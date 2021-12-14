Serhan Acar: "Max Verstappen şampiyon olarak çok önemli bir eşiği aştı"

Formula 1'de 2021 sezonu Abu Dabi'deki nefes kesen finalin ardından sona erdi. Max Verstappen 'in, Lewis Hamilton'ı son turda geçerek şampiyon olduğu ikonik anlar ise şimdiden Formula 1 tarihine geçti. Biz de hem Max'in şampiyonluğunu hem de F1'in geleceğini Türkiye'de Formula 1'in sesi olarak bilinen Serhan Acar ile konuştuk.

Formula 1 tarihinin belki de en unutulmaz finaline tanıklık ettik. Siz mikrofon başındayken neler hissettiniz?

Öncelikle böylesine unutulmaz bir sezonda ve finalde anlatımda olmak büyük keyif ve büyük gurur. Çünkü 70 yıllık Formula 1 tarihinde sezon, 30'uncu kez finale gitti ama sadece ikinci kez puan puana gidildi. Ve son turda, şampiyonun değiştiği bir final oldu. Aslında böylesi bir sezona yakışan bir final oldu diyebilirim. Çünkü sezon zaten çok büyük çekişmeyle, gerilimle, zaman zaman tartışmalarla, kaotik bir şekilde ilerlemişti. Aynı öyle bir yarış oldu. Daha ilk turda, start sonrası bir tartışma oldu, Verstappen ve Hamilton bir daha karşı karşıya geldi. Çok daha büyük tartışma yarışın sonundaki güvenlik aracı periyodunun nasıl yönetildiği ve bundan kimin avantaj, dezavantaj sağladığı yönündeydi. Ama bütün bunları bir araya getirdiğimizde, bunu kazananın kim olduğundan bağımsız söylüyorum, gerçekten böylesine çılgınca bir sezona sıradan bir final belki de yakışmazdı. Yılın özeti gibi bir finalle sezonu bitirmiş olduk.

Max Verstappen, Kırılmaz denen Mercedes hegemonyasını kırdı © Red Bull Content Pool

Max Verstappen'in şampiyonluğu için yeni bir devrin başlangıcı da diyebilir miyiz?

Tabii burada çok önemli bir eşik aşıldı. Turbo Hybrit çağında Mercedes ilk kez şampiyonluk kaybetti. Verstappen, Hamilton'ı sezon sonunda geçip şampiyonluğu alarak hem F1 tarihinde 34'üncü dünya şampiyonu olarak tarihe geçti, hem tüm zamanların en genç dördüncü dünya şampiyonu oldu. Ve o kırılmaz denen Mercedes hegemonyasını kırmış oldu. Buradan sonra Verstappen için kariyerindeki yükselişin devam etmesini bekleyebiliriz. Çünkü o şampiyonluğu kazanmanın verdiği özgüven çok farklı bir şey. Bununla birlikte Verstappen'in zaten bütün sezon boyunca gördüğümüz müthiş bir performansı vardı. Kendi kariyerindeki en iyi yılı çıkardı Verstappen... Kendi hatası olmayan yarışlar hariç ilk ikinin altına hiç inmedi. Tüm bunları birleştirince Verstappen'in daha da kuvvetlenmesini bekleyebiliriz. Verstappen şu anda; 2030'lara doğru Hamilton'ın, Vettel'in, Alonso'nun emekliliğinden sonra F1'i domine edebilecek en kuvvetli aday gibi görünüyor.

Şampiyonluğun gelmesinde Max'in istikrarlı bir şekilde hep podyumda yer alması ne kadar etkili oldu?

Bu sene toplamda 22 yarış ile en fazla yarışın koşulduğu yıl oldu ve Verstappen'i 18 defa podyumda gördük. Azerbaycan'da yarış kazanacaktı lastik patladı. İngiltere ve İtalya'da Hamilton'la çarpıştı. Bunun dışında Macaristan'da da Bottas'ın başlattığı kazanın kurbanı oldu. Finiş gördü ama dokuzuncu bitirdi. Bunlar dışınaki yarışlarda podyumdaydı ve hiç üçüncü olmadı. Hep ya bir ya da ikideydi. Onun için de dönem dönem Red Bull'un daha hızlı olduğu, dönem dönem özellikle son dönemlerde Mercedes'in daha hızlı olduğu bir tablo çıktı karşımıza ama bahsettiğimiz o istikrarla Verstappen'in en kötü gününde, normal biten bir yarışta ikinci olması tabii ki bu başarıda çok önemli bir rol oynadı...

"Perez'in savunması" dünden itibaren literatüre geçen bir cümle oldu. Ne dersiniz Perez'in performansı için?

Meksika Savunma Bakanlığı yazılmış kendisine (Gülüyor.) Perez açıkçası sezonun ilk kısmında Red Bull'un istediklerini yapamadı ama yaz arasından sonra podyumsuz dönemi geride bırakmasının ardından son çeyrekte gerçekten gereken her şeyi yaptı. Yarışın sonucuna baktığımızda güvenlik aracının ardından atılan zarlar ve yapılan hamleler önemli oldu. Perez'in dünkü savunması ise şu anlamda çok kritikti; Perez'in Hamilton'a iki turda kaybettirdiği altı saniye var. O altı saniyeyi yarışın ilerleyen bölümlerinde Hamilton hâlâ cebinde tutabiliyor olsaydı muhtemelen Antonio Giovinazzi yüzünden ortaya çıkan sanal güvenlik aracında Mercedes Hamilton'ı pit'e çağırıp yeni bir lastik takabilirdi.

Perez çok sert bir savunma yaptı ama savunmanın yanında bir de Hamilton'ı son sektörde net şekilde yavaşlattı. Verstappen'e altı saniye kazandırdı ve Mercedes'in, yarışın sonunda o aşınmış lastiklerle Hamilton'ın pistte kalması kararına yol açan bir etki yarattı. Onun için de çok kritik oldu aslında. Yani toplama bakarsak Verstappen arayı kapattı, Hamilton bir daha açtı ama o kaybettiği altı saniyeyi sanal güvenlik aracında çok aradı Mercedes. Hamle yapabilirlerdi o hamleyi Perez engellemiş oldu.

Bir de şöyle bakmak lazım Mercedes bu hafta sonu Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesi için Bottas'tan hiçbir yardım alamadı. Yani Perez'in olduğu yerlerde Bottas dördüncü sırada gezebilseydi Red Bull o kadar kolay pit yapamayabilirdi. Ama Bottas'ın hiç ortada olmadığı bir haftada Perez tam tersine sezonun en çok fayda yarattığı hafta sonunu çıkartmış oldu. O açıdan çok kritik bir rol oynadı. Zaten yarış içerisinde takım arkadaşı ve takım patronu tarafından da efsanevi olarak nitelenmiş oldu.

2022'deki en önemli değişiklik otomobilin aerodinamik yapısında olacak © Red Bull Content Pool

2022 sezonunda birçok değişiklik izleyicileri bekliyor. Sizce daha heyecanlı bir F1 çağına giriyoruz diyebilir miyiz?

En önemli değişiklik otomobilin aerodinamik konseptinin tamamen değişmesi. Formula 1, yer etkisi dediğimiz, otomobilin tabanından daha fazla yere basma gücü yakalanan bir sisteme geçiyor. Bu, 1970'lerin sonunda ve 1980'lerin başında uygulanmış ama otomobiller çok hızlı olup tehlikeli bir hâl aldıkları için yasaklanmış bir konsept. Laborotuvar ortamında, yani testlerden elde edilen verilere göre şu sağlandı: Gelecek sene otomobiller birbirlerini daha kolay ve daha yakından takip edebilecek. Biz ise yıllardır hep şunu görüyoruz: Arkadan hızlı bir pilot geliyor. Farkı iki saniyenin altına indiriyor ondan sonra bir türlü yaklaşamıyordu. Çünkü öndeki otomobilin türbülansına girmesi arkadaki pilotun yol tutuşunu çok olumsuz etkiliyordu. Bu etki çok azaltıldı. Sıfırlanmadı ama bu sezona göre ciddi bir azalma söz konusu olacak. Bu da en azından kağıt üzerinde bize daha rekabetçi yarışlar vadediyor.

Bir de tabii 18 inçlik jantlar ve yeni lastiklerle teknik anlamda yeni bir çağ daha başlıyor. Bu da Formula 1'in aslında bütün mekanik yol tutuşun değişmesi demek. Çünkü Formula 1 otomobillerinde çok kalın yanaklı lastikler adeta süspansiyonun bir parçası gibi görev yaparken seneye takımlar için mekanik anlamda her şeyi yeniden düşünmek, tasarlamak ve çalıştırmak gerekecek.

Öte yandan bu sene uygulamaya konan bir bütçe limiti var. Seneye ikinci yılı olacak bütçe limitinin. Ve bununla birlikte yine bu yıl başlatılan takımların yaptığı geliştirme çalışmalarını hak olarak şampiyon takımın en az sonuncu takımın en çok çalışabilmesi durumu var. Tüm bunlar hemen seneye değil ama yavaşça takımların birbirine yaklaşmasını sağlayacak. Sporla ilgili umut vadeden taraf şu: Liberty Media, Formua 1'in başına geçtikten sonra tarihte ilk defa teknik olarak, ticari olarak ve sportif olarak bütüncül bir çalışmayla bu değişiklikleri tasarlandı ve hayata geçiyor. Formula 1 yönetimi ve FIA çoğunlukla neresi aksıyorsa ona bakardı. Yani büyük resme pek bakılmazdı. Bu kez öyle bir bakışla uzun bir çalışmanın sonunda bu bahsettiğim kurallar devreye alındı. Yani seneye bir anda dört takımın şampiyonluk için yarışmasını pek kimse beklemiyor ama birkaç sene içerisinde bu rekabetin kızışması, gelirlerin daha dengeli dağıtılması, otomobillerin daha çok para harcayan değil de daha akıllı tasarım yapanın avantaj yakalayacağı hale evrilmesiyle bizi daha sağlıklı daha çekişmeli bir spor bekliyor diye düşünüyorum.