Sea To Sky: Red Bull Sporcusu Wade Young Podyumda

Kemer Belediyesi'nin ana sponsorluğunda 11. kez düzenlenen

'na 90'ı yabancı ülkelerden olmak üzere toplam 170 sporcu katıldı. Beach Race, Sky Race, Forest Race ve Mountain Race olmak üzere dört etaptan oluşan

dünyaca ünlü sporcular da zafer için mücadele etti.