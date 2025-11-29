Sébastien Ogier, dokuzuncu kez WRC dünya şampiyonu oldu

Sébastien Ogier, 2025 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nı dokuzuncu kez kazanarak tarihe geçti. Toyota Gazoo Racing pilotu, sezonun finaline ev sahipliği yapan Suudi Arabistan'da rakibi Elfyn Evans'ın önünde finiş görerek şampiyonluğa ulaştı. Özellikle Asfan etabındaki belirleyici sürüşü, onu altıncı sıradan üçüncülüğe taşıyarak şampiyonluğu getirdi. Ardından gösterdiği kontrollü Wolf Power Stage performansı, Sébastien Loeb ile aynı şampiyonluk sayısına ulaşmasını sağladı.
Bu zafer, Ogier'in yardımcı pilotu Vincent Landais için büyük önem taşıyor. 2022'nin sonlarında Ogier'e eşlik eden Landais, böylece kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazanmış oldu. İkili, sezonun yalnızca belli bir kısmına katılmış olmasına rağmen yarıştıkları rallilerin çoğunu kazanarak dikkat çekici bir istikrar ortaya koydu. Üç yarış kaçırmalarına rağmen etap galibiyeti sayısında tüm rakiplerinin önünde yer aldılar ve tarihi öneme sahip bir şampiyonluğa ulaştılar.
Suudi Arabistan Rallisi'nin galibi ise Hyundai'nin deneyimli pilotu Thierry Neuville oldu. Belçikalı pilot, sezonun zorlu geçen son yarışında 54.7 saniyelik farkla ilk galibiyetini aldı. Cumartesi sabahı Sesks'i geride bıraktıktan sonra süspansiyon sorunlarına rağmen liderliğini korumayı başardı. Takım arkadaşı Adrien Fourmaux ise ikinci sırayı almasına rağmen cuma günü aldığı cezası nedeniyle elinden kaçan ilk WRC galibiyeti yüzünden bunun sevincini yaşayamadı.
Yarışta birçok dramatik gelişme de yaşandı. M-Sport Ford pilotu Mārtiņš Sesks, beş etap galibiyeti ve liderlik performansına rağmen Asfan'daki iki kez lastik patlatınca yaklaşık sekiz dakika kaybedip büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bunun ardından yarıştan çekilen genç pilotun yerini takım arkadaşları Grégoire Munster ve Josh McErlean devraldı. Oliver Solberg ilk onu tamamlarken; Pajari, Katsuta, Evans ve Rovanperä da puan barajına girmeyi başardı.
WRC 2025 puan durumu
- Sébastien Ogier, 293 puan
- Elfyn Evans, 289 puan
- Kalle Rovanperä, 256 puan
- Ott Tänak, 216 puan
- Thierry Neuville, 194 puan
- Takamoto Katsuta, 122 puan
- Adrien Fourmaux, 115 puan
- Sami Pajari, 107 puan
- Oliver Solberg, 71 puan
- Grégoire Munster, 40 puan