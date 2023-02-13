Scuderia AlphaTauri 2023 Yeni Araç Lansmanı

Formula 1 2023 sezonu yaklaşırken takımların yeni araç tasarımları da lansmanlarla duyuruluyor. Scuderia AlphaTauri de 2023 yılında kullanılacak olan yeni araç tasarımını New York Moda Haftası'nda sürücüler Yuki Tsunoda ve Nyck De Vries'ın katılımıyla gerçekleştirilen lansmanda tanıttı.

Scuderia AlphaTauri yeni aracı modanın kalbinde © Colin Kerrigan / Red Bull Content Pool Scuderia AlphaTauri Formula 1 sürücüleri Nyck De Vries ve Yuki Tsunoda © Colin Kerrigan / Red Bull Content Pool Scuderia AlphaTauri AT04 2023 sezonuna hazır © Colin Kerrigan / Red Bull Content Pool Nyck De Vries ve Yuki Tsunoda © Colin Kerrigan / Red Bull Content Pool Scuderia AlphaTauri AT04 © Digital Lighthouse / Red Bull Content Pool

Premium moda markası AlphaTauri'nin ABD pazarına girişini de temsil eden lansmanda Tsunoda ve De Vries, AlphaTauri koleksiyonunun seçkin örnekleriyle lansmana katıldı.

Scuderia AlphaTauri, 2023 Formula 1 sezonuna Tsunoda'nın yanı sıra sürücü kadrosuna yeni katılan 28 yaşındaki çaylak Nyck De Vries ile başlayacak. De Vries, iki kez dünya şampiyonu olan Max Verstappen ile birlikte grid'deki ikinci Hollandalı sürücü olacak.

Yuki Tsunoda © Guido De Bortoli/ Getty Images for Scuderia AlphaTauri Nyck De Vries © Guido De Bortoli/ Getty Images for Scuderia Alpha Tauri

Hollandalı pilot, Eurocup Formula Renault 2.0, Formula Renault 2.0 Alps, FIA Formula 2 Championship ve Formula E gibi organizasyonlarda elde ettiği başarılara ek olarak geçen Eylül ayında F1'deki ilk yarışına Alex Albon'un yerine geçerek Williams Racing ile çıkmış ve dokuzuncu sırayı almayı başarmıştı.

Lansmana katılan de Vries da şunları söyledi: "Bir Scuderia AlphaTauri sürücüsü olarak ilk etkinliğime katılılıyorum. Markayı New York Moda Haftası'nda temsil etme fırsatı benim için son derece özeldi. Aracın dış görünüşü harika ve şık AlphaTauri koleksiyonunun ona nasıl ilham verdiğini görebilirsiniz, bu yüzden onu pistte görmek için sabırsızlanıyorum."

2023 Scuderia AlphaTauri AT04 F1 aracı ve Nyck De Vries © Colin Kerrigan / Red Bull Content Pool

F1'e uzanan serüvenini özetleyen de Vries şöyle devam etti: "Sanırım yolculuğum biraz alışılmadık ve daha uzun olduğu için, bu fırsat nedeniyle daha da minnettarım. Son derece motiveyim ve değerimi göstermek için daha çabalayacağım."

22 yaşındaki Japon sürücü Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri ile üçüncü sezonu için geri dönüyor. F4 Japonya Şampiyonası ve Formula 2 deki başarılarının ardından F1'e yükselen Tsunoda, ilk iki sezonunda Fransız Pierre Gasly ile aynı garajı paylaşmıştı. Şimdi ise ilk kez yeni bir takım arkadaşıyla birlikte yarışacak.

Tsunoda, 2021'deki çaylak sezonunun başlarında Bahreyn'deki ilk yarışında dokuzuncu sırada yer alarak F1 tutkunlarını etkilemeyi başarmıştı. Genç sürücü 2023 beklentileri hakkında ise şunları söyledi: “Ana hedefim, aracın performansından bağımsız olarak her yarışta daha tutarlı performans göstermek ve daha iyi puanlar almak. Bu yılın puan açısından son üç yılın en iyi performansım olmasını istiyorum."

2023 Scuderia AlphaTauri AT04 F1 aracı ve Yuki Tsunoda © Colin Kerrigan / Red Bull Content Pool

2023 sezonunun lansmanına odaklanan Tsunoda şunları söyledi: "Bu hafta New York'ta çok eğlendim ve bugün buradaki etkinliğe katılmak da harikaydı, hem moda koleksiyonumuz hem de yeni araç tasarımımız için harika bir yer. Klasik Scuderia AlphaTauri renkleri yeni kıyafetlerin yanında harika görünüyor ve bu sezon ikisini de denemek için sabırsızlanıyorum!"

Takım Patronu Franz Tost ise şunları ekledi: "Bildiğimiz gibi son birkaç yılda Netflix ve sosyal medya sayesinde Formula 1'in popülaritesinde büyük bir artış oldu. Dolayısıyla, bu pazarda büyümeye devam etmemiz son derece önemli. Bu nedenle ABD izleyicisine minnettarlığımızı göstermek için 2023 tasarımımız için bugün burada New York'ta lansman yapabildiğimiz için memnunum. Aynı şekilde, AlphaTauri'nin yeni koleksiyonunu etkinlikte sergilemesinin de harika olduğunu düşünüyorum, çünkü bu yıl kıyafetlerini Amerika'da ilk kez satışa sunacaklar"

Scuderia AlphaTauri sürücüleri Nyck De Vries ve Yuki Tsunoda © Colin Kerrigan / Red Bull Content Pool

AlphaTauri, Temmuz ayından itibaren ilk kez ABD'li tüketicilere sunulacak olan yeni Sonbahar/Kış 2023 koleksiyonunun ilk sunumunu yaparak ABD pazarındaki ilk çıkışını kutladı.

AlphaTauri CEO'su Ahmet Mercan, "ABD pazarına girmek, genişlememizin bir başka adımı. Hedefimiz AlphaTauri'yi daha iyi tanıtmak ve satış ağımızı istikrarlı bir şekilde genişletmenin buna önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Scuderia AlphaTauri 2023 lansmanını hemen aşağıda izleyebilirsin!

2 dakika Scuderia AlphaTauri 2023 Yeni Araç Lansmanı Scuderia AlphaTauri 2023 F1 sezonu için hazır. Yeni tasarımının lansmanı, ABD pazarına giren moda markası AlphaTauri'nin 2023 koleksiyonu ile birlikte New York Moda Haftası'nda yapıldı. Şimdi izle!