Sevecen Tunç: Sokak Futbolunun Yaratıcılığa Alan Açan Bir Tarafı Var

Trabzon sokak futbolu kültürünü anlatan Şampiyonların Şehri belgeseli yayına girmişken, aynı konuda uzman bir ismin kapısını çaldık: Sevecen Tunç .

"Trabzon'da Futbolun Toplumsal Tarihi: Mektepliler, Münevverler, Meraklılar" adlı kitabıyla Trabzon futbol kültürü hakkında uzun bir keşfe çıkan Sevecen Tunç ile Red Bull Neymar Jr’s Five'dan, favori Trabzonlu futbolcularına uzanan bir sohbet gerçekleştirdik.

Şampiyonların Şehri belgeselini hemen girişten izleyebilir, röportajı ise aşağıdan okuyabilirsin.

Trabzon’daki futbol kültürünün temelinde ne yatıyor? Trabzon'un futbol ile yolunun kesiştiği hikâye ne zaman başladı?

Bu hikâye yıkılmaya yüz tutan Osmanlı coğrafyasında başlıyor. Modern sporlar, ki sadece futbolu değil; tenisi, çim hokeyini, atletizmi de bunların arasında sayabiliriz; Trabzon’da ‘kentli’ kimliğinin ve dolayısıyla kent kültürünün çok önemli bir parçası. Trabzon’un özellikle ileri gelen ailelerinin gençleri tüm bu sporlarla meşgul; ama içlerinden futbol, dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi, Trabzon’da da diğer sporları geride bırakarak çok daha popüler bir hüviyet kazanıyor. Cumhuriyet’in erken yıllarında spor ve beden terbiyesinin rekreasyon işlevinin dışında, ‘topluma hizmet’ bağlamında anlam kazanması da bu noktada önemli. Spor ve dolayısıyla futbol, önce okullarda, spor kulüplerinde, ardından mahalle takımlarıyla toplumun alt katmanlarında yaygınlaşıyor. Bir cümle ile ilk sorunuza cevap vermem gerekirse, Trabzon’daki futbol kültürünün temelinde Cumhuriyet değerlerinin harcı var, diyebilirim.

Red Bull Neymar Jr's Five sokak futbolu ruhunu yaşatan bir turnuva © Barış Acarlı

Trabzon’da diğer hiçbir şehirde benzeri görülmeyen bir futbol tutkusu var. Bu tutkunun sebebi ne sence?

Ben Trabzon’daki futbol tutkusunu, şehrin tarihsel ‘öncü’ ve ‘merkez’ konumu ve bu iddiasını sürdürme çabası üzerinden anlamaya çalışıyorum. Trabzon, yüzyıllar boyunca bölgenin ticari, idari ve sosyo-kültürel merkezi olmuş kozmopolit bir ‘liman’ şehri. Bölgenin lideri olduğu gibi tüm Osmanlı coğrafyasının da sayılı kentlerinden biri. Ancak 19. yüzyıl sonlarından itibaren büyük altüst oluşlar geçiriyor: deniz ticaretinin düşüşü, savaşlar, ekonomik buhran, muhaceret, gayrımüslüm nüfusun kaybı… Futbol iktidar için ‘pedagojik bir beden terbiyesi’ aracıyken dahi Trabzonlular başka bir anlam atfediyorlar futbola. Kentin başka kentlerle rekabet üzerinden yeniden liderlik iddiasını pekiştirmesinde kritik bir işlev kazanıyor futbol. 1920’lerden, 30’lardan bahsediyorum. Kısacası futbol tutkusu, şehrin makûs talihi ile yakından ilgili. Bu başka bir sohbetin konusu belki ama dünyanın pek çok yerinde liman kentlerinin benzer bir kadere sahip olduğunu görebilirsiniz: Liverpool, Napoli, Marsilya… Şehirlerin ekonomik düşüşü ve yaşadıkları prestij kaybı ile futbol tutkuları arasında doğru orantı var!

Trabzon’daki futbol kültürünün temelinde Cumhuriyet değerlerinin harcı var, diyebilirim. Sevecen Tunç

Trabzon sokaklarında oynanan futbol, ilerleyen aşamalarda profesyonel ya da amatör futbol takımları için ne kadar kaynak oluşturabiliyor? Ya da hâlâ oluşturabiliyor mu?

Trabzon’da futbolun 50’ler itibarıyla seçkinci hakimiyetten kurtularak avamlaştığını söyleyebiliriz. Bu yıllarda şehrin tüm mahalleleri kendi futbol takımlarını kurarak Trabzon’daki yerel lige katıldılar. Öyle ki takım kalabalığından dolayı 50’lerin sonlarında yerel lig iki küme halinde düzenlenmeye başlamıştı. Bu dönemde bile mahalle takımlarında yıldızı parlayan yetenekli futbolcular, şehrin önde gelen kulüpleri tarafından transfer ediliyordu. Yüzde yüz amatör, bilabedel düşünmeyin bu transferleri. İyi kulüpler transfer ettikleri futbolcuların okul masrafını, kirasını karşılıyor yahut masa altından belli bir ödenek veriyor ve buna gizli profesyonellik deniyordu. Dolayısıyla sokak, en başından beri çok önemli bir kaynaktı futbolun ilerlemesi için... Hala öyle mi diye sorarsanız, evet. Okul takımları da mahalle takımları da Trabzon futbolu için hala önemli bir işleve sahip. Ancak sokak futbolundan eski potansiyelini beklemek doğru değil. Neticede sokak aynı sokak değil ki, futbolu da aynı mahsulü verebiliyor olsun!

Turnuvanın 2022 Finaline Trabzon ev sahipliği yapmıştı © Barış Acarlı

Sokakta futbol oynayan çocuk sayısı 20-30 yıl öncesine oranla çok azalmış durumda. Kentleşmenin sokak futboluna ve genel futbol kültürüne etkisini nasıl yorumluyorsun?

Sokak futbolundaki bu dönüşümü kaçınılmaz buluyorum. Sadece kentleşme değil elbette bunun sorumlusu. Evet alanlar daha dar, evet sokak daha tekinsiz; ama teknolojinin hayatımızdaki yerini ve bunun, bizim oyun/boş zaman anlayışımızda yarattığı değişimi yabana atmamalı. Tüm bunların futbol kültürüne yansıması ise ‘edilgenleşme’… Oynayanı az, izleyeni çok bu sporun. Ben bu edilgen futbol kültürünün sağlıklı olmadığı kanaatindeyim. ‘Futbola seyirci kalmak’, içeriden bir bakış geliştirerek futbolu anlamamızı engellediği gibi, futboldan ve genel olarak ‘oyun’ oynamaktan alınabilecek hazdan da mahrum kalmak anlamına geliyor.

Okul takımları da mahalle takımları da Trabzon futbolu için hala önemli bir işleve sahip. Sevecen Tunç

"Sokak futbolunun yaratıcılığa alan açan bir tarafı var" © Barış Acarlı

Sokak futbolunun kendine has özellikleri, oralardan yetişen oyuncuların yetenek ve yaratıcılık açısından daha donanımlı olmaları sonucunu doğuruyor mu? “Eskiden futbolcular daha yetenekliydi” gibi argümanlar düşünüldüğünde bu durum sokaklarda oynanan futbolun azalmasıyla ilişkilendirilebilir mi?

Bazıları sokak futbolunun en iyi futbol akademisi olduğunu söyler! Bu bakış açısı, sokak futbolunun yaratıcılığa imkân vermesiyle ilgili. Profesyonel bir futbol eğitimi esnasında başınızda bir hoca olur, futbol oynamayı bir kurallar silsilesi, bir sistem içinde öğrenirsiniz. Bu modelde sıra dışı bir yeteneğin gelişmesinin önü her zaman açık olmayabilir. Sokak futbolunda ise yaratıcılığa ket vuracak bir otorite yoktur. Dolayısıyla sıradışı denemeler, farklı arayışlar itirazla karşılanmaz. Eskiden futbolcular daha yetenekli argümanına katılmasam da sokak futbolunun yaratıcılığa alan açan bir tarafı olduğunu kabul ediyorum.

Sence Trabzon sokaklarında yetişmiş futbolcular arasında öne çıkan ve kentin tarihinde ayrı bir yeri olan futbolcular hangileri?

Hangi birini sayayım? Gerçekten çok var. Trabzonspor’un altın çağı yetmişli yıllara bakın: O dönem Bordo-Mavi formayı terleten oyuncuların çoğu önce Trabzon sokaklarında futbol oynamış, ardından amatör takımlara, oralardan ise Trabzonspor’a transfer olmuş oyuncular. Efsane takımın file bekçisi Şenol Güneş Sotka mahallesinden, aynı takımın on altı yıl savunmasında görev yapan Necati Özçağlayan Faroz’dan, golcü Hüseyin Tok Çarşıbaşı’ndan. Mahalleler arası rekabet, Trabzon’da futbolun dinamosu olmuş uzun yıllar.

Red Bull Neymar Jr’s Five 2022 Şampiyonu: Atletico Trabzon © Barış Acarlı

Red Bull Neymar Jr’s Five organizasyonu hakkında neler düşünüyorsun? Red Bull Neymar Jr’s Five gibi organizasyonlar sence yerel futbol kültürlerine ne ölçüde katkı sağlıyor?

Şahsen ben bu tip hibrit buluşmalardan her zaman heyecan duyuyorum. Uluslararası organizasyonlar her yerde, her şehirde olur; ama kongre merkezlerinde olur, otellerde olur; sokağa inmez. İşte Red Bull Neymar Jr’s Five turnuvası, şehrin kılcallarına indiği için heyecan verici. Organizasyonun profesyonelliği ile, kuralların farklılığı ile, cinsiyet sınırlaması olmaması ile gençlerin futbol ufkunu açan bir iş oldu. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Globalin yerelle temasına yakışır şekilde şampiyon takımın ismi de hibrit: Hem Atletico hem Trabzon!