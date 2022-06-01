Sergio Pérez 2 Yıl Daha Oracle Red Bull Racing'de

Anlaşma tamam! Sergio Pérez iki yıl daha Oracle Red Bull Racing için yarışacak. Sezonun en ikonik yarışlarından Monaco GP’sini kazanan ve “Monaco’nun yeni prensi” olan Checo, 2023 ve 2024 sezonlarında da takımın bir parçası olmaya devam edecek.
Checo şu ana kadar Oracle Red Bull Racing ile iki yarış zaferi (Azerbaycan 2021, Monaco 2022) kazandı ve birçok kez podyuma çıktı. Takımda geçirdiği 18 ay boyunca, neredeyse kariyerinin önceki 10 yılı kadar podyum gördü. Yaptığı müthiş savunmalar sayesinde “savunma bakanı” unvanıyla anılıyor. Geçen sezonun son yarışında Lewis Hamilton’a yaptığı savunma için Max Verstappen’in ona hala birkaç kutu Red Bull borcu olduğu da söyleniyor.
Onun sadece pistte değil, pist dışında da heyecan verici anları oldu. Neşeli ve güler yüzlü tavırları, Meksika Grand Prix’si sonrası yaşadığı çılgınca kutlama, yol gezileri, gösteri sürüşleri ve dahası arasından favori üç anı sıralayalım istedik.
1. Miami'ye yolculuk
Checo yarışlar sırasında telsizin diğer ucunda Christian Horner olmadığı mutlu olsa gerek. Miami Grand Prix'sinin açılış tarihi yaklaşırken telefondaki büyük bir yanlış anlaşılma yüzünden şampiyonluk kazanmış RB7 ile New York'tan Miami'ye kadar yol yapmak zorunda kaldı.
New York sokaklarında başlayan yolculuğu, timsahlarla burun buruna gelinen anları ve Miami'deki ilk turları aşağıda görebilirsin.
11 dakika
İzle: F1 Aracıyla Miami'ye Yolculuk!
2. Mexico City gösteri sürüşü
Kendi ülkesinde yarışma fırsatı yakalayan birçok pilot Pérez kadar heyecanlanmayabilir. Checo geçen sezon Paseo de la Reforma sokaklarına çıktı ve onu görmeye gelen kalabalığın coşkusunu daha da artıracak bir gösteri sürüşüne imza attı.
Checo sadece birkaç gün sonra ise yarışı üçüncü sırada tamamladı ve takımın çifte podyum yapmasını sağladı. Bu başarı sonrası sokaklardaki coşkunun bir benzeri pistte yaşandı ve pist tam anlamıyla parti atmosferine büründü.
3. Formula Schnitzeljagd: Bir Avusturya Geleneği
Bir takım için kendi evinde yarışmaktan daha heyecanlı ne olabilir? Formula Schnitzeljagd! Avusturya'da gerçekleşen bu eşsiz macerada Pinzgauer kamyonları yarışırken, Checo ve Max ikilisine Scuderia AlphaTauri'den Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda rakip oldu.
Avusturya'nın Graz şehrinde üretilen Pinzgauer kamyonları, yüksek manevra kabiliyetine sahip ve en zorlu arazi şartlarında dahi yoluna devam edebiliyor. Tehlikeli arazi şartlarına bir de takımlar arası rekabet eklenince ortaya eşsiz bir macera çıktı.
15 dakika
Formula Schnitzeljagd
Red Bull Racing ve AlphaTauri'nin yıldızları Styria Grand Prix'sine sıra dışı ve eğlenceli bir şekilde hazırlanıyor!
Checo ile pistte ve pist dışında iki yıl daha... Vamos Checo!
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