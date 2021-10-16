Sea To Sky'da Zafer Wade Young'ın!

Kemer bir kere daha Sea To Sky'a ev sahipliği yaptı. 33 ülkeden 350 sporcu nun katıldığı bu sıra dışı enduro yarışını motor sporları tutkunları ve turistler yakından takip etti.

Dört gün boyunca iki teker üstünde ter döken sporcular, Çamyuva Sahili'ndeki yapay engellerin ve rampaların yer aldığı plaj etabıyla mücadeleye başladılar. Yarışın ikinci günü orman etabıyla devam ederken, 48 kilometrelik bu etap Kemer'in merkezinde yer alan Çalış Tepesi'ndeki bitiş çizgisinde sona erdi.

Sea To Sky 2021 © Mahmut Cinci

Yarışın üçüncü gününde gerçekleşen gökyüzü yarışında sporcular 44 kilometrelik, zorluk seviyesi artırılmış, teknik geçişlerin ağırlıkta olduğu ve enfes Toros Dağları manzarasına sahip parkurda ter döktüler. Son güne gelindiğinde ise sıra Sea To Sky'ın en uzun ve en zorlu bölümü dağ yarışına geldi.

Plaj Etabı yine oldukça zorluydu © Mahmut Cinci

64 kilometrelik bu son etap Çamyuva Sahili'nde başladı ve sporcular dere yataklarını, orman patikalarını ve Tahtalı Dağı'nın dik kayalıklarını aşarak 2365 metre yükseklikteki zirvede yer alan bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştılar.

Sea To Sky 2021 © Mahmut Cinci

Dört günün tamamında en iyi zamanı elde eden ve bitiş çizgisini geçen ilk isim olan Red Bull sporcusu Wade Young , Sea To Sky'da ikinci kez zafere ulaştı. Güney Afrikalı sporcunun ardından İspanyol Mario Roman ikinci olurken, bir diğer Güney Afrikalı sporcu Travis Teasdale ise podyumu tamamladı.

Sea To Sky 2021 © Mahmut Cinci

Sea To Sky'ın genel direktörü Semih Özdemir etkinlikle ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi: "Dünyanın en popüler ve en zorlu enduro yarışlarından Denizden Gökyüzüne'de bu yıl 33 ülkeden sporcuları ağırladık. Etkinlik her yıl katlanarak büyümekte ve bölgemiz ile ülkemizin spor turizmine büyük katkı sağlıyor."