Sergio Pérez: "Bu fırsata iki elimle sımsıkı sarılacağım"

Tıpkı

ve babasının deneyiminde olduğu gibi, kartingin ilk yılları Checo için de pistte geçirilen zaman açısından büyük önem taşıyor. "Küçük yaşlardan itibaren, babam ve kardeşimle birlikte uzun mesafeli yolculuklar yapıyorduk. Kardeşim de bir yarış pilotu. Mühendislerimizle birlikte her hafta sonu

10-15 saatlik yolculuklar

yapardık, sadece bir sonraki karting yarışına katılabilmek için."