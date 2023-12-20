Seth Quintero Dakar Rallisi'nde rekor kitaplarını nasıl yeniden yazıyor?

Seth Quintero , Dakar'da üst üste iki ve 2019'dan bu yana üç kez kazandığı Toyota T1+'ın direksiyonunu Nasser Al-Attiyah 'tan devralıyor. Genç yetenekleri ralli yarışlarına hazırlamak için kurulan Red Bull Off-Road Junior Team USA 'den mezun olan ilk sürücü olan 21 yaşındaki Amerikalı için bu büyük bir adım ve fırsat.

Otomobil kategorisine geçiş yapan Quintero, kendisini Giniel De Villiers ve takım arkadaşı Lucas Moraes ile aynı kulübeyi paylaşırken ve sporun en büyük yıldızlarından bazılarına karşı yarışırken buluyor: Stéphane Peterhansel , Carlos Sainz ve Mattias Ekström (Audi RS Q e-tron'da) ve Al-Attiyah ve Sébastien Loeb (Prodrive Hunter). Peki genç bir Amerikalıyı Dakar R allisi ve FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nda (W2RC) yarışmak için dünyanın yarısını dolaşmaya iten şey nedir ve başarısının sırları nelerdir?

Seth Quintero 2024 Dakar Rallisi'nde Toyota ile yarışacak © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

01 Yaş sadece bir sayıdır

Öncelikle şunu belirtelim: Quintero'nun bir Dakar Rallisi yarışmacısı için çok genç olduğu ve 2022 Dakar Rallisi'nde etap kazanma rekorunu şimdiden kırdığı gerçeğinden kaçış yok. Elde ettiği 12 etap zaferi, 1994 yılında üç kez şampiyon olan Pierre Lartigue tarafından kırılan 10 etaplık rekoru kırdı. Ancak Quintero'nun özel bir yetenek olduğuna dair işaretler, 2021 edisyonunda Kris Meeke ve Cristina Gutiérrez 'in önünde diğer tüm sürücülerden daha fazla etap kazandığında (altı) bir önceki yıl zaten belirgindi.

Mümkün olan her rekoru kırmak istiyorum. Seth Quintero

"Mümkün olan her rekoru kırmak istiyorum. En genç takım olma rekorunu kırdık. En çok etap kazanma rekorunu kırdık. Umarım Dakar'ı kazanan en genç ekip olma rekorunu da kırabiliriz.

"Daha yeni başlıyoruz. İçimde daha çok şey var. Umarım dışarı çıkmaya ve eğlenmeye devam edebiliriz."

02 Peki bu kadar gençken nasıl bu kadar başarılı oldu?

Seth yarışçı bir ailede büyüdü © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Formula 1 dünya şampiyonu Max Verstappen ve WRC şampiyonu Kalle Rövanpera gibi o da yarışçı bir ailede büyüdü. Henüz dört yaşındayken atv sürmeye başladı ve 2012'de 10 yaşına geldiğinde ailesi ona bir Polaris buggy hediye etti ve amcası çocuğu koruyacak kadar küçük özel bir takla kafesi yaptı. Bundan sonra her boş anını yarışarak, becerilerini geliştirerek ve - off-road yarışçılarının araçlarını tamir edebilmeleri gerektiğinden - buggy'yi en yüksek yarış performansında tutmayı öğrenerek geçirdi.

UTV'lerle yarışmaya başladı ve gençler sınıfında 2014 UTV Dünya Şampiyonu oldu. "Birdenbire 11 yaşında bir çocuk yılın en büyük yarışını kazandı," diye hatırlıyor. "İşte o zaman Red Bull beni fark etti." Bu destek Quintero'nun Best in the Desert Şampiyonasına katılmasını sağladı ve burada Mint 400, Vegas to Reno, profesyonel kategoride UTV dünya şampiyonası, Parker 500 ve SSV kategorisinde Silver State 300'ü kazanan en genç sürücü oldu.

Seth Quintero will race with Toyota in the Dakar Rally 2024 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

03 Bir motor sporları şampiyonu olmasına rağmen, Quintero diğer okul çocukları gibi olmaya çalıştı

Seth didn't always take the advice of his teachers © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Quintero, "Okula gitmek bir lütuftu çünkü arabalar üzerinde çalışmaktan birkaç saatliğine de olsa uzaklaşabiliyordum," diyor. "Kesinlikle zordu çünkü seyahat ediyordum ve okul ödevlerimi yardım almadan nasıl yapacağımı bulmaya çalışıyordum.

"Ama onca yıl devlet okulunda okuduğum ve özel okula ya da evde eğitim veren bir okula gitmediğim için mutluyum.

"Lisedeyken çevremi çok ama çok dar tutardım. Yarış hakkında pek konuşmazdım. Ama son 16 yıldır gerçekten çok yakın iki arkadaşım var ve tüm bu yolculuk boyunca benimle birlikte oldular. Bugün bile hala okul danışmanlarım ve öğretmenlerim bana mesaj atıyor ki bu çok güzel bir şey."

Ancak herkes bu kadar destekleyici değildi. "Yarışmanın zaman kaybı olduğunu, üniversiteye gitmem gerektiğini ve paramı boşa harcamayı bırakmamı söyleyen öğretmenler de vardı" diyor. "Ama işte iki yıl sonra buradayız, dünyayı geziyorum, yaşayabileceğimi düşündüğüm en büyük eğlenceyi yaşıyorum - ve yakın zamanda durmayı planlamıyorum!"

04 Ona sakın zengin çocuğu demeyin

"The ones that bug me the most are the ones that call me a rich kid" © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

"Beni en çok rahatsız edenler bana zengin çocuğu diyenler - çünkü bu hiç de doğru değil" diyor. "Hepimiz sadece mavi yakalı işçileriz. Bence Amerika'da ve Amerika dışında yarışlarda bu kadar başarılı olmamızın nedeni elimizden geldiğince çok çalışmamız."

Yarış camiasının bir parçası olarak Quintero'nun harika bağlantıları ve desteği var ama kendini sonuna kadar zorlaması gerekmiş. "[Beş kez Baja 1000 galibi] Andy McMillin ile aynı atölyeyi paylaşacak kadar şanslıyım, o da bana köşede küçük bir parça veriyor. Ama arabam üzerinde çalışan tek kişi benim.

"Tüm arabalarımı yapabilecek kadar şanslıydım ve bunun nedeni çok sıkı çalışmamdı" diyor. "Ailem benim tüm programım: amcam fabrikatörüm ve babam da elinden geldiğince bana yardım ediyor."

05 Profil oluşturmanın anahtarı - kendiniz olun

Motorsports in an expensive business © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Motor sporları pahalı bir iştir ve sporcuların sponsorları cezbetmesi gerekir; bu da sosyal medyada takipçi kitlesi oluşturmanın hayati önem taşıdığı anlamına gelir. Ancak durup takipçilerinize beğeni bırakmalarını söyleyemeyecek kadar yarışmakla meşgulseniz bu zor olabilir.

Quintero, "Sosyal medya işimin bir parçası ama bu konuda çok ama çok kötüyüm," diyor. "Ben biraz yaşlı bir ruhum. Sosyal medyadan ve teknolojiyle ilgili her şeyden nefret ediyorum.

"Bu yüzden takipçilerimi artırmak konusunda çok endişeli değilim. İnsanların bana gelmesine izin veriyorum ve sanırım bu yüzden bu kadar harika bir topluluğum oldu. Dünyadaki en çok takipçiye sahip değilim ama sahip olduğum takipçiler hayatımda tanıdığım en destekleyici insanlardan bazıları ve benim kazandığımı görmekten başka bir şey istemiyorlar."

Seth Quintero will race with Toyota in the Dakar Rally 2024 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Bu aynı zamanda iki ucu keskin bir kılıç çünkü sosyal medya sevgisinin olduğu yerde nefret edenler de var. Ancak geniş ailesi onu sert olması ve eleştirileri dert etmemesi için yetiştirmiş. "Ben gerçekten sert bir aileden geliyorum. Amcalarım, babam ve ablam - bana her zaman zorbalık yaparlardı," diye açıklıyor. "O yüzden bu troller beni çok fazla etkilemiyor.

"Sanki bunun olacağını biliyorlarmış gibi çünkü beynimde böyle şeylerle başa çıkabilecek bir şey inşa etmişler. Sadece gülüyorum."

06 Quintero en iyilerden öğrenmenin tadını çıkarıyor

He's learned from the best in the business © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

"Sürüş benim işim. Birçok farklı motor sporu türünde sürüş yapıyorum. Branşlaşmayı umuyorum ve en büyük hedefim olabileceğim en çok yönlü sürücü olmak" diye açıklıyor. "Yani beni hangi yarışa sokarsanız sokun, elimden geldiğince sıkı süreceğim. Yüzde 110'umu vereceğim. Çok çok gençliğimden beri Dakar'a katılmak istiyordum."

Beni içine attığınız her şeyi elimden geldiğince sert kullanacağım. Seth Quintero

Bu fırsat 2021'de geldi: Dakar Rallisi için T3 Hafif Sıklet kategorisinin eklenmesi, aksi takdirde yarışa girmekte zorlanabilecek sürücüler için kapıları açtı. Quintero, Red Bull Off Road Junior Takımı'ndan Gutiérrez ve Mitch Guthrie Jr ile birlikte Peterhansel, Sainz ve Al-Attiyah gibi efsanelerden öğrenerek en üst düzeyde başarı için yetiştiriliyor.

Quintero, "Rally-raid camiasında çok sıkı bir arkadaş grubum olduğu için şanslıyım," diyor. "Hepimiz birbirimize göz kulak oluyor ve herkesin iyi olduğundan emin oluyoruz. Evet, dünyayı birlikte geziyoruz ama aynı zamanda dünyada birbirimizi yenmekten başka bir şey istemiyoruz!"

Hafif Ağırlıklar ve UTV kategorileri, artık Otomobil kategorisine kadar dört tekerlek üzerinde yarışmak için açık bir yol olduğu anlamına geliyor. 21 yaşındaki Quintero'nun önünde kazanacağı onlarca yıl var.

07 2022'deki rekor galibiyetleri yalnızca yarış becerisinin değil, aynı zamanda kazanma isteğinin de bir işaretiydi

Dakar'a berbat bir başlangıç yaptı - ikinci etapta yaşadığı iki mekanik arıza genel şampiyonluk yarışının dışında kalması anlamına geliyordu. Toplanıp eve dönebilirdi ama bunun yerine OT3'ünü tamir etti ve yarışa devam etti. "Kendimden gerçekten keyif alıyordum" diyor. "Stres yapmak için hiçbir nedenim yoktu. Eğer bir gün kazanamazsam, kesinlikle daha gidecek çok yer vardı. Yani omuzlarımda gerçekten hiç stres yoktu."

Ancak olağanüstü bir galibiyet serisine başladığında, baskı tekrar arttı. "Zihinsel olarak daha da yoruldum ve rekabet hiç kolaylaşmıyordu," diyor. "Sadece bir etap için olduğunu bildiğim halde oraya çıkıp bir galibiyet daha almak benim için daha zordu.

"Rekor [etap kazanma sayısı] yaklaştığında, bu beni tekrar heyecanlandırdı. Rekoru kırabileceğim güne geldiğimizde, zihinsel olarak o kadar tükenmiştim ki, bunu yapabileceğimizi düşünmüyordum. Ama bayrak iner inmez rekoru kırdım."

08 Kendisi aynı zamanda bir iş imparatorluğu kurma planları olan bir girişimci

He's also set his sights on business © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

"Bir giyim şirketi kurmak için çalışıyorum," diye açıklıyor Quintero. "Bu benim tutkuyla bağlı olduğum bir şey."

Ayrıca kendi ilgi alanlarına göre çok disiplinli bir spor etkinliği de düzenliyor: Seth Quintero'nun California Triple Crown'u. "Triple Crown, karda başlayıp çöle ve ardından sörf yapmak için okyanusa gittiğiniz bir etkinlik. Etrafta dolaşmanız ve hepsini bir günde yapmanız gerekiyor. Ve benim yaşadığım yerde (San Marcos, Kaliforniya) bu çok ama çok mümkün."

09 Quintero nasıl gevşiyor?

Seth 'rahatlatıcı' © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

"Arkadaşlarım ve ailem kesinlikle aklımı başımda tutuyor." diye açıklıyor. "Ne zaman yarışsam ailemi, arkadaşlarımı arıyorum ve gerçekten yarış hakkında konuşmamaya çalışıyorum. Bir etaptan sonra mekanikerlerle bilgi alıyorum. Ertesi gün için hazırlanmam gerekiyor. Sürücü brifingleri, yardımcı pilot brifingleri, ödül törenleri - eğer şanslıysanız, günde bir saat kadar dinlenip telefonla konuşabiliyorsunuz. Ben de o bir saati ailemle konuşarak, cevap verebileceğim herkese cevap vererek geçiriyorum."

Yarışlar arasında da ya araba üzerinde çalışmakla ya da ekip yöneticileriyle görüşmekle meşgul. "Muhtemelen kendime zaman ayırma konusunda en kötülerden biriyim" diyor. "Her zaman kendimi meşgul etmeye ve dışarı çıkıp bir şeyler yapmaya çalışıyorum, bu sürüş olmasa bile.

"Ama boş zamanlarımın tadını çıkarmaya odaklanmaya çalışıyorum - arazi motosikletine daha fazla binmek, daha fazla sörf yapmak, arkadaşlarımla daha fazla takılmak.

"Genelde Cadılar Bayramı'nı kaçırırım. Genelde Şükran Günü'nü ve Noel'i kaçırırım. Ama bu yıl arkadaşlarımla ve ailemle daha fazla vakit geçirmeye özen gösteriyorum."

10 Seth Quintero'nun rekoru

2023: Dünya Ralli-Raid Şampiyonası galibi - T3 sınıfı

2023: Dakar Rallisi - ikincilik

2022: Dakar Rallisi - 12 etap birinciliği rekoru

2021 - Dakar Rallisi: Şimdiye kadarki en genç etap galibi

2021 Best in the Desert UTV Pro Sınıfı - kazanan

2020: Çölün En İyisi UTV Pro Sınıfı - ikincilik

Genel şampiyona galibi

2019 MINT 400 - kazanan

2019: BITD Vegas-to-Reno - kazanan

2019: UTV Dünya Şampiyonası - kazanan

2019: Parker 250 - kazanan

2019: Silver State 300 - kazanan

2019: BITD Vegas-To-Reno - ikincilik

2018: MINT 400 - ikincilik

2015: Dünya Off-Road Şampiyonası Serisi (WORCS) Gençler sınıfı - kazanan

2015: UTV Dünya Şampiyonası (Gençler sınıfı)- kazanan

2014: UTV Dünya Şampiyonası (Gençler sınıfı)- kazanan