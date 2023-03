Serhan Acar: 2023 Sezonunda da En Büyük Favori Max Verstappen

Her Formula 1 sezonu öncesinde, Formula 1 camiasında kış aylarında yeni yılın çok çekişmeli olacağına dair beklenti oluşuyor. Fakat bu beklentiler her yıl gerçekle örtüşmüyor. Ancak bir yandan da Formula 1 meraklıları, sezonun çekişmeli geçeceğine dair emareleri bulup çıkartıyor. Ben tabii 2023 sezonunun, 2022'den daha çekişmeli geçmesini umuyorum. Her ne kadar beklentiler bu yönde olmasa da Ferrari'nin sezon boyu şampiyonluk mücadelesini bırakmamasını temenni ediyorum. Çünkü Red Bull sezona gerçekten çok kuvvetli ve favori olarak başlıyor. Bunun yanında Mercedes'ten çok büyük bir beklenti var. Çünkü üst üste şampiyonlukların geldiği 8 yılın ardından Mercedes için geçen sene büyük bir hayal kırıklığı oldu. Onların da 2022'den daha iyi olması bekleniyor. Bu sebeple aslında başlangıçta Red Bull ve Ferrari'nin zirve mücadelesi yaptığı, Mercedes'in muhtemelen onlara geçen seneden daha yakın olduğu mücadele görebiliriz.