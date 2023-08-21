F1
RB7 ile Las Vegas Macerası
Vegas'ta olan her zaman Vegas'ta kalmayabilir. Hele bir de söz konusu macera Sergio Perez ve Christian Horner'ı içeriyorsa.
Las Vegas GP'ye yaklaşık üç ay kala Oracle Red Bull Racing sürücüsü Sergio Perez ve takım patronu Christian Horner Nevada'nın yolunu tutuyor. Perez'in RB7 ile Las Vegas sokaklarından Nevada çöllerinde kadar uzanan macerasını yukarıdaki videoda izleyebilirsin.
Oracle Red Bull Racing Road Trips serisinin bu bölümünde Horner ve Checo, Checo'nun Las Vegas'ta geçirdiği son 24 saati özetleyen ve Checo'nun RB7'yi kaybetmesiyle sonuçlanan tuhaf bir kedi-fare oyununun parçası oluyor. Neyse ki Horner, Checo'nun yeri de dahil olmak üzere araçlar hakkında her şeyi biliyor.
Elvis taklitçileri, Vegas şov kızları, The Blue Man Group ve Bay Las Vegas'ın ta kendisi, Wayne Newton ile tanışırken Checo ve Horner'ın macerasına katılabilirsin.
Checo'nun unutulmaz gecesinin parçası ol ve Oracle Red Bull Racing'in Kasım ayında Formula 1 Heineken Silver Las Vegas Grand Prix için Las Vegas'ı ziyaret edeceği zaman için hazırlan!