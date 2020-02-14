F1’in En Şık Takımı Scuderia AlphaTauri'yle Tanışın
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Scuderia Toro Rosso takımının artık yeni bir adı var: Scuderia AlphaTauri.
Scuderia Toro Rosso, 2006 yılındaki Bahreyn Grand Prix'inde bu yana gridin en dikkat çeken takımlarından biri. İlk puanlarını kazandığı o sezondan itibaren Torro Rosso takımı; Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Max Verstappen ve Alex Albon gibi Formula 1'in en yetenekli pilotlarından bazılarını bünyesinde bulundurmayı başardı.
Scuderia Toro Rosso'nun Tarihi
Adı geçen pilotlar zaman içinde nasıl yıldız isimlere dönüştüyse, Toro Rosso da kendi içinde bir dönüşüme uğruyor. Red Bull'un moda markası AlphaTauri'yle güçlerini birleştiren takım, Formula 1 macerasına bundan sonra Scuderia AlphaTauri olarak devam edecek. Bu iş birliğini kutlamak amacıyla takım yeni sezon aracını ve yeni takım renklerini, AlphaTauri markasının ilkbahar/yaz koleksiyonunun da tanıtıldığı müthiş bir moda gösterisi eşliğinde sunacak.
Bu harika iş birliği sayesinde AlphaTauri markası, tasarım ve şıklığı Formula 1 dünyasına aktarmaya çalışacak. Görünüş, araçlar ve isim yeni olabilir fakat Scuderia AlphaTauri'nin pilot kadrosunda bir değişiklik yok. Rus Daniil Kvyat ve Fransız Pierre Gasly yeni sezonda da başarı peşinde koşacaklar.
AlphaTauri Yeni Aracını Canlı Yayında Tanıtıyor!