8 Adımda Red Bull Yağlı Direk

Red Bull Yağlı Direk etkinliği, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın en dikkat çeken ve en eğlenceli anlarına sahne oluyor. Tamamı özel bir yağla kaplanan 12 metrelik direğin ucundaki bayrağı kapma mücadelesinin yaşandığı yağlı direk hakkında bilmen gerekenleri sekiz maddede sıraladık.

Yağlı direk 12 metrelik uzunluğu ve yaklaşık 40 derecelik açısı ile yağsızken bile üstünde yol alması oldukça zor bir platformdur. Bir iskelenin ucuna yerleştirilen direk, bu sayede başarısız olan katılımcıların yumuşak zemine iniş yapmalarına imkan tanır.

Sadece uzunluğu ve açısı göz önüne alındığında bile tırmanması oldukça zor olan yağlı direğin tamamı özel bir yağla kaplanır . Özenle gerçekleştirilen bu işlem sayesinde direk üstünde durulamaz hale getirilir ve katılımcıları kabus gibi bir süreç bekler.

Yağlı direk etkinliğinden önce fiziksel hazırlık kadar zihinsel hazırlık da önemlidir. Her şeyden önce işin felsefesini öğrenmek , konsantrasyon çalışmaları yapmak, gerekirse meditasyon ve yoga egzersizleri de yapmak başarıya giden yolda katkı sağlayabilir.

Etkinlik günü gelip çattığında ve sıran geldiğinde yağlı direk ile baş başa kalırsın . Bu noktadan sonra yapman gereken ilk şey, yağlı direğe en uygun hızda yaklaşmak için doğru mesafeye kadar gerilmektir. Direğin ucuna kadar gidebilmenin ilk püf noktası budur.

Uygun hıza ulaştıktan sonra en önemli konu ise yağlı direğe atacağın ilk adımdır. Kayganlığı sayesinde seni üstünden atmaya can atan yağlı direğe ilk adımını doğru şekilde ve doğru açıyla basman gerekir. Bunu başarabilirsen devamını getirmen işten bile değil.

Yağlı direğe koşarken doğru hıza ulaşamazsan ya da ilk adımını doğru şekilde ve doğru açıyla basamazsan hiçbir şansın kalmaz. Ayağın bir kez kaydıysa direnmenin manası yoktur, yağlı direği terk etmeyi kabullenmelisin ve kendini serin sulara bırakmalısın.

Eğer hem fiziksel, hem de zihinsel hazırlık sürecinde gerekenleri yaparsan, etkinlik günü gelip çattığında da her şey yolunda giderse yağlı direğin ucunda yer alan bayrağa ulaşabilir ve yıllardır süregelen bu tarihi mücadeleden madalyayla ayrılabilirsin.

Şunu unutma ki yağlı direğin ucundaki bayrağı almak ve etkinlikten zaferle ayrılmak tek başına kutlanabilecek bir zafer değildir. Yağlı direkte başarıya ulaşan her kim olursa olsun, etkinlik alanında toplanan yüzlerce insanın gözünde bir kahramana dönüşür .