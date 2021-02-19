Scuderia AlphaTauri Sürücüleri Yeni Sezon İçin Hazır

Başarılı bir 2020 sezonunun ardından Scuderia AlphaTauri, Formula 1'in en dikkat çekici sürücü kadrolarından biriyle 2021 sezonuna hazırlanıyor. Bu sürücülerden biri, geçen sezon GP kazanma başarısına ulaşan Pierre Gasly ; diğeri ise heyecan verici yeteneğiyle, Formula 1'de ilk sezonunu geçirecek olan Yuki Tsunoda .

Tsunoda, kartingle başlayan motor sporları serüveninde, sırasıyla Japon F4 serisi, ulusal ve uluslararası F3 serilerinin sonrasında, F2 serisinde elde ettiği başarının ardından hak ettiği AlphaTauri koltuğuna kavuştu. Kariyeri hayli hızlı bir şekilde ilerlemiş olsa da Tsunoda yeni macerası öncesinde oldukça sakin ve kendine güvenli görünüyor.

Yuki Tsunoda © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Honda destekli AlphaTauri AT02 F1 aracının koltuğuna oturduğunda neler hissettiği sorulduğunda "Gayet normal" diyerek cevap verdi Tsunoda. "Gayet normal ama elbette heyecan verici."

Benzer şekilde, ona antrenman rutinleri sorulduğunda, bisiklet antrenmanlarından ve spor salonunda geçen yorucu günlerden bahsetmeyi seven pek çok sürücünün aksine, antrenmanın gerekliliğine dair kuşkularını paylaşıyor Tsunoda. "Antrenman yapmayı sevmiyorum o nedenle sevdiğim bir rutinim yok" diyor. "Birçok sıkıcı egzersiz var. Ya bisiklete biniyorsunuz ya da koşuyorsunuz. Ben bisikleti seçmek zorundayım. Koşmak iyi ama bacaklarım oldukça düz olduğundan koştuktan sonra acı hissedebiliyorum. Bu da araca bindiğimde performansım için pek yararlı olmuyor."

Tsunoda'nın performansı, Scuderia AlphaTauri patronu Franz Tost'un dikkatini çekince, İtalyan takımı, Red Bull Junior pilotunu vakit kaybetmeden kendi saflarına kattı. Şimdi Tsunoda, geçen sezon GP zaferi kazanmış olan Pierre Gasly'nin takım arkadaşı.

"Oldukça belirgin bir hedefim var. İlk yarıştan itibaren maksimum performans. Yanlış yapmaktan korkmuyorum. Sadece öğrenmek ve araca mümkün olduğunca çabuk bir şekilde alışmak istiyorum. Eğer bir hata yaparsam, bu hatalarımdan bir şeyler öğrenmeliyim. Her bir seansta en iyi performansa ulaşmak için elimden gelen her şeyi yapmalıyım."

F1 gridinin en şık ikilisi © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Eylül 2020'de, Tsunoda'nın yeni takım arkadaşı Pierre Gasly, en unutulmaz Formula 1 anlarından birine imza attı ve 10. sıradan başladığı Monza GP'sini zirvede tamamladı. Gasly ilk zaferini elde ederken, bu aynı zamanda Scuderia AlphaTauri'nin de ilk GP zaferiydi. Gasly, 1996 Monaco GP'sini kazanan Olivier Panis'in ardından GP kazanan ilk Fransız sürücü olmayı başardı.

Gasly 25 yaşında olabilir ancak inişleri ve çıkışlarıyla Formula 1'de üç tam sezon geçirdi. O gerçek bir savaşçı ve bir kazanan. 2017'de Scuderia Toro Rosso'yla F1'e adım atan Gasly, 2018'de Aston Martin Red Bull Racing'e yükselmiş ancak 12 yarışın ardından tekrar Scuderia Toro Rosso'ya dönmüştü.

Araç vahşi bir aslan gibi Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso'ya döndükten sonra Brezilya GP'sinde podyuma çıkmayı başaran Gasly, o günden bu yana bir daha ardına bakmadı. Takımın Scuderia AlphaTauri'ye dönüşüm sürecinde liderlik rolünü üstlenen sürücü, belirli bir olgunluğa ulaşmış olsa da F1 aracına bindiğinde hala heyecanını gizleyemiyor. "Her zaman büyük bir heyecan. Araç vahşi bir aslan gibi ve bindiğinizde inanılmaz bir adrenalin ve heyecan beraberinde geliyor. Hiçbir şey F1 aracıyla karşılaştırılamaz. Dünyada bütün araçları sürebilirsiniz ancak hızlanma, frenleme ve viraj alma konusunda hiç biri F1 aracıyla karşılaştırılamaz." "Pit alanına ilk kez girdiğinizde, bir duyguyla irkiliyorsunuz. O ilk heyecanı özlüyorum. Sonra iki ya da üç tur sonra gelen o tanıdık his. İlk turlar her zaman çok etkileyici oluyor. F1 aracı kullanmanın dışında, yüzüme kocaman bir gülümseme getirecek başka bir şey düşünemiyorum."

Pierre Gasly bu sene takımın lideri olacak © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Dinamik Scuderia AlphaTauri kadrosu oldukça ilgi çekiyor ve modern F1'in genç sürücülere yönelimini de gözleri önüne seriyor. Henüz 25 yaşındaki Gasly, 20 yaşındaki Tsunoda'nın yanında görmüş geçirmiş, usta bir sürücü olarak öne çıkıyor. Ancak ikisinin de önünde uzun yıllar var. İlk amaçları, kullanacakları araç olan AT02'den en yüksek verimi almak olacak. Gasly de yeni sezon da istikrarını sürdürmeye odaklanacak.

"Geçen sezonu yedinci sırada tamamlamıştık ve bu sezon en genel hedefimiz bunu bir ya da birkaç adım daha ileriye taşımak" diyor Gasly. "Takım F1'e ilk adımını attığından bu yana elde edilen en iyi sıra altıncılık, dolayısıyla daha iyisini başarmanın harika olacağını düşünüyorum."

"Önemli olan, mümkün mertebe hatalardan kaçınmak ve bir istikrar yakalamak. Başarmak istediğimiz temel şey bu. Tabii ki, geçen sezon olduğu gibi önümüze çıkan her fırsatı değerlendirmek istiyoruz."

Tsunoda için en önemli şey, güçlü F1 aracının yarış anında nasıl davrandığını bir an önce kavramak. Şurası kesin, genç Japon sürücü limitleri zorlamaktan hiçbir zaman çekinmiyor. Ancak Formula 1 aracının getirdiği fiziksel zorlukların da hayli farkında.

Yanlış yapmaktan korkmuyorum Yuki Tsunoda

Tsunoda, F1 aracının diğer araçlardan farkını şöyle ifade ediyor: "Viraj hızları kesinlikle diğer tüm seviye araçlara göre çok daha farklı. F1 çok daha hızlı ve gerçekten çok güçlü bir boyuna sahip olmanız gerekiyor. F1 aracını ilk kez kullandığımda, beş tur sonunda boynumun yorulmaya başladığını hissettim, güç ve basınç tamamen başka bir seviyede."

Caddelerin stili, pistlerin stili ile buluşuyor © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Tsunoda, yeni dünyasına alışırken Scuderia AlphaTauri garajının diğer tarafındaki takım arkadaşı Gasly ise yeni takım arkadaşının yeteneklerine duyduğu güveni paylaşıyor.