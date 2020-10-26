"Beslenme, Antrenman... IRONMAN Bir Yaşam Tarzı"

Sera ve Ruso Yakimoviç, Türkiye'de yetişen en iyi triatletlerden ikisi. Gerek spor geçmişleriyle gerek başarılarıyla bir süredir isimlerinden söz ettirmeyi başarıyorlar. Sera Yakimoviç ve Ruso Yakimoviç, on ikişer defa IRONMAN yarışlarında boy gösterdiler ve pek çok kez podyumda kendilerine yer bulmayı başardılar. İkili, üst üste altıncı kez Antalya'da IRONMAN 70.3 Turkey'de mücadele edecek. 1 Kasım'daki koşuya az bir zaman kala, Sera ve Ruso Yakimoviç ile spor geçmişleri, antrenman programları, IRONMAN yarışları ve çok daha fazlası üzerine konuştuk.

IRONMAN kelimesi sizin için ne ifade ediyor?

Ruso Yakimoviç: IRONMAN kelimesini ilk düşündüğümde aklıma ciddi bir ‘ego’ getiriyor. “Demir adam” tamamen başarının kaynağı gibi düşünüyorum. Ben ilk başta onu ulaşılmaz olarak düşünüyorum. Ondan sonra nasıl yaparım diye düşünüyorum. İlk duyduğumda ben bu IRONMAN’i nasıl yaparım diye aklımdan geçirdikten sonra “yapmak için ne gerekiyor” diye düşündüm. “Üç branşın hangisinde iyiyim, hangisinde kötüyüm” bunları bilmek ve hepsinin bir dengesini bulmak çok önemli. Örneğin çok iyi yüzenler ya da çok iyi bisiklet çevirenler var ama sonucu alamıyorlar çünkü o üçlüde dengeyi kuramıyorlar. Sonuçta bakınca Triatlon’un uzun mesafesi ama iyi bir sonuç almak için hepsinin çok iyi olması gerekiyor. İşin farklı bir dengesi var. Ben ilk kez bu işin içine girdiğimde “ben hangisini nasıl yaparım” sorusunun cevabını aramıştım kendimde. Hangi açığımı nasıl kapatırım diye bakmıştım. Ondan sonra teker teker alttan girip en tepeye doğru sıkıştırarak belli bir noktaya geldim. Hedefler koyup her yarışta daha iyisini yapmaya çalıştım. Kendi kendini yenmeye çalışmak gibi bir şey bu.

Sera Yakimoviç: IRONMAN zaten adı üzerinde, Demir adam. Demir de dayanıklı bir materyal sonuçta. IRONMAN de dayanıklılığa dayalı bir spor. İlk başta askerlerin yaptığı bir spormuş. Uzun mesafeye dayalı üç branşı bir araya toplamışlar. Bunu en hızlı şekilde bitirebilen kişi çok başarılı sayılacak demişler. Ben half IRONMAN yapıyorum. Kişinin kendi mentalitesiyle kendi kendini yendiği, sınırlarını sonuna kadar zorladığı ve vücudu bütün kapasitesiyle kullandığı bir branş aslında.

Kaçıncı kez IRONMAN’e katılıyorsunuz, bu yarış için hedefiniz ne olacak?

Sera: Benim on ikinci half IRONMAN yarışım. Henüz IRONMAN yapmadım. Bunlardan beş tanesi dünya şampiyonası ve geri kalanı da dünyanın çeşitli yerlerinde katıldığım yarışlar. En iyi derecem geçen sene IRONMAN Türkiye’de elde ettiğim dereceydi. Orada, genel klasmanda kadınlarda ikinci oldum. Onunla birlikte yine dünya şampiyonasına gitmeye hak kazanmış oldum. Altıncı kez dünya şampiyonasına katılacağım.

Ruso: Benim de on bir tane half IRONMAN yarışım oldu. Bir tane de IRONMAN yaptım. On bir half yarışın beşi Türkiye. Bu sene altıncı kez katılacağız Antalya’ya. Sanırım altı kez üst üste katılan ikimizden başka kimse yok Türkiye’de. Tam anlamıyla yarışı yapmaktan bahsediyorum. Antalya parkuru güzel ve hızlı bir parkur olduğu için hep orada hedeflerimi gerçekleştirmeye çalışıyorum. 2015’te başlangıcım 4.50 idi. Hedefim 4.05’lere yaklaşmak. Her yıl on dakika, on beş dakika gelişmiyorsun tabii çünkü artık belli bir seviyeye geldikten sonra iki dakika bile çok zorlaşıyor. Belli kiloların altına inmek gerekiyor. Kolay değil, o yüzden hedefim şu an 4.05 civarı diyorum.

IRONMAN gibi iddialı bir branşı seçmenizin özel bir sebebi var mı? Sizi etkileyen neydi?

Sera: Benim ana branşım aslında yüzmeydi. Milli takıma kadar uzanan bir serüven vardı yüzme hayatımda ve hep kendimi zorlamaya alışarak büyüdüm. Sporculuk da zaten insana küçüklükten kalan bir şey. Büyüdüğünde ondan vazgeçmek çok zor. Ailem de sporcu olduğu için daima beni spora teşvik ettiler. Yüzmeyi bıraktıktan sonra koşmaya başladım. Ailem de maratoncu zaten. Bana, “Sen de koşabilirsin, potansiyelin var” dediler. Onlarla birlikte yarışlara katılmaya başladım. Sonra bir baktım aslında hiç yorulmuyorum, daha da zorlayabilirim. Mesafeleri artırmaya başladım. Babam dedi ki: “Ben triatlon yapacağım, gel beraber girelim bu işe.” Ben de “Neden olmasın” dedim. Bu şekilde babamla triatlon maceramız başlamış oldu. O da o zamanlar 50’li yaşlarda yarışıyordu çok da eski değil bu olay. Beş, altı yıl öncesine dayanıyor.

Triatlonu yaptık. Baktık, ben Türkiye Şampiyonu oldum. Babam da kendi yaşında birinci oldu. Beraber kürsülere çıktık. “Bu mesafeyi biraz daha artırsak mı” diye düşündük. Potansiyelimiz var. Zaten IRONMAN de bunun mesafe olarak biraz daha uzunu. Uzun mesafe bisiklete de biniyoruz. “Yapabiliriz” dedik. Tam o sene Ruso ile tanışmıştık. 2015 IRONMAN senesiydi. “Gel beraber antrenman yapalım” dedik. Antrenman sayesinde tanıştık Ruso’yla. Spor birleştirdi yani bizi.

Yüzmeden geldiğimiz için kapasitemiz çok iyi, bisikleti de çözeriz dedik © Barış Acarlı

Ruso: Ben de su topu oynuyordum o zamanlar. Su topunda artık belli bir yaşa geldikten sonra farklı arayışlarda olabiliyorsun. Takım gençleşiyor, sen yaşlı kalmaya başlıyorsun. Oynuyorsun ama yine de artık bırakman gerekiyor yani. Gençlere yer açmak gerekiyor. “Ne yapabilirim?” diye düşündüm. Arnavutköy’de oturuyordum o zaman. Sahile inip koşayım dedim. Baktım kilo veriyorum. Yazın su topu antrenmanları bitiyor. “Kilo almak istemiyorum, ben koşayım bari” diye düşündüm. Koşu gruplarına katılmaya başladım. Bir, iki yarışa girdim. Derecelerim iyi çıktı, “Allah Allah, ben biraz daha devam edeyim bu işe” dedim. Sonra bir koşu grubu kurduk arkadaşlarla. Maratona hazırlandık. İlk maratonumu koştum. Ama hâlâ su topu oynuyorum bu arada. Kilo vermeye de başladım. Su topundan bana kızmaya başladılar. “Kilo verme yeter artık” dediler çünkü oynamakta zorlanmaya başladım. Ama koşuyu çok sevdim.

Ondan sonra triatlet bir arkadaş ile tanıştım. “Sen iyi yüzüyorsun, koşun da iyi. Bir bisiklet alsan, triatlon yaparsın” dedi. Araştırdım, kimler IRONMAN, kimler triatlon yapıyor baktım. Türklere baktım, derecelere baktım, süre hesapladım. Yapabilirim ben de bir şekilde, yaklaşırım, denerim. Bisikleti çözsem tamam diye düşündüm. Çünkü yüzme kökenli kimse gelemiyor, herkesin bir zaafı var. Yüzmeden geldiğimiz için ikimizin de kapasitesi çok iyi. Bisikleti de çözeriz dedik. Bisikleti aldık. İlk IRONMAN’imiz çok rahat geçti. İnsanlar için beş saatin altı hayalken ben ilk yarışımda beş saatin altıyla başladım. Hedefler, hırs… İnsanları geçmek de keyifli. Birkaç arkadaş ediniyorsun. Ortaya çok güzel antrenmanlar çıkıyor, keyifli oluyor. Beraber antrenman yapıyorsun. Hayat standardın yükseliyor. Sabah antrenman, kahve sonra iş. Akşam antrenman, sonra antrenman arkadaşlarınla yemek…

Sera: Aslında yarışa katılmaktan çok bu süreç güzel bizim için. Antrenman duygusu, o düzen, hayat standardı, sağlıklı yaşam, formda kalmak insanı çok motive tutuyor. IRONMAN yapmasak bile spor yapmaya devam edeceğiz biz zaten. Pandemi sürecinde de kimse dışarı çıkamazken biz kuytu bir yer bulup koşmaya çalışıyorduk. Yarış olup olmayacağı belli bile değildi o zaman. Biz ona rağmen, kendimizi tutkulu hissederek spor yapmaya devam ettik.

Ruso: Pek çok insanı teşvik de ettik bu süreçte. Ben ne öğrendiysem öğretmeyi seviyorum. O yüzden antrenman da yazıyorum. Ne acı çekiyorsam, aynı acıyı çektirmeye çalışıyorum. Çünkü başarıyı görüyor herkes. Tabii Sera’ya antrenman yazarak başlamıştım önce.

Biraz antrenman düzeninizden bahsedebilir misiniz?

Ruso: Bizim klasik olarak sabah alarmımız altı ile altı buçuk arasıdır. Ya da ben bisiklete çıkıyorsam eğer beş ile beş buçuk arasıdır.

Sera: Haftanın yedi günü antrenman yapıyoruz. Serbest dediğimiz günde de yüzüyoruz.

Ruso: Bizim antrenman yapmadığımız hiçbir gün yok gibi… Antrenman yok demek bizim için yüzmek demek. Yüzme ‘aktive recovery’ oluyor bizim için. Çünkü yüzmede hakikaten ayaklar çok rahatlıyor. Bisiklet ve koşu yorgunluğunu çok güzel telafi ediyor. Pazartesi yüzmeyle başlıyoruz. Salı, perşembe ve cumartesi günleri bisiklet oluyor. Çarşamba, cuma, pazar günlerimiz de genelde koşu olur.

Sera: Akşamları da mutlaka yüzüyoruz. Suyun hissiyatını hiç kaybetmemek lazım. Haftada üç, dört gün çift antrenman yapmış oluyoruz aslında.

Antrenman yapmadığımız hiçbir gün yok gibi, boş günde bile yüzüyoruz © Barış Acarlı

Peki antrenman programıyla birlikte beslenmeyi nasıl götürüyorsunuz?

Sera: Ben hep sağlıklı besleniyordum zaten. Ona devam ediyorum aslında. Karbonhidrat ve proteğin dengesi çok önemli çünkü vücut aslında karbonhidrat ile çalışıyor. Birini keselim de yağdan enerji üretelim kafasında değiliz. O yüzden karbonhidrat alıyoruz mutlaka. Ertesi gün uzun antrenmanımız varsa öncesinde makarna ya da karbonhidratlı yiyecek tüketiyoruz. Onun dışında da lifli, sağlıklı dengeli besinler yiyoruz. Mesela Ruso, su topundan geldiği için inanılmaz yemek yiyen bir insan. O yüzden onu doyurmak için tabaklarca yemek koymak gerekiyor. Asla ölçüsü yok.

Ruso: Hakikaten öyle ama haftada 15 saat, tam IRONMAN döneminde 20-22 saat antrenman yaptım ben. Haftalık aldığın antrenman yükü belli. Buna alışmış vücut. Ben orada ne yersem yiyeyim, kilo alamıyorum da veremiyorum da. Ama ihtiyacım var. Yemek zorundayım. Vücudum karbonhidratı istiyor, proteğini istiyor. Ben tatlı da yiyorum. Bu yaşta yiyip de kilo almamak müthiş bir lüks bence. İnsanlar rejim ve diyetisyenlerle yaşıyor.

Aslında ikiniz de iş sahibi insanlarsınız. Yarışa hazırlanırken o dengeyi nasıl kuruyorsunuz?

Sera: Ben kurumsalda çalışıyorum. Sabah dokuz, akşam altı bir iş hayatım var. O yüzden antrenman programlarını sabah altı ile sekiz ya da yedi ile sekiz arasına akşam da işte yedi ile sekiz arasına koyuyorum. Tabii benim için hayat akşamları başlıyor evde. O da saat dokuzdan sonra gibi oluyor. Hayatı geç yaşamış oluyoruz ve erken kalkıyoruz aslında. Sosyal hayatımızı biraz kısıtlamış gibi olsak da çok kısıtlayamıyoruz çünkü ikimiz de gezmeyi seven insanız.

Çift demişken, ikiniz beraber IRONMAN’e katılıyorsunuz. Bunun avantajları ve dezavantajları neler?

Ruso: Aynı yarışa giriyorsak eğer, zaten aynı antrenman düzeninde oluyoruz. Aynı mesafeleri yapıyoruz. Sadece aynı koşuya çıktıysak, benim hızımla onun hızı aynı olmayabiliyor. Onun dışında bütün döngülerimiz yakın oluyor birbirine. Zaten ikimiz de her sabah kalkıp spor yaptığımız için her gün aynı saatte spor yapmak zorunda değiliz tabii ki.

Sera: Bu işi çift olarak yapmanın güzelliği de şu aslında: İkimiz de birbirimizi çok iyi anlayabiliyoruz. Birimizin antrenman sonrasında şekeri düşük olabilir mesela. Stresli olabiliriz, yorgun olabiliriz. Ben onu biliyor oluyorum, o da beni biliyor. Cumartesi günleri herkes bir brunch’a gider, biz antrenmana gideriz. Beraber bu şekilde vakit geçiriyoruz. Aynı sporu yapmamız çok güzel, çünkü aynı hisleri paylaşabiliyoruz bu sayede.

Birbirimizi anlıyor olmamız, sporu çift olarak yapmanın güzelliği © Barış Acarlı

IRONMAN olmak isteyenlere neler tavsiye edersiniz?

Ruso: IRONMAN bir yaşam biçimi. Sonuçta yediğin içtiğin, antrenmanın… Sen o gün antrenman yapmadıysan rahatsız uyuman gerekiyor. Yani sen o düzendeysen eğer, onun tavizini bir, iki gün verdin. Sonra içinde bir huzursuzluk olmalı. “Ben bunu yapmalıydım” demen gerekiyor. Maalesef böyle. Yoksa haftada beş, altı saatle IRONMAN yapamazsın.

Sera: Yaparsın ama sonunda eziyet çekersin. Yarış sonlarında yürürsün. Kramp girer. Keşke daha iyi antrenman yapsaydım dersin. En iyisi biraz daha fedakârlık yapmak o yüzden.

Ruso: Mesela 16 hafta antrenman mı yaptın? O kadar antrenman yaptıktan sonra sen IRONMAN oluyorsun zaten. Geriye bir tek yarışmak kalıyor. O kadar çileyi çekmişsin. Artık IRONMAN’sin.

Sera: Benim tavsiyem şu: Mutlaka bir antrenman programı olması gerekiyor. Ben bugün yüzeyim, bisiklete bineyim, yarın da koşarım olur biter diye düşünmemek lazım. Denge çok önemli. Limitleri aşarak antrenman yapmak da zararlı çünkü sakatlığa sebep olur. O yüzden bir bilene mutlaka danışmak gerekiyor.

Siz geçen sene, çift olarak derece elde ettiniz. Bu sene için çift olarak nasıl hazırlandınız?

Ruso: Zaten aslında benim bu sene için hedefim Full IRONMAN yapmaktı. İki kere yarış ertelenince önümüzdeki tek yarış Antalya oldu. Şimdi vücudu full IRONMAN düşüncesinden half IRONMAN’e çevirmekle uğraştım biraz. Ama tabii o kadar antrenmanlı geldim ki evde de çok antrenman yaptık. Bindiğim bisiklet mesafesi geçen senenin neredeyse bir buçuk katı şu an. Mesafe arttığı için de ben çok rahatım şu an.

Sera: Mesele geçen sene ben 4.30’dan koşuyordum tüm tempoları. Şu an 4.15’e indim. Hiçbir şey değiştirmedim aslında hayatımda. Sadece antrenmanların içindeki yoğunluk ve oradaki dereceler arttı.

Bu çerçevede Antalya’daki yarıştan beklentiniz ne peki?

Sera: Benim aslında derdim kendimle. Kendimi geçsem yeterli. Kimseyi kendime rakip görmüyorum.

Ruso: Ben de öyle. Kendimi geçeyim yeterli. Yaş grubumda kürsü görmek isterim. Yine çarpışacağım yani…

Hep fiziksel taraftan konuştuk bunun bir de zihinsel tarafı var. Bu konuda nasıl hazırlanıyorsunuz?

Sera: Ben küçüklüğümden beri yarış psikolojisine çok hazır olduğum için aslında benim yarışa hazırlanma sürecimde stres unsuru çok fazla olmuyor. Çünkü zaten “Ben elimden geleni yaptım bundan sonrası keyif almaya bakmak” diye düşünüyorum. Yüzme bizim en sevdiğimiz branş ve yarış da yüzmeyle başlıyor. Dolayısıyla önde çıkıyoruz her zaman. Hiç sıkıntı olmadığı sürece de önde devam ediyorsun aslında yarışa. Ben kendime güvenerek başlıyorum o yüzden. Sonunda da strese girmeden rahat bir şekilde tamamlamayı tercih ediyorum.

Ruso: Benim de zihinsel yönüm güçlüdür. Sonuçta spor kökenliyim. Bu bir avantaj. Biz de takımlarla çok önemli seviyelerde maçlar yaptık. Kupa için oynadığımız maçlar oldu, heyecanlar yaşadık ve tribüne karşı oynadık. Ben start noktasına gelene kadar heyecanlanmıyorum. Start noktasına geldiğimde adrenalin vuruyor. Orada o beni götürüyor. Suya girdikten sonra bitti zaten. O gün sen sonuna kadar yarışıyorsun. Sadece o ilk baştaki adrenalin önemli. Antrenmanına güven, gerisi gelir.

Yarışın bir gün öncesinde beslenme düzeninde özel bir değişiklik yapıyor musunuz?

Ruso: Ben zaten genelde çok proteğin ağırlıklı besleniyorum. Ama yarışa yaklaştığım zaman ufak ufak karbonhidrat depomu doldurmaya çalışıyorum. Son gün elektrolit’li su çok içiyorum. Yarışta ne kaybediyorsam, onun yerine tamamen hepsini almak gerekiyor.

Full Distance ve Half Distance aslında apayrı dünyalar. Özellikle bu iki disiplin özelinde insanlara ne tavsiye edersiniz?

Ruso: Önce half yarışlarda yeteri kadar hızlanmak gerekiyor. Senin kapasiten, senin kilometren… Direkt full ile başlamak büyük hata bence.

Sera: Çünkü hız, kaybedilen bir şey. Dayanıklılık daha sonra gelişebiliyor. Yaşlandıkça daha da artıyor. Hızını kaybedersen full distance’ta da sıkıntı yaşıyorsun.

Ruso: Direkt full distance’a başlayan arkadaşlarım var. Öğrencilerim de var hatta. “Hata yaptınız” diyorum onlara. Yaşı genç olanlar direkt olimpik yapmalılar. Kendilerini parçalayacak yerleri var. Ama onlar direkt en yavaş yerlere geçmişler. Full distance antrenmanı o kadar yavaş nabız aralığında ki saatlerce biniyorsunuz ama nabız aralığı yüzde altmış, yetmiş ile vücut yağ yakıyor. Half distance’ta ise yüzde seksen, seksen beş. Olimpik ise doksan, doksan beş. Gençsin, oralarda kendini parçala önce. Bütün olimpik yapanlara bakın. Hiçbiri şu an full yapmıyor. Orada hala 35 yaşında çarpışıyorlar. Neden? Çünkü orayı bitirmeye çalışıyorlar. 40 yaşından sonra full distance’a bir gelecekler zaten dümdüz edecekler orayı. Benim de tavsiyem gençken düşük mesafede çarpışmak olur. Full distance, zamanla bağlantılı bir şey. Haftada 10-12 saat çalışarak full distance olmaz. İmkânsız, sürünürsünüz. En az 15 saat yapmanız gerekiyor.

Sera: Mesela Ruso, full distance için hazırlanırken İstanbul’da yağmur yağıyordu ve full distance antrenmanı 4-5 saatten kısa değil. O yüzden günübirlik Babaeski’ye gittik. Orada yağmur yoktu, baktık. Antrenman yapıp geri geldik.

Ruso: Bu hafta da mesela çok önemli antrenmanımız var çünkü yarışa az kaldı artık.

“Önemli antrenmanım var” ne demek?

Sera: Yarış simülasyonu.

Ruso: İki hafta, üç hafta önce yarışa çok yakın bir şekilde bisiklet ve çok yakın bir şekilde koşu antrenmanların oluyor. Artık sen kendini son aşamada görüyorsun. Bu da evde olmaz, dışarda olmalı. O yüzden yağmura bakıyoruz.

Sera: Çünkü evde sonuçta sıcak bir alanda yapıyorsun. Oksijen yok. Fan açıyorsun ama yeterli değil. Yoldaki hissiyatı yaratamıyorsun.

Son olarak, bundan sonraki hedefleriniz neler?

Ruso: Bu yarış bitecek, başka yarışlar gelecek.

Sera: Seneye dünya şampiyonası var, half distance. O kesin cepte. Utah’da olacak, Birleşik Devletler’de. Oraya gideceğiz. Benim bir de full distance hedefim var seneye. 25-29 yaş aralığındayım ben şu an. Tam seneye 29 olacağım. Yaş grubumun son demlerinde full denemek istiyorum.

Ruso: Full’de ikimiz aynı yarışa girmeyiz ama… Onun ilk full’ü olur. İlk full yarışta biraz geriliyorsun. Sabah kalkıyorsun, akşama kadar yarışacağını biliyorsun çünkü. 180 km üzerine 42 km maraton koşmayı hiçbir şekilde antrenmanla yapamazsın. Onu yarış günü yapıyorsun ancak.

Sera: O yüzden destek çok önemli. O gün yanında sana destek olacak biri olması gerekiyor. Mesela kahvaltını hazırlayacak, kenardan sana “İyisin, bravo” diye bağıracak… Bunlar olmazsa olmaz.