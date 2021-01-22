Sergio Pérez: "Bu fırsata iki elimle sımsıkı sarılacağım"
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Sergio "Checo" Pérez, Red Bull Racing'e katılmasını "15 yıllık bir hayalin gerçekleşmesi" olarak tanımlıyor. Çok daha fazlası röportajda!
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Sergio ‘Checo’ Pérez, Formula 1 severlerin yabancısı olduğu bir isim değil. Meksikalı sürücü, 10 sezondan beri motor sporlarının en üst seviyesinde yarışıyor. F1 sürücüsü olarak 11. sezonuna girecek olan Checo, bu kez dev bir takımın üyesi. Red Bull Racing'e katıldıktan sonra ilk röportajını veren sürücü, hayallerinin gerçekleştiğini söylüyor.
Başlangıç
Checo, Meksika'nın Guadalajara kentinde büyüdü. İçindeki yarış tutkusunun ortaya çıkmasına aracı olan kişi ise babasıydı. "Kartingle başladım çünkü babam her zaman motor sporlarıyla iç içeydi. Meksikalı sürücü Adrián Fernández için çalışıyordu. Çok küçük yaşlardan itibaren gördüğüm ve yapmak istediğim şey buydu."
Tıpkı Max ve babasının deneyiminde olduğu gibi, kartingin ilk yılları Checo için de pistte geçirilen zaman açısından büyük önem taşıyor. "Küçük yaşlardan itibaren, babam ve kardeşimle birlikte uzun mesafeli yolculuklar yapıyorduk. Kardeşim de bir yarış pilotu. Mühendislerimizle birlikte her hafta sonu 10-15 saatlik yolculuklar yapardık, sadece bir sonraki karting yarışına katılabilmek için."
Normal bir aileden geldiğini söyleyen Checo, o yıllarda bir gün Formula 1 sürücüsü olmayı hayal etmenin zor olduğunu çünkü bunun için Avrupa'ya taşınmak zorunda kalacağını bildiğini söylüyor. "15 yaşındayken, tek yönlü bir biletle Almanya'ya geldim. Babamın uçuş milleri vardı ve sadece tek yönlü bilet almaya yetiyordu. Hatta Guadalajara'dan direk uçuşa da yetmiyordu. Toluca'ya gidip oradan uçağa binmek zorundaydım. Ebeveynlerim altı saatlik bir araba yolculuğunun ardından beni Toluca'ya bıraktılar ve hayallerimin peşinden gitmek için o uçağa bindim."
İlk yıllar Checo için oldukça zor geçmiş. "Pek çok kez vazgeçmeyi düşündüm. Tüm çocukluğumu arkamda bırakmıştım. Ailem ve arkadaşlarım yanımda değildi. Kültüre de hiç alışık değildim. Formula 1'e erişmenin çok zor olduğunu ve evime gidip daha normal bir hayat yaşamanın daha iyi olacağını düşündüğüm anlar oldu. Almanya'daki ilk yıllar çok zor olsa da ailemin desteği yola devam etmemi sağladı."
Büyük sahne
Checo, Formula 1'e ilk adımını Sauber'le sözleşme imzalayarak attı. "Benim için çok özel bir andı. Hayatım boyunca bunun için çalışmıştım. İlk sezonum oldukça güzeldi."
Sauber'de geçirdiği iki yılın ardından McLaren'la anlaşan Checo, aracın düşük performanslı olması nedeniyle arzuladığı büyük sıçramayı yapamadı. Checo, 2014 yılında Force India'ya (daha sonra Racing Point, şimdi Aston Martin) geçti ve Red Bull Racing ailesine katılana kadar da orada yarıştı. Bu süreçte 10 podyum başarısı elde eden ve 4 kez de en hızlı zamana imza atan Checo, ilk zaferine ise geçen sezon Sakhir GP'sinde ulaştı.
Önümüzde çok güzel günler var
Şimdi Red Bull Racing koltuğuna geçen Checo, üzerinde daha fazla baskı olacağının farkında, ancak Dünya şampiyonu olmak için de en iyi şansının burası olduğunu biliyor. "Müthiş bir marka. Tüm takımlar arasında bir parçası olacağımı düşünmediğim yerlerden biriydi. Çünkü Red Bull'un genç sürücüler programının bir parçası değildim. Ancak fırsat geldiğindeyse, bu bir rüyanın gerçekleşmesi gibi bir şeydi. Bu benim uğruna 15 yıldan fazla çabaladığım bir fırsat ve öyle sanıyorum ki çok doğru bir zamanda önüme geldi. Şimdi ise bu fırsata iki elimle sımsıkı sarılacağım.
Checo, daha önce Christian Horner'la birlikte çalıştığını hatırlatıyor. "Christian ve babasıyla GP2'deki ilk sezonumda çalışmıştım. 12 yıl sonra tekrar birlikte çalışacak olmamız muhteşem. Christian, etrafınızda olmasından hoşlanacağınız, harika bir insan. Ayrıca mükemmel bir takım lideri. Önümüzde çok güzel günler var."
01/05
Checo, kariyerinde şu ana kadar başardıklarıyla gurur duyuyor, ancak hala başarabileceği çok şey olduğunu da biliyor. "Her zaman sınırlarımı zorluyorum. Geçen sezon iyi bir araçla neler yapabileceğimi gösterebildim. Bu sezon ise benim en büyük fırsatım. Bir sonraki adıma geçmek için hazırım. Bundan önce tek eksiğim imkandı. Şimdi ise hepsine sahibim ve başarmak benim elimde. Beklenenin çok daha fazlasını vereceğimden eminim. Eğer bize şampiyonluğu kazandıracak bir aracımız varsa, kazanacağız. Eğer üçüncü olabilecek kadar iyi bir aracımız varsa, biz onu ikinci sıraya taşıyacağız."