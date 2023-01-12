Ayhancan Güven'in yer aldığı Porsche Coanda pilotları
© Coanda Esports
Motor Sporları

Ayhancan Güven, Sanal Le Mans 24 Saat'te Yarışacak

Ayhancan Güven'in de aralarında bulunduğu motor sporları dünyasının yıldız isimleri, Sanal Le Mans 24 Saat (24 Hours of Le Mans Virtual) yarışında karşı karşıya geliyorlar.
Yazar: Red Bull
2 dakikalık okuma itibarıyla yayında

Bu haberin içinde

Ayhancan Güven

Ayhancan Güven şimdiden Türkiye'nin motor sporları tarihindeki en başarılı sporcularından biri.

TürkiyeTürkiye

Max Verstappen

O hızlı olmak için doğdu. Eski Formula 1 pilotu Jos Verstappen'in oğlu olan Max Verstappen, F1 tarihinin yarış kazanan en genç pilotu.

HollandaHollanda
Motor sporlarının sanal dünyadaki en önemli etkinliklerinden biri olan Sanal Le Mans 24 Saat yarışı 14 Ocak cumartesi günü start alacak. Şampiyonada LMP2 ve GTE kategorisinde 45 takım için 180 pilot birincilik mücadelesi verecek. Bu pilotlar arasında birçok şampiyon ve yıldız isim yer alıyor.
Ayhancan Güven'in yer aldığı Porsche Coanda pilotları

Ayhancan Güven'in yer aldığı Porsche Coanda pilotları

© Coanda Esports

Sanal Le Mans 24 Saat yarışı 14 Ocak cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak ve 15 Ocak pazar günü saat 16:00’da sona erecek. Yarış öncesinde grid’in belirlenmesi için bir sıralama turu seansı koşulacak. Sanal Le Mans 24 Saat sıralama turu seansı 13 Ocak cuma günü saat 21:00’da başlayacak.
Sanal Le Mans 24 Saat’te mücadele edecek isimler arasında Red Bull sporcusu Ayhancan Güven'in yanı sıra iki kez F1 şampiyonu olan Red Bull Racing pilotu Max Verstappen, son F2 şampiyonu Felipe Drugovich, son F3 şampiyonu Victor Martins ve sanal yarış dünyasının yıldızı James Baldwin yer alıyor.
Max Verstappen yılın ilk yarışına çıkıyor

Max Verstappen yılın ilk yarışına çıkıyor

© Team Redline

Porsche ile birçok başarı elde eden Ayhancan Güven Porsche Coanda takımı için Laurin Heinrich, Mitchell deJong ve Joshua Rogers ile aynı aracı kullanacak. Yarışa iki otomobil ile katılan Team Redline’da ise Max Verstappen, aracını Luke Browning, Jeffrey Rietveld ve Diogo Pinto ile paylaşacak.

Bu haberin içinde

Ayhancan Güven

Ayhancan Güven şimdiden Türkiye'nin motor sporları tarihindeki en başarılı sporcularından biri.

TürkiyeTürkiye

Max Verstappen

O hızlı olmak için doğdu. Eski Formula 1 pilotu Jos Verstappen'in oğlu olan Max Verstappen, F1 tarihinin yarış kazanan en genç pilotu.

HollandaHollanda
Motor Sporları
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