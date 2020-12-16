Scuderia AlphaTauri'nin Yeni Sürücüsü: Yuki Tsunoda

Her yarışçı, hayatının bir noktasında hayallerinin netleştiği 'o' anı yaşar. Yuki için o an, henüz dört yaşında bir çocukken babasının katıldığı gymkhana yarışında, 2004 yılında gerçekleşti. Yarış tutkusuna bir anda kapılan Yuki, kartingle yeni bir dünyaya adım attı. Karting yıllarının ardından 16 yaşında açık tekerlekli araçlara geçen Japon sürücü bir daha arkasına bakmadı. 2018'de Budapeşte'deki Hungaroring'de üç günlük umut verici bir testin ardından,

Red Bull Junior Team

pilotu olan Yuki, o günü şöyle hatırlıyor: "Hayatımın en büyük anlarından ve sınavlarından biriydi."