"Beslenme, Antrenman... IRONMAN Bir Yaşam Tarzı"

Ruso: Benim de on bir tane half IRONMAN yarışım oldu. Bir tane de IRONMAN yaptım. On bir half yarışın beşi Türkiye. Bu sene altıncı kez katılacağız Antalya’ya. Sanırım altı kez üst üste katılan ikimizden başka kimse yok Türkiye’de. Tam anlamıyla yarışı yapmaktan bahsediyorum. Antalya parkuru güzel ve hızlı bir parkur olduğu için hep orada hedeflerimi gerçekleştirmeye çalışıyorum. 2015’te başlangıcım 4.50 idi. Hedefim 4.05’lere yaklaşmak. Her yıl on dakika, on beş dakika gelişmiyorsun tabii çünkü artık belli bir seviyeye geldikten sonra iki dakika bile çok zorlaşıyor. Belli kiloların altına inmek gerekiyor. Kolay değil, o yüzden hedefim şu an 4.05 civarı diyorum.