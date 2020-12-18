Sergio Perez 2021'de Red Bull Racing İçin Yarışacak!

Red Bull Racing , 2021 yılında Sergio Perez'in ekibe katılıp, Max Verstappen'in takım arkadaşı olacağını resmen duyurdu. Alex Albon ise ekibin üyesi olmayı sürdürecek ve yedek pilot olarak takımda olmaya devam edecek.

Sergio Perez 2011'de F1'e katıldı ve o günden beri organizasyonun en istikrarlı pilotlarından biri olarak dikkat çekti. Sergio'nun özellikle Sakhir GP'deki zaferi onun Red Bull Racing ailesine katılmasında en önemli etken oldu.

Yaptığımız tüm performans araştırma ve analizlerinin ardından Sergio'nun 2021'de Max Verstappen'in takım arkadaşı olmaya en uygun isim olduğuna karar verdik. Christian Horner

Sergio Perez 2021'de Red Bull Racing için yarışacak © Getty Images / Red Bull Content Pool

Takım patronu Christian Horner , Alex Albon'un da 2022 aracını geliştirmeye odaklanarak test ve yedek sürücü olarak takımın önemli bir üyesi olmaya devam edeceğini fakat uzun araştırma ve analizlerin ardından 2021 için Max'in takım arkadaşı olarak Sergio Perez'i seçtiklerini söyledi.

F1'e katıldığımdan beri en büyük hedefim şampiyonluk için savaşan bir takıma katılmaktı. Sergio Perez

Sergio Perez ise şunları söyledi: "Red Bull Racing'e 2021'de onlarla yarışmama fırsat verdikleri için minnettarım. F1'e katıldığımdan beri en büyük hedefim şampiyonluk için savaşan bir takıma katılmaktı. Max ile birlikte Red Bull renkleriyle organizasyonun bir parçası olmak gurur verici."