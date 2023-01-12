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Motor Sporları
Ayhancan Güven, Sanal Le Mans 24 Saat'te Yarışacak
Ayhancan Güven'in de aralarında bulunduğu motor sporları dünyasının yıldız isimleri, Sanal Le Mans 24 Saat (24 Hours of Le Mans Virtual) yarışında karşı karşıya geliyorlar.
Motor sporlarının sanal dünyadaki en önemli etkinliklerinden biri olan Sanal Le Mans 24 Saat yarışı 14 Ocak cumartesi günü start alacak. Şampiyonada LMP2 ve GTE kategorisinde 45 takım için 180 pilot birincilik mücadelesi verecek. Bu pilotlar arasında birçok şampiyon ve yıldız isim yer alıyor.
Sanal Le Mans 24 Saat yarışı 14 Ocak cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak ve 15 Ocak pazar günü saat 16:00’da sona erecek. Yarış öncesinde grid’in belirlenmesi için bir sıralama turu seansı koşulacak. Sanal Le Mans 24 Saat sıralama turu seansı 13 Ocak cuma günü saat 21:00’da başlayacak.
Sanal Le Mans 24 Saat’te mücadele edecek isimler arasında Red Bull sporcusu Ayhancan Güven'in yanı sıra iki kez F1 şampiyonu olan Red Bull Racing pilotu Max Verstappen, son F2 şampiyonu Felipe Drugovich, son F3 şampiyonu Victor Martins ve sanal yarış dünyasının yıldızı James Baldwin yer alıyor.
Porsche ile birçok başarı elde eden Ayhancan Güven Porsche Coanda takımı için Laurin Heinrich, Mitchell deJong ve Joshua Rogers ile aynı aracı kullanacak. Yarışa iki otomobil ile katılan Team Redline’da ise Max Verstappen, aracını Luke Browning, Jeffrey Rietveld ve Diogo Pinto ile paylaşacak.