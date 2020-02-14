F1’in En Şık Takımı Scuderia AlphaTauri'yle Tanışın

, 2006 yılındaki Bahreyn Grand Prix'inde bu yana gridin en dikkat çeken takımlarından biri. İlk puanlarını kazandığı o sezondan itibaren Torro Rosso takımı;

Scuderia Toro Rosso , 2006 yılındaki Bahreyn Grand Prix'inde bu yana gridin en dikkat çeken takımlarından biri. İlk puanlarını kazandığı o sezondan itibaren Torro Rosso takımı; Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Max Verstappen ve Alex Albon gibi Formula 1'in en yetenekli pilotlarından bazılarını bünyesinde bulundurmayı başardı.

Scuderia Toro Rosso , 2006 yılındaki Bahreyn Grand Prix'inde bu yana gridin en dikkat çeken takımlarından biri. İlk puanlarını kazandığı o sezondan itibaren Torro Rosso takımı; Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Max Verstappen ve Alex Albon gibi Formula 1'in en yetenekli pilotlarından bazılarını bünyesinde bulundurmayı başardı.