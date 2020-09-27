Sea To Sky: Red Bull Sporcusu Wade Young Podyumda
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11. kez düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları'nda Red Bull sporcusu Wade Young ikinci sırayı elde ederek podyumda yer aldı.
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Kemer Belediyesi'nin ana sponsorluğunda 11. kez düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları'na 90'ı yabancı ülkelerden olmak üzere toplam 170 sporcu katıldı. Beach Race, Sky Race, Forest Race ve Mountain Race olmak üzere dört etaptan oluşan yarışta dünyaca ünlü sporcular da zafer için mücadele etti.
Bu yıl, kanyon etabının yerine yarışa eklenen ve ilk defa yapılan Sky Race etabında sporcular, 2000 metrenin üstündeki bir rakımda en iyi performanslarını sergilemeye çalıştı. Mountain Race etabı ise aynı zamanda yarışın final etabıydı. Sporcular, Çamyuva sahilinden start alıp Olimpos, Tahtalı zirvesinde 2365 metrede finiş gördüler.
Mountain Race ve genel klasmanı 45 yaşındaki İngiliz sporcu Jarvis Graham kazanırken, Beach Race'i lider tamamlayan Red Bull sporcusu Wade Young, Sea To Sky podyumunun ikinci sırasında yer aldı. Üçüncülük Billy Bolt'un olurken geçen senenin şampiyonu Mario Roman ise dördüncü sırada kendine yer buldu.