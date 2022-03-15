Serhan Acar'dan F1 Yeni Sezon Değerlendirmesi

Geçtiğimiz yıldan itibaren F1 tarihinde ilk kez ticari, teknik ve idari açılardan bütüncül bir yaklaşım sergilenerek bir dizi değişiklik planlanmıştı. Takımlar arası dengenin sağlanması ve rekabetin artması için yapılan planlamalar neticesinde 2022 sezonu yeni bir çağın başlangıcına sahne oluyor. Bunun en belirgin noktası ise otomobil tasarımlarının baştan aşağı yenilenmesi oldu.
Yer etkisi F1'e geri döndü
Yeni sezonda otomobillerin çalışma felsefesi yeniden tasarlandı ve 40 yıllık bir aranın ardından "yer etkisi" konsepti Formula 1'e geri döndü. Yer etkisi, çok uzun yıllardır otomobillerin üst yüzeyinden sağlanan yere basma kuvvetinin artık otomobillerin tabanından sağlanması anlamına geliyor. 80'li yılların başında terk edilen bu felsefede otomobilin tabanı bütünüyle bir kanat gibi çalışıyor.
Peki bu değişikliğe neden gidildi? Özellikle 2021 sezonunda çok net görüldüğü üzere, iki otomobil arasında 20 metre mesafe kaldığında %35'lik bir yere basma gücü kaybı olduğu sonucuna varıldı. Yeni tasarım felsefesinde ise bu kaybın teorik olarak sadece %4 olması öngörülüyor. Aradaki mesafe 10 metre iken %46 olan kayıp da yeni dönemde %18 olarak ölçüldü.
Yeni jantlar, yeni lastikler
Yapılan tüm hesaplamalar sonucunda otomobillerin birbirini yakın mesafeden çok daha kolay takip etmesi ve geçebilmesi hedefleniyor. Öte yandan bugüne kadar kullanılan 13 inçlik jantların yerine 18 inçlik jantların gelmesi, buna paralel olarak lastiklerin değişmesi bir diğer önemli yenilik. Daha büyük lastiklerin ve daha büyük jantların performansa nasıl etki edeceği sezon içinde görülecek.
18 inçlik jantlar önceki yıllara göre daha büyük olduğundan, lastiklerin yanak kısımları çok daha dar. Bugüne kadar süspansiyonun bir parçası gibi çalışan lastikler, özellikle kerb geçişlerinde performansa etki ediyordu. Yanak kısmının daralması esneme miktarını azaltarak süspansiyonların daha sert şekilde çalışmasına neden oluyor. Bu da pilotların kerb kullanımını fazlasıyla etkileyecek.
Daha ağır otomobiller
Yeni çağda yapılan tüm değişiklikler sonrasında otomobiller geçen yıla göre 43 kilogram daha ağır, yani neredeyse 800 kilograma yaklaşmış durumda. 90'lı yıllardaki otomobillerin 500 kilogram civarında olduğunu göz önüne alırsak yıllar içinde nasıl bir değişim yaşandığını daha net görebiliriz. Ağırlığın artması ile otomobillerin yön değiştirme konusunda daha hantal olması durumu ortaya çıkıyor.
F1 pilotlarının daha çok tercih ettiği ve daha çevik hareket eden, V10 motorlar dönemindeki hafif ve daha agresif gözüken otomobillerden biraz daha uzaklaşılmış durumda. Buna rağmen Barcelona'daki testler sonrasında pilotlar değişiklikleri olumlu karşıladılar. Öndeki otomobile yaklaşmak daha kolayken hava koridoru etkisinin daha az olması ise DRS'ye duyulan ihtiyacın devam edeceğine işaret ediyor.
Artılar ve eksiler
Yeni otomobiller ile eski otomobiller -sezon öncesi testleri üzerinden- karşılaştırıldığında düzlüklerde ve hızlı virajlarda daha hızlı, yavaş virajlarda ise daha yavaş performans sergiliyor. Buna rağmen tur dereceleri açısından geçen yıla yakın sürelere ulaşılması bekleniyor. Dayanıklılık konusunda ise yeni nesil otomobillerin genel anlamda sınıfı geçtiği söylenebilir.
Büyüyen jantlar ve büyüyen lastikler, F1 pilotlarının görüş açısını önceki senelere göre biraz daha kısıtlamış durumda. Lastiklerin büyümesinin yanı sıra lastiklerin hemen üstünde yer alan ve ön kanadın yarattığı hava akımının direkt olarak arkadaki otomobile gitmek yerine daha uygun şekilde dağılmasını sağlayan deflektör panelleri, daha kısıtlı görüş açısına neden olan detaylardan biri.
Porpoising (dalgalanma) nedir?
Yeni tasarım felsefesinin ilk kez test edildiği Barcelona'daki testlerde "porpoising" denen bir dalgalanma sorunu ortaya çıktı. Düzlüklerin sonunda otomobillerin bir yunus gibi, adeta zıplayarak ilerlemesi tüm takımları endişelendirdi. Özellikle pilotları fazlasıyla rahatsız etmesi muhtemel bu sorunun kaynağı ise yeni tasarım felsefesine geçilmiş olması.
Tabandaki kanallar üzerinden sağlanan yere basma gücü, hız arttıkça daha da artarak otomobillerin asfalta değmesine ve hava akımının kesilmesine neden oluyor. Bunun sonucunda otomobil üstündeki aerodinamik yük azalıyor ve otomobil havalanıyor ama hemen ardından yeniden yere bastırılıyor. Düzlüklerde daha net ortaya çıkan bu durum da otomobillerin dalgalanmasına neden oluyor.