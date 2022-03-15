Serhan Acar'dan F1 Yeni Sezon Değerlendirmesi

Geçtiğimiz yıldan itibaren F1 tarihinde ilk kez ticari, teknik ve idari açılardan bütüncül bir yaklaşım sergilenerek bir dizi değişiklik planlanmıştı. Takımlar arası dengenin sağlanması ve rekabetin artması için yapılan planlamalar neticesinde

yeni bir çağın başlangıcına sahne oluyor. Bunun en belirgin noktası ise otomobil tasarımlarının baştan aşağı yenilenmesi oldu.