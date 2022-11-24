Sergio Pérez: "Takım çok güçlü ve her yönüyle çok sağlam"

Sergio Pérez 'in Bahreyn Uluslararası Pisti'nde şansı yaver gitmiyordu. Önünde geçmesi gereken birçok pilot, adeta tırmanması gereken bir dağ vardı. Bir sonraki sezon için henüz yarışacak bir koltuk bulamamıştı. Kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını anlayan Pérez, Racing Point'i çalıştırdı ve neler olabileceğini görmek için gaza bastı.

Pérez, son sıradan başlayıp zafere ulaştığı 2020 Sakhir Grand Prix'si'nden on iki gün sonra, onu 2021 sezonu için Oracle Red Bull Racing'de Max Verstappen 'in takım arkadaşı yapacak sözleşmeyi imzaladı. İki yıl sonra ise kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi.

Pérez, 2022'yi kariyerindeki herhangi bir sezondan daha fazla yarış galibiyeti (iki), pole pozisyonu (bir), podyum (12), en hızlı tur (üç) ve sayı (305) ile tamamladı. Pilotlar sıralamasındaki üçüncülük de yine kariyerinin pik yaptığının göstergesi.

Pérez bu sezon en iyi performansına imza attı © Getty Images/Red Bull Content Pool

Sürücülerin kariyer zirvelerine 12. sezonlarında ulaşması nadir bir durumdur. Bu durum Pérez'e sorulduğunda performansını tek bir faktöre bağlamakta zorlanıyor.

"Genel olarak iyi bir sezon oldu," diyor. "Tam olarak istediği istikrarı sağlayamadım, aslında şampiyonluk mücadelesinde yer almak isterdim ama genel olarak takım için güçlü bir sezon oldu."

Pérez, Monaco'da zirvedeydi © Getty Images/Red Bull Content Pool

Pérez, F1'in dışında kalmaya çok yaklaşmış olmasının bakış açısını değiştirdiğini ve küçük kazanımların değerini bilmenin daha büyük şeyleri beraberinde getirdiğini kabul ediyor.

"Sporun dışında kaldığınızda, fırsatların ne kadar zor bulunduğunu ve bunun bir gün sona ereceğini anlıyorsunuz" diyor. "Bunun durumun muhtemelen eskisine oranla daha fazla farkına varıyorsunuz. Bu da yaptığınız işten daha çok keyif almanızı sağlıyor çünkü önceki anların ne kadar zor olduğunu hatırlıyorsunuz."

Ülkemin desteği inanılmazdı, muazzamdı... Beni her şeyden çok mutlu etti. Sergio Pérez

Pérez-Verstappen ortaklığı, bu sezon Oracle Red Bull Racing'i 2013'ten bu yana ilk takımlar şampiyonluğuna ulaştırdı. Perez'in etkisi o kadar önemliydi ki, Temmuz ayında Meksikalı'nın sözleşmesini 2024'ün sonuna kadar uzatmak hem takım hem de sürücü için çok kolay bir karar oldu.

Perez, 2011'de Sauber ile Avustralya'da başlayan kariyerinde ve Red Bull'dan önce McLaren, Force India ve Racing Point'te yarıştı. F1'in 73 yıllık tarihinde yalnızca 11 sürücü ondan daha fazla Grand Prix'de yarıştı. Dolayısıyla bu sezonki takımlar şampiyonluğu üzerine yorum yapabilecek yetkinlikte.

Pérez ve Verstappen etkili bir kombinasyon olduklarını kanıtladılar © Getty Images/Red Bull Content Pool

"Takım çok güçlü ve her yönüyle çok sağlam," diyor. "Harika insanlardan oluşuyor, herkes aynı amaç için çalışıyor. Zihniyet... tamamen kazanmakla odaklı, her zaman bir sonraki amaç ve bir sonraki hedef için çalışılıyor ve bu çok etkileyici."

Peki Perez açısından neler değişti? ilk olarak popülaritesi fırladı; Ekim ayındaki Meksika Grand Prix'sinde Checo'nun yüzü, neredeyse her reklam panosunu ve TV reklamını süsledi. Checo, 395.000'den fazla izleyicinin bu yılki Autodromo Hermanos Rodriguez yarışını üç günlük bir fiestaya dönüştürmesinin büyük bir nedeniydi.

Dahası, takımda geçirdiği süre boyunca yeni lakaplar edindi. Bunlardan en öne çıkanı ise Mercedes'ten Lewis Hamilton ile zorlu mücadelesinin ardından 'Savunma Bakanı' lakabıyla taçlandırıldı. Pérez gülerek "Saldırı Bakanı'nı tercih ederim," diyor.

"Yarışırken adil olduğumu düşünüyorum. Çok agresifim, ancak her zaman iyi bir alan bırakırım. Dolayısıyla yakın bir şekilde yarışabileceğiniz biri olduğumu düşünüyorum. Bence bu oldukça keyifli bir durum. Çünkü dışarıda tekerlek tekerleğe yarışabileceğiniz çok fazla sürücü yok."

Pérez'in meşhur Hamilton savunması © Getty Images/Red Bull Content Pool

İyi sonuçlar aldıkça anavatanından gelen övgülerin yoğunluğunun nasıl olduğu sorulduğunda, Pérez bunun ne kadar önemli olduğunu açıklamak için doğru kelimeleri bulmakta zorlanıyor.

"Aldığım destek oranı... gerçeküstü" diyor. "Ülkemin desteği inanılmazdı, muazzamdı... Beni her şeyden çok mutlu etti."