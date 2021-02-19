Moda ile F1 Bir Araya Geldi: Scuderia AlphaTauri Yeni Aracını Tanıttı!

Scuderia AlphaTauri yaptığı özel lansman ile hem 2021'deki F1 aracının renklerini hem de Red Bull'un birinci sınıf moda markası AlphaTauri 'nin Sonbahar / Kış 2021 koleksiyonundan dikkat çeken ürünleri tanıttı.

AlphaTauri ’nin Salzburg, Avusturya’daki yeni galerisinde düzenlenen ve dijital olarak yapılan lansmana takımın pilotları Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda da katıldı.

Yeni takım arkadaşları sohbette © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Başarılı bir ilk sezonun ardından, iddialı bir şekilde ikinci sezonuna başlamayı hedefleyen İtalyan marka, bu konuda en çok iki genç pilotuna güveniyor. Gasly takımın lideri olarak dikkat çekiyor. 2017 yılında eski adıyla Scuderia Toro Rosso ile Formula 1'e adım atan Gasly, geçen sene Monza'da elde ettiği zafer ile tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve takımı AlphaTauri'ye ilk sezonunda unutulmaz bir galibiyet hediye etmişti.

Caddelerin stili, pistlerin stili ile buluşuyor © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

20 yaşındaki Tsunoda ise 2014'ten bu yana F1'de yarışan ilk Japon pilot olacak. 2018 F4 Japonya Şampiyonası'nı kazanan ve 2020 FIA F2 Şampiyonası'nı üçüncü olarak bitirerek yeteneğini kanıtlayan Tsunoda, Gasly'nin hem takım arkadaşı olacak hem de onun deneyimlerinden faydalanacak.

Takım patronu Franz Tost şöyle diyor: "2021'de Pierre ve Yuki'yi seçme kararı aldık ​​çünkü Scuderia AlphaTauri'nin felsefesi hala Red Bull Junior Programı’ndaki yetenekli genç sürücülere F1'e geçme ve onları eğitme fırsatı vermek. Şu anda bu şansı elde eden pilot da Yuki. Japon çaylağımızın daha hızlı gelişmesine yardımcı olabilecek Pierre gibi deneyimli bir sürücümüz var. Ama sadece deneyim değil, aynı zamanda iyi sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz. Bence bu ikili, her iki hedefimize de ulaşmak için mümkün olan en iyi senaryo."

2020'de Scuderia AlphaTauri F1'in en şık takımı olarak dikkat çekiyordu. 2021'de pistlerde olacak araç da bu unvanı sürdürmeye yardımcı olacak gibi görünüyor. Yeni araç pistlere ilk olarak 12 Mart'ta, Bahreyn'deki sezon öncesi testlerde çıkacak. Her iki pilot da 23 yarışlık zorlu yeni sezona hazırlık için Red Bull'un Atlet Performans Merkezi'nde epey zaman geçiriyor.

Pierre Gasly bu sene takımın lideri olacak © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Pierre Gasly şöyle diyor: "Takım lideri rolünü üstlenmeye hazırım. Yuki çok hızlı bir sürücü ve ekibi ileriye taşımamıza yardımcı olacak. Bunu başarmak için birlikte çalışacağız. 2020'de çalışma şekli, performans ve yarış hafta sonlarını yönetme şekli açısından çok çok iyiydik. Ben her zaman daha fazlasına açım ve 2021'de harika şeyler başarabileceğimize eminim. "

2020'de en iyi Formula 2 çaylağı olarak Anthoine Hubert Ödülü ile onurlandırılan Yuki Tsunoda ise şunları söylüyor: "Sezon öncesinde Scuderia AlphaTauri ile biraz zaman geçirecek kadar şanslıydım, bu sayede güçlü ilişkiler geliştiriyorum ve herkesten bir şeyler öğreniyorum. İnanılmaz bir yetenek olan Pierre dahil. Ana hedefim hızlı öğrenmek ve mümkün olan en kısa sürede iyi sonuçlar almak. Yeni sezon için gerçekten heyecanlıyım. "

Yuki Tsunoda © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

AlphaTauri Showroom'daki lansman, Gasly ve Tsunoda'nın yeni yarış tulumlarının yanı sıra, moda markasının Sonbahar / Kış 2021 moda koleksiyonunun bir önizlemesini de verdi.

AlphaTauri CEO'su Ahmet Mercan şöyle diyor: "Bu, benzersiz bir üçlü tanıtım: Modanın F1 ile buluştuğu yeni bir AlphaTauri Showroom, AW21 AlphaTauri koleksiyonuna ilk bakış ve yeni Scuderia AlphaTauri F1 sürücü tulumu tanıtımı."