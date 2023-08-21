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F1

RB7 ile Las Vegas Macerası

Vegas'ta olan her zaman Vegas'ta kalmayabilir. Hele bir de söz konusu macera Sergio Perez ve Christian Horner'ı içeriyorsa.
Yazar: Red Bull
1 dakikalık okuma itibarıyla yayında

Bu haberin içinde

Las Vegas Grand Prix 2023

All of the action from the 2023 Las Vegas Grand Prix.

United States

Sergio Pérez

Formula 1 tarihindeki en başarılı Meksikalı pilot.

MeksikaMeksika
Las Vegas GP'ye yaklaşık üç ay kala Oracle Red Bull Racing sürücüsü Sergio Perez ve takım patronu Christian Horner Nevada'nın yolunu tutuyor. Perez'in RB7 ile Las Vegas sokaklarından Nevada çöllerinde kadar uzanan macerasını yukarıdaki videoda izleyebilirsin.
Perez'in yolu

Perez'in yolu

© Garth Milan

Oracle Red Bull Racing Road Trips serisinin bu bölümünde Horner ve Checo, Checo'nun Las Vegas'ta geçirdiği son 24 saati özetleyen ve Checo'nun RB7'yi kaybetmesiyle sonuçlanan tuhaf bir kedi-fare oyununun parçası oluyor. Neyse ki Horner, Checo'nun yeri de dahil olmak üzere araçlar hakkında her şeyi biliyor.
RB7 meşhur Bellagio Hotel'in önünde

RB7 meşhur Bellagio Hotel'in önünde

© Garth Milan

Pit stop zamanı!

Pit stop zamanı!

© Garth Milan

Vegas sokakları

Vegas sokakları

© Garth Milan

Elvis taklitçileri, Vegas şov kızları, The Blue Man Group ve Bay Las Vegas'ın ta kendisi, Wayne Newton ile tanışırken Checo ve Horner'ın macerasına katılabilirsin.
Çöl kapışması

Çöl kapışması

© Garth Milan

Menzies uçuyor

Menzies uçuyor

© Garth Milan

Checo'nun unutulmaz gecesinin parçası ol ve Oracle Red Bull Racing'in Kasım ayında Formula 1 Heineken Silver Las Vegas Grand Prix için Las Vegas'ı ziyaret edeceği zaman için hazırlan!

Bu haberin içinde

Las Vegas Grand Prix 2023

All of the action from the 2023 Las Vegas Grand Prix.

United States

Sergio Pérez

Formula 1 tarihindeki en başarılı Meksikalı pilot.

MeksikaMeksika
F1
FORMULA RACING