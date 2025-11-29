Sébastien Ogier, dokuzuncu kez WRC dünya şampiyonu oldu

Bu zafer, Ogier'in yardımcı pilotu Vincent Landais için büyük önem taşıyor. 2022'nin sonlarında Ogier'e eşlik eden Landais, böylece kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazanmış oldu. İkili, sezonun yalnızca belli bir kısmına katılmış olmasına rağmen yarıştıkları rallilerin çoğunu kazanarak dikkat çekici bir istikrar ortaya koydu. Üç yarış kaçırmalarına rağmen etap galibiyeti sayısında tüm rakiplerinin önünde yer aldılar ve tarihi öneme sahip bir şampiyonluğa ulaştılar.