Sergio Pérez 2 Yıl Daha Oracle Red Bull Racing'de

Checo şu ana kadar Oracle Red Bull Racing ile iki yarış zaferi (Azerbaycan 2021, Monaco 2022) kazandı ve birçok kez podyuma çıktı. Takımda geçirdiği 18 ay boyunca, neredeyse kariyerinin önceki 10 yılı kadar podyum gördü. Yaptığı müthiş savunmalar sayesinde “savunma bakanı” unvanıyla anılıyor. Geçen sezonun son yarışında Lewis Hamilton’a yaptığı savunma için

’in ona hala birkaç kutu Red Bull borcu olduğu da söyleniyor.