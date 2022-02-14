Formula 1'in En Şık Takımı Scuderia AlphaTauri 2022 Aracını Tanıttı

F1 grid’inin en göz alıcı takımı Scuderia AlphaTauri, son yılların en heyecan verici sezonlarından biri olan 2021 sezonuna büyük umutlarla girmişti. İtalya'nın Faenza kentini mesken tutan ekip, altıncı sırayı elde ederek başarılı bir performans çizmişti. Scuderia AlphaTauri, 2022 sezonunda da heyecan verici yarışlar sunmak için güçlü bir araca, yetenekli sürücülere ve gerekli uzmanlığa sahip.

Grand Prix galibi Pierre Gasly her geçen sezon daha da güçleniyor. 2021, Fransız pilotun bugüne kadarki en iyi sezonuydu. İstikrarlı bir şekilde puanları toplayan sürücü, Azerbaycan'da muhteşem bir performansın ardından üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardı. Lansman için klasik krem-beyaz takımıyla göz kamaştıran Gasly, "AT03, harika görünüyor" dedi.

Kapsamlı kural değişiklikleri, piste daha fazla hareket getirmek için radikal bir şekilde yeniden tasarlanan otomobillerle F1'de yeni bir döneme işaret ediyor. Gasly de bu durumu şöyle yorumları: "Açıkçası 2021'e kıyasla görünüm ve tasarım açısından önemli değişiklikler var. Ekip, bu yeni düzenlemelerle yepyeni bir sayfadan başlamak zorunda kaldı."

Testler 23 Şubat'ta İspanya'nın Barselona kentinde başlayacak ve AT03 ilk kez Red Bull Racing, Mercedes, Ferrari, McLaren, Renault ve Aston Martin araçlarıyla pisti paylaşacak. Gasly, "AT03'ü test etmeye başladığımızda rekabet gücümüzü ölçeceğiz ve bu yeni sezon için nelerin mümkün olduğu hakkında daha iyi bir fikre sahip olacağız" diye ekledi. "Açıkçası, son iki, üç yılda AlphaTauri’de kendimi geliştirdim ve kişisel olarak takımı ileriye taşımaya ve daha iyi sonuçlar almaya, onları grid’in en önüne taşımaya devam etmek istiyorum."

Garajın diğer tarafında ise tanıdık bir yüz var: Fransız sürücünün takım arkadaşı Yuki Tsunoda . Bahreyn'de etkileyici bir çıkış yapan ve sezonu iyi bir sonuçla bitiren Tsunoda, bir yıllık F1 deneyimi üzerine başarılı bir kariyer inşa etmek için çalışıyor. Takıma daha fazla aşina olduğu için 2022'de Scuderia AlphaTauri için daha da fazla puan toplayabileceğini düşünmek yanlış olmaz.

Öte yandan, Tsunoda da yeni sezonun başlaması için sabırsızlanıyor: "Daha fazlasını yapabilmek için sabırsızlanıyorum. Bu yılki araç, sollama fırsatlarını artırmak ve arkadaki araç için daha temiz hava sağlamak için tasarlandı. Seyirciler için görsel açıdan çekiciliğinin yanı sıra, yeni tasarım pist içinde daha yakın mücadele etmemize olanak tanıyacak.”

Lansmanı için 'sokak stiline' uyan rahat pantolonlarla uyum gösteren 3D örgü gömlek seçen Tsunoda, "AlphaTauri ekibinde olduğum için gerçekten mutluyum" diye ekledi.

Yeni Scuderia AlphaTauri AT03 © Protesa/Red Bull Content Pool Çok güçlü bir sezon geçirmememiz için hiçbir neden yok Franz Tost – Scuderia AlphaTauri Takım Yöneticisi

Takım patronu Franz Tost’a göre, aynı sürücüler ve ekiple devam ediliyor olması, AlphaTauri'nin F1'in bu yeni çağına şimdiden uyumlu olduğunu gösteriyor. "Aracın hızlı olmasını bekliyorum çünkü güçlü bir ekibe sahibiz. Mekanik ve aerodinamik üzerinde çok çalıştık. İki harika sürücümüz var. Pierre Gasly oldukça deneyimli ve Yuki ikinci yılında, bu yüzden ondan iyi bir performans bekliyorum. Çok güçlü bir sezon geçirmememiz için hiçbir neden yok."

AT03'ü tasarlamaktan ve inşa etmekten sorumlu direktör Jody Egginton için, yeni düzenlemeler bir meydan okumayı temsil ediyor ve birinci sınıf mühendis, mekanik ve sürücü ekibine güveniyor. "Yeni aero düzenlemeleri tüm takımlara bir meydan okuma sundu. Bu çok ilginç bir deneyim; aracın konsepti yeni düzenlemelerle önemli ölçüde değişti.”

"Tam olarak hangi noktada olduğumuzu piste çıkana kadar bilemeyeceğiz. Ancak yaptığımız çalışmalardan yola çıkarak iyi yönde gelişim gösterdiğimizi düşünüyoruz ve umarım bu bizi sezonda için iyi bir konuma ulaştırır."

Hemen yukarıda Scuderia AlphaTauri AT03'ün yeni sezon lansmanını izleyebilirsin. F1 testleri 23-25 Şubat'ta İspanya'da ve 10-12 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak. 2022 F1 sezonu, ise 18-20 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'si ile start verecek.