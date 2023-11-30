Voleybol
Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene Scandicci Deplasmanına Çıktı
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi üçüncü maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği Savino Del Bene Scandicci'ye 3-1 mağlup oldu.
Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda oynadığı üçüncü maçında, İtalya deplasmanında Savino Del Bene Scandicci’ye 3-1 (25-14 / 25-27 / 27-25 / 25-23) mağlup oldu. Temsilcimizde Tijana Bošković 28 sayıyla takımının en skoreri olurken, Hande Baladın 11 sayıyla mücadele etti.
Savino Del Bene Scandicci - Eczacıbaşı Dynavit maçının tekrarını bu sayfadan izleyebilirsin!
Savino Del Bene Scandicci - Eczacıbaşı Dynavit
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Karşılaşmaya Naz, Tijana, Hande, Alexa, Sinead ve Jovana altısıyla başlayan Eczacıbaşı Dynavit’te libero pozisyonunda ise Simge Aköz görev aldı. Bir süredir müsabakalarda forma giyemeyen Martyna Czyrniańska bu maçla sahalara döndü. Kariyerinin üç ayrı döneminde toplam beş sezon Turuncu Beyazlı formayı giyen Maja Ognjenović ise rakip takımdaki tanıdık yüzlerden biriydi.
İlk sette oyuna girmekte zorlanan temsilcimiz karşısında Scandicci 25-14’lük skorla kazanarak durumu 1-0’a getirdi. Rakip takım ilk sette 8 blok sayısı kaydetti. Eczacıbaşı Dynavit’te en skorer isim 4 sayıyla Tijana Bošković olurken, Hande Baladın 7 serviste %71 pozitif karşılama oranı yakaladı. Eczacıbaşı Dynavit’in tek servis sayısı ise Jovana Stevanović’ten geldi.
İkinci setin başında her oyuncusundan katkı alan Eczacıbaşı Dynavit’te, Alexa Gray’ın yerine Irina Voronkova ilk altıda başladı. Durum 18-15 ile Scandicci lehineyken üst üste bulduğu üç sayıyla rakibini yakalayan Turuncu Beyazlılarda 19-20’de ise Elif Şahin oyuna dahil oldu. Önce bir plase, daha sonrasında ise 24-24’te bulduğu servis sayısı ile adeta “game changer” olan genç pasör, setin kazanılmasında pay sahibi isimlerdendi. Bu sette bir diğer dikkat çeken ayrıntı, temsilcimizin 21 servisi %67 pozitif oranda karşılaması oldu. Kaptan Bošković, aldığı 12 pasın 8’ini sayıya çevirirken toplam 9 sayıyla sete damgasını vurdu.
Karşılaşmanın üçüncü seti yakın skorlarla geçerken son sayılarda yine kıyasıya bir çekişme yaşandı. Eczacıbaşı Dynavit, 22-24’te iki set sayısı şansını değerlendiremedi ve 27-25 skorla setlerde 2-1 öne geçen taraf Floransa ekibi oldu. Bu sette Hande Baladın %63 oranla hücumda başarı sağlarken, kritik defanslarıyla da maç boyu takımına katkı verdi. Temsilcimiz bu sette 3 blok ve 3 servis sayısı buldu.
Dördüncü sette skor 4-3’ken Hande’nin servis turunda art arda 4 sayı bulan temsilcimiz, üst üste blok sayılarını hanesine yazdırdı. Ferhat Akbaş’ın oyuncu değişikliklerine de yer verdiği sette Naz Akyol, Beyza Arıcı, Yaprak Erkek ve Martyna Czyrniańska oyuna giren isimler oldu. Eczacıbaşı Dynavit, 15-10 geriye düştüğü sette Tijana Bošković önderliğinde rakibini 16-16’da yakaladı. Set sonu yine kıran kırana bir mücadeleye sahne olurken, temsilcimiz dördüncü seti 25-23 ve maçı ise 3-1 skorla kaybederek CEV Şampiyonlar Ligi’nde bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.
Eczacıbaşı Dynavit karşılaşmada 5 ace, 8 blok, 54 hücum sayısı kaydetti. Hücumda 129 pasın %42’sini sayıya çeviren Turuncu Beyazlılar rakip hatalarından 22 sayı elde etti. Karşılaşmanın en skoreri 32 sayıyla Ekaterina Antropova olurken, Tijana Bošković 28 sayıyla onu takip etti.
Bu sonuçla yoluna üç maçta iki galibiyetle devam eden Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki dördüncü maçında 5 Aralık Salı akşamı Maritza Plovdiv’i konuk edecek. Müsabakayı Red Bull TV’den takip edebilirsiniz.