mücadelesi verecek. Bu pilotlar arasında birçok şampiyon ve yıldız isim yer alıyor.

Motor sporlarının sanal dünyadaki en önemli etkinliklerinden biri olan

Motor sporlarının sanal dünyadaki en önemli etkinliklerinden biri olan Sanal Le Mans 24 Saat yarışı 14 Ocak cumartesi günü start alacak. Şampiyonada LMP2 ve GTE kategorisinde 45 takım için 180 pilot birincilik mücadelesi verecek. Bu pilotlar arasında birçok şampiyon ve yıldız isim yer alıyor.

Motor sporlarının sanal dünyadaki en önemli etkinliklerinden biri olan Sanal Le Mans 24 Saat yarışı 14 Ocak cumartesi günü start alacak. Şampiyonada LMP2 ve GTE kategorisinde 45 takım için 180 pilot birincilik mücadelesi verecek. Bu pilotlar arasında birçok şampiyon ve yıldız isim yer alıyor.

’da başlayacak ve 15 Ocak pazar günü saat 16:00’da sona erecek. Yarış öncesinde grid’in belirlenmesi için bir sıralama turu seansı koşulacak. Sanal Le Mans 24 Saat sıralama turu seansı 13 Ocak cuma günü saat 21:00’da başlayacak.

Sanal Le Mans 24 Saat yarışı 14 Ocak cumartesi günü saat 16:00 ’da başlayacak ve 15 Ocak pazar günü saat 16:00’da sona erecek. Yarış öncesinde grid’in belirlenmesi için bir sıralama turu seansı koşulacak. Sanal Le Mans 24 Saat sıralama turu seansı 13 Ocak cuma günü saat 21:00’da başlayacak.

Sanal Le Mans 24 Saat yarışı 14 Ocak cumartesi günü saat 16:00 ’da başlayacak ve 15 Ocak pazar günü saat 16:00’da sona erecek. Yarış öncesinde grid’in belirlenmesi için bir sıralama turu seansı koşulacak. Sanal Le Mans 24 Saat sıralama turu seansı 13 Ocak cuma günü saat 21:00’da başlayacak.

'in yanı sıra iki kez F1 şampiyonu olan Red Bull Racing pilotu