RB7 ile Las Vegas Macerası

Las Vegas GP'ye yaklaşık üç ay kala Oracle Red Bull Racing sürücüsü Sergio Perez ve takım patronu Christian Horner Nevada'nın yolunu tutuyor. Perez'in RB7 ile Las Vegas sokaklarından Nevada çöllerinde kadar uzanan macerasını yukarıdaki videoda izleyebilirsin.

Las Vegas GP'ye yaklaşık üç ay kala Oracle Red Bull Racing sürücüsü Sergio Perez ve takım patronu Christian Horner Nevada'nın yolunu tutuyor. Perez'in RB7 ile Las Vegas sokaklarından Nevada çöllerinde kadar uzanan macerasını yukarıdaki videoda izleyebilirsin.

Las Vegas GP'ye yaklaşık üç ay kala Oracle Red Bull Racing sürücüsü Sergio Perez ve takım patronu Christian Horner Nevada'nın yolunu tutuyor. Perez'in RB7 ile Las Vegas sokaklarından Nevada çöllerinde kadar uzanan macerasını yukarıdaki videoda izleyebilirsin.