Serhan Acar: 2023 Sezonunda da En Büyük Favori Max Verstappen

Her Formula 1 sezonu öncesinde, Formula 1 camiasında kış aylarında yeni yılın çok çekişmeli olacağına dair beklenti oluşuyor. Fakat bu beklentiler her yıl gerçekle örtüşmüyor. Ancak bir yandan da Formula 1 meraklıları, sezonun çekişmeli geçeceğine dair emareleri bulup çıkartıyor. Ben tabii 2023 sezonunun, 2022'den daha çekişmeli geçmesini umuyorum. Her ne kadar beklentiler bu yönde olmasa da Ferrari'nin sezon boyu şampiyonluk mücadelesini bırakmamasını temenni ediyorum. Çünkü Red Bull sezona gerçekten çok kuvvetli ve favori olarak başlıyor. Bunun yanında Mercedes'ten çok büyük bir beklenti var. Çünkü üst üste şampiyonlukların geldiği 8 yılın ardından Mercedes için geçen sene büyük bir hayal kırıklığı oldu. Onların da 2022'den daha iyi olması bekleniyor. Bu sebeple aslında başlangıçta Red Bull ve Ferrari'nin zirve mücadelesi yaptığı, Mercedes'in muhtemelen onlara geçen seneden daha yakın olduğu mücadele görebiliriz.

Oracle Red Bull Racing RB19 © Red Bull Content Pool

Kalan kısımda dördüncülük savaşı da F1'e her zaman büyük keyif katıyor. Alpine takımının çok fazla elini göremedik bu kısımda. McLaren geçen seneden de kötü bir test geçirdi. Geçen yıl dördüncülük çekişiyorlardı. Ve bir sürpriz çıktı karşımıza: Aston Martin. Dolayısıyla keyifli bir dördüncülük mücadelesi beklentim var.

Red Bull ve Ferrari'nin zirve mücadelesi yaptığı, Mercedes'in muhtemelen onlara geçen seneden daha yakın olduğu mücadele görebiliriz. Serhan Acar

Diğer yandan da bildiğimiz gibi geçen sene aslında Formula 1'de yeni bir çağ başladı ve temel olarak bu otomobiller beş sene boyunca yarışacak. Ancak geçen yıl karşımıza çıkan otomobillerin aşırı zıplaması sorunuyla karşılaşılınca, tabanların kenar kısmı yükseltildi ve önemli güncellemelerden birisi de aslında Pirelli'nin daha kuvvetli, daha iyi yol tutan ve daha iyi performans veren ön lastikler üretmesi.

Bu iki parantez dışında otomobiller geçen yılla aynı konseptte tasarlandı. Çünkü yeni bir çağa başladığımız için çok çok kötü değilse 2022 otomobili, neredeyse tüm takımlar geçen yılki otomobili bir evrim yöntemiyle geliştirmenin peşinden koştular. Bu açıdan baktığımızda güç dengelerinin tamamen değişeceği bir yıl beklemiyoruz. Yani herkesin önüne bir beyaz sayfa konmadı. Tabii diğer yandan uygulanan bütçe limiti ve hem rüzgar tüneli hem de bilgisayar üzerinde çalışmaların sınırlanması da takımları birbirine daha fazla yaklaştıracak bir ortamın oluşmasını sağlayacak diye düşünüyorum.

Burada tabii sezon iyi bir otomobille başlamak kadar otomobili yıl boyunca geliştirmek de çok önemli. Bu açıdan bakınca Red Bull zaten geçen yıl şampiyon olduğu için otomatik olarak herkesten daha az çalışma hakkına sahip olacaktı ama en azından Ferrari ve Mercedes'e oranlarsak, geçen sene gelen cezadan dolayı biraz daha dezavantajlı olacak Red Bull takımı... Bu çerçeveden baktığımızda, Bahreyn'deki üç günlük testlerde takımların geçen seneki konseptlerinin üzerine gittiğini çoğunlukla ince ayarlarla pürüzleri gidermeye çalıştıklarını gördük.

Max Verstappen © Red Bull Content Pool

Kış testlerinden sonra, en büyük favorinin net şekilde Oracle Red Bull Racing olduğunu gördük. Geçtiğimiz sene 22 yarışta 17 galibiyet gibi müthiş bir kazanma oranını yakalamışlardı ki bu, Formula 1'in dahi tasarımcısı Adrian Newin'in tasarladığı otomobillere baktığımızda kariyerindeki en yüksek kazanma oranı oldu. Geçtiğimiz sene Red Bull, otomobilinin hızı ve Max Verstappen'in müthiş performansını birleştirirken belki pürüz olarak sadece sezon başında yaşanan dayanıklılık sorunlarından bahsedebilirdik. Aslında bu da anlaşılabilir bir durumdu çünkü yeni bir çağın başlangıcında, yeni tasarım otomobillerde dayanıklılık sorunları yaşanıyor. Nitekim Ferrari aslında Red Bull'dan da fazla sorun yaşadı diyebiliriz. Burada tabii ilk aylarda, Red Bull cephesinde uzun yıllar sonra kendi motorlarını, kendi servislerini vererek yarıştırmalarının da bir dezavantajı vardı.

Kış testlerinden sonra, en büyük favorinin net şekilde Oracle Red Bull Racing olduğunu gördük. Serhan Acar

Geçtiğimiz sezon, Red Bull'un kurduğu yeni motor şirketi, Honda'nın ürettiği motorları yarıştırdı. Ama tüm bu sorunların üstesinden geldikten sonra tabii sezon harika geçti. Red Bull takımı, bu otomobilin üzerine koyarak 2023'e başlıyor. Zaten çok hızlı bir otomobil vardı. Bunu biraz daha geliştirdiler. Yeni ön lastikler daha iyi bir yol tutuşu sağlayacağı için teorik olarak Max Verstappen'in geçen seneden daha rahat olmasını da bekleyebiliriz.

Öte yandan zaten Red Bull geçen sene operasyon anlamında stratejik seçimler, otomobilin sorunsuz yarıştırılması ve pit-stop'lar konularında zirvedeydi. Yani gayet iyi çalışan bir kazanma makinesinin biraz daha iyi yağlandığı bir yıl bizleri bekliyor. Bu tabii Formula 1'in genel çekişmesi için iyi bir haber değil. Ama Red Bull'un sezona net şekilde favori olarak başladığı konusunda herkes hemfikir. Max Verstappen tabii çifte dünya şampiyonu olarak zaten müthiş bir 2022 sezonunu geride bıraktı 15 galibiyetle ve tüm zamanların rekorunu kırmış oldu. Bu özgüvenle, kendi sürüş stiline göre biraz daha da iyi olabilecek bir otomobiller yıla başlıyor Verstappen. Tüm bunları bir araya getirince, ibreler Red Bull'u gösteriyor.

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Negatif bir konu, belki geçen senenin sonunda Brezilya'da yaşanan bir takım içi pilot çekişmesi olarak not edilebilir. Ancak eğer böyle bir sorun ortaya çıkarsa, Red Bull'un bu kadar üstün bir yılda bunun da kolayca üstesinden gelmesini bekleyebiliriz. Özetle Red Bull ve Verstappen için her şey yolunda görünüyor. Aslında 2020 Covid yılının ardından 2021 yılına başlarken sadece üç günlük bir test yapmıştı Formula 1 dünyası. Onunla birlikte takımların bir sezona en az hazırlandığı yıla doğru gidiyoruz. O sebeple testlerdeki tüm veriler tam anlamıyla gerçekçi de olmayabilir. Bu parantezi de açmakta fayda var. Ancak her durumda şartlar herkes için eşit... Red Bull tabii eğer kazanırsa ikinci takımlar şampiyonu olacak üst üste ama Verstappen'in de pilotlarda büyük avantaja sahip olduğunu favori olarak başladığını söyleyebiliriz.

Sergio Pérez © Red Bull Content Pool

Testlerden sonra kış döneminin sürprizi olarak da Aston Martin ve Alonso olarak ortaya çıktı. Aston Martin'in otomobil geliştirme anlamında referans olarak alabileceği Stroll, yaşadığı sakatlıktan dolayı testlere katılamadı. Onun otomobili sürmesi, geribildirim anlamında çok kıymetli olabilirdi. Bu eksikliğe rağmen, Aston Martin'in aslında geçen seneden bu yıla en büyük sıçramayı yapan takım olduğunu söyleyebiliriz. Test sonuçları bize bunu söylüyor. Yarış temposu olarak da baktığımızda, zaman zaman Mercedes ile yarışan bir Aston Martin ortaya çıktı. Tabii ki takımların motor haritalarını, benzin yüklerini, pilotları ne kadar zorladığını bilmiyoruz. Ama genel bir tabloya bakınca Aston Martin'in geçen seneden bu yana yukarıya sıçradığını ve dördüncülüğün adaylarından birisi olduğunu görebiliyoruz. Böyle bir otomobille Fernando Alonso'yu izlemek de keyifli ve heyecan verici olur diye düşünüyorum.

Verstappen'in pilotlarda büyük avantaja sahip olduğunu, favori olarak başladığını söyleyebiliriz. Serhan Acar

Bu açıdan geçen sene podyuma çıkamayan Aston Martin'le Alonso'nun podyum yakalayacağını, hatta şanslı bir yarışta şartlar iyi denk gelirse galibiyet bile kovalayacağını düşünüyorum. Geçen yıl Norris üç büyük takım dışında podyuma çıkabilen tek isimdi. Ben 42 yaşındaki Alonso'nun Aston Martin'le podyum yapabileceğini düşünüyorum. Belki birden fazla defa bile olabilir. Umuyorum bizi her durumda, kim kazanırsa kazansın, şampiyonluk yarışını sonlara kadar devam ettiği bir yıl bekliyordur.