Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene Scandicci Deplasmanına Çıktı

Karşılaşmaya Naz, Tijana, Hande, Alexa, Sinead ve Jovana altısıyla başlayan Eczacıbaşı Dynavit’te libero pozisyonunda ise Simge Aköz görev aldı. Bir süredir müsabakalarda forma giyemeyen Martyna Czyrniańska bu maçla sahalara döndü. Kariyerinin üç ayrı döneminde toplam beş sezon Turuncu Beyazlı formayı giyen Maja Ognjenović ise rakip takımdaki tanıdık yüzlerden biriydi.

Karşılaşmaya Naz, Tijana, Hande, Alexa, Sinead ve Jovana altısıyla başlayan Eczacıbaşı Dynavit’te libero pozisyonunda ise Simge Aköz görev aldı. Bir süredir müsabakalarda forma giyemeyen Martyna Czyrniańska bu maçla sahalara döndü. Kariyerinin üç ayrı döneminde toplam beş sezon Turuncu Beyazlı formayı giyen Maja Ognjenović ise rakip takımdaki tanıdık yüzlerden biriydi.

Karşılaşmaya Naz, Tijana, Hande, Alexa, Sinead ve Jovana altısıyla başlayan Eczacıbaşı Dynavit’te libero pozisyonunda ise Simge Aköz görev aldı. Bir süredir müsabakalarda forma giyemeyen Martyna Czyrniańska bu maçla sahalara döndü. Kariyerinin üç ayrı döneminde toplam beş sezon Turuncu Beyazlı formayı giyen Maja Ognjenović ise rakip takımdaki tanıdık yüzlerden biriydi.