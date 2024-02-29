Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finalde!

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu rövanş maçında İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-2 (27-25 / 20-25 / 18-25 / 25-22 / 15-12) kazanan temsilcimiz, bu sonuçla üst üste ikinci kez devler arenasında adını yarı finale yazdırdı.

Savino Del Bene Scandicci - Eczacıbaşı Dynavit maçının tekrarını bu sayfadan izleyebilirsin!

Savino Del Bene Scandicci – Eczacıbaşı Dynavit Avrupa voleybolunun en büyük sahnesi canlı yayınlarla Red Bull TV’de.

Karşılaşmaya Naz Aydemir Akyol, Tijana Bošković, Alexa Gray, Hande Baladın , Sinead Jack-Kisal ve Beyza Arıcı altısıyla başlayan Eczacıbaşı Dynavit’te libero pozisyonunda Simge Aköz forma giydi.

Hande’nin servisiyle başlayan mücadelede Jack-Kisal’ın ve Gray’in hücumlarıyla Eczacıbaşı Dynavit farkı yakaladı. Naz Aydemir Akyol’un servis turunda durumu 11-7’ye getiren turuncu beyazlılar, skoru 12-9 yapan çekişmeli ralliyi Beyza’nın hücumuyla sonlandırdı. Scandicci, Zhu Ting’in etkili oyunuyla temsilcimiz karşısında üstünlüğü ele alsa da 19-23 geriden gelen Eczacıbaşı Dynavit, Beyza’nın etkili servisleriyle seti 27-25 hanesine yazdırmayı bildi. Bošković’in 5 sayıyla en skorer olduğu sette Gray 4 sayıyla onu takip etti.

Savino Del Bene Scandicci vs Eczacıbaşı Dynavit © CEV

Karşılıklı sayılarla ilerleyen ikinci sette öne geçen taraf Scandicci olurken, rakibin etkili servis ve blok performansı farkı bulmasını sağladı. Koç Ferhat Akbaş, Yaprak Erkek ve Irina Voronkova hamleleri ile oyuna müdahale etti. Set sonunda fark 3 sayıya kadar inse de 25-20’lik skorla seti Scandicci kazandı ve durumu 1-1 yaptı.

Üçüncü setin başında Antropova ve Carol ile sayı üreten Scandicci’ye karşılık temsilcimiz, Bošković ve smaçör ikilisi Alexa - Hande ile sonuca gitti. Bu setin ortalarında Beyza yerini Jovana Stevanović’e bırakırken, Naz da Elif Şahin ile değişti. Stevanović 14-17’de Herbots’a yaptığı blokla da akıllarda yer edinirken, sette 2 de hücum sayısı buldu. Set, ev sahibi ekibin 25-18 üstünlüğü ile sona erdi. Bošković 4 sayı ile en skorer isim olurken, temsilcimiz %60 oranda pozitif servis karşılayarak olumlu sinyaller verdi.

Gray’in yeniden oyuna dahil olduğu ve heyecanlı bir düelloya sahne olan dördüncü set, sonuna kadar karşılıklı sayılarla ilerledi. Scandicci’nin 2-3 sayı farkla önde götürdüğü setin sonunda Elif Şahin sahneye çıktı. Skor 15-17 iken Zhu Ting’e blok yapan genç pasör, set sonu 17-19’da geldiği servis çizgisinde durumu 22-19’a getirdi. Hande Baladın’ın 23-22’de aldığı kritik hücum sayısı ile set sayısı şansı bulan ve seti de 25-22 kazanan turuncu beyazlılar, artık turdan yalnızca bir set uzaktaydı. Kaptan Bošković’in %67 oranla hücum edip 9 sayıyla damga vurduğu sette Gray’in %71 oranında servis karşılaması da dikkat çekti.

Karar setinin başında ağırlığını hissettiren temsilcimiz skoru 4-1’e getirdi. Voronkova’nın etkili hücumuyla saha değişimine gidilirken, skor 10-8 iken Bošković’in yaptığı güçlü atak akıllarda yer edindi. Setin sonuna kadar rakibinin yakalamasına fırsat vermeyen temsilcimiz, seti 15-12 ve maçı 3-2 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Eczacıbaşı Dynavit maç boyunca 9 blok sayısı kaydetti. 96 serviste %38 pozitif karşılama oranı bulan temsilcimiz, hücumda ise 149 pasın 66’sında skor üretmeyi başardı. Maçın en skoreri 29 sayıyla Boskovic olurken, Gray 12 ve Jack-Kisal 10 sayı ile çift haneli rakamlara ulaşan diğer iki isim oldu. Maç boyu etkili performansıyla Bošković en değerli oyuncu seçilirken, ödülünü Elif ile paylaştı.

Bu sonuçla çeyrek finalde oynadığı her iki maçtan galibiyetle ayrılan turuncu beyazlılar, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde üst üste ikinci kez yarı finale yükseldi. Eczacıbaşı Dynavit’in rakibi, VakıfBank - Imoco Volley Conegliano eşleşmesinin galibi olacak. Eczacıbaşı Dynavit’in CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi serüveni Red Bull TV ekranlarından voleybol severlerle buluşmaya devam edecek.