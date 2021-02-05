Şimdi Neredeler: Hakan Rullas (Komedi Dans Üçlüsü)

İzmir’in 35 buçuk kısmında yani Karşıyaka’da, Ocak ayı olmasına rağmen son derece makul bir havada, göğe uzanan modern bloklardan birinin bahçesinde oturuyorum. Karşımda 80’ler ve 90’lara yayılan kariyerinde unutulmaz şovlara imza atmış bir grubun, 56 yaşını sürdüğüne inanamayacağım kadar genç görünen bir üyesi var: Hakan Rullas. Kendisiyle birlikte Murat Akkaya ve Erol Köse’den müteşekkil Komedi Dans Üçlüsü’nün playback’ler, danslar (bilhassa robot dansları) ve efektlerle bezeli performansları o dönemin belki de en ‘absürt’ işlerinden biriydi. Rullas, yıllar içinde temelini ta o zamanlardan attığı bir kariyere geçiş yaptı ve başarılı bir reklamcı oldu. Kurduğu multimedya şirketiyle uzun yıllardır tasarımlar yapıyor. Üzerinden zaman geçmiş olsa da, o sıra dışı performansların başka bir yapıyla belki de internette tekrar devam edebileceğinin de haberini veriyor: “Bu defter henüz kapanmadı.”

Şu anda Karşıyaka’dayız. Burası memleketiniz mi?

’80 yılından beri burada yaşıyorum. Murat’la o yıllarda tanıştık. O ODTÜ Metalurji Mühendisliği’ni kazandı, ben de bir sene sonra Fizik’i kazandım. O sıralarda da bizim dans hayatımız başladı.

80’den önce neredeydiniz?

Babam asker olduğu için Türkiye’nin çeşitli şehirlerini geziyorduk. Lise sondayken buraya geldik. Aslında grupta üçümüzün babası da asker, aynı hamurdan geliyoruz.

ODTÜ Fizik çok zor bir bölüm. Eğitim hayatınız sürerken bir yandan da dans merakınız devam etmiş. Nasıl dengelediniz ikisini?

Benim hayalim bilim insanı olmaktı. Hatta Nasa’da çalışmak istiyordum. Bir şeyleri keşfetmeyi çok seviyorum. Tabii yaş 22-23'ken bir erkek henüz çocuk gibi oluyor. Biz bir profesörün bir ayda kazandığını bir gecede kazanmaya başladığımızda birden öyle bir hayatın içinde bulduk kendimizi. Aslında parayı seven insanlar da değildik. Asker çocuklarında esnaf vizyonu yoktur, ‘Oku’ vizyonu vardır. Okumayı seviyorduk ama dans içimizde vardı. Bir de başarılıydık herhalde biraz. Başarı şevki artırdı. O zamanlar Karşıyaka’da hep çay partileri olurdu, o partilerde dans kültürü çok yerleşmişti.

"Disko, cha cha cha, rock ‘n’ roll, akrobatik… Hepsini yapıyorduk Murat’la" © Hakan Rullas

Ne tür danslar olurdu?

(Gülüyor) Valla biliyorsunuz o zamanlar break dans çıkmıştı. Disko, cha cha cha, rock ‘n’ roll, akrobatik… Hepsini yapabiliyorduk Murat’la. Sonra da rahmetli Coşkun Evcim’in dans grubuna girdik zaten.

Bu seri için Yasemin Evcim’le de röportaj yapmıştım. Coşkun Bey’in onun hayatında da çok büyük bir yeri var.

Evet okudum o röportajı. Önce Murat girdi dans grubuna sonra beni de çağırdı. Dans etmeye başladık.

Peki performansınızın temel fikri nasıl oluştu?

Bir gün Ankara’dan İzmir’e otobüsle dönerken sabah saat 4:30-05:00 gibi Özdemir Erdoğan’ın Sevdim Seni Bir Kere şarkısı çaldı. “Sevdim seni bir kere / Başkasını sevemem / Deli diyorlar bana / Desinler değişemem…” Onun arkasından da Deli Deli çaldı Mazhar Fuat Özkan’dan. ‘Şarkılarla konuşmak ne kadar enteresan olur’ diye bir fikir geldi aklıma. Murat’la paylaştım, ‘Evet ne güzel olur’ dedi. Burda Gong diye bir kasetçi-plakçı vardı, orada şarkıları arka arkaya plaktan kaydettik, aralara da efektler koyduk. Sonra da çok eğlendik onu dinleye dinleye. Biz hep absürt şeylere gülerdik Murat’la. Espri anlayışımızın temeli buna dayanıyor. Hikayenin devamı aslında çok enteresan. Coşkun burada 5000 kişilik açık hava tiyatrosunda bir dans festivali yaptı. Biz de o kaseti ona dinletelim, festivalde belki bize izin verir dedik. Böyle espadril aldık, parlak pantolonlar giydik, eldivenler falan (gülüyor). Daha kabul edileceğimiz meçhul. Sağolsun Coşkun iyi karşıladı, kaseti koydu, ‘Çocuklar beş dakikasını yapın yeter’ dedi. Biz, ‘Oo beş dakika şov yapacağız!’ diyoruz. Aslında 15 dakikalık bir kasetti o. Sahneye çıktık, o 15 dakikalık şovu beş kere yaptık. Hayatımda unutamadığım bir gündür.

"Bizden Size’nin yapımcısı Erşan Başbuğ, ‘Erol’u da aranıza alın’ dedi" © Hakan Rullas

Tahmin ediyor muydunuz böyle olacağını?

Aynı şovu beş kere yaptıktan sonra dedim, ‘Biz herhalde bir yere doğru gidiyoruz.’ Çünkü insanların yüzündeki o mutluluğu, heyecanı gördüm, inanamadım.

Ne buldular sizce?

Farklılık buldular. Sempatik, farklı bir şey gördüler. Aslında sempatik ve farklı olmak çok uçuk bir şey değil ama herhalde parçalar, mimikler bir bütünlük oluşturdu. Çok sevdiler.

Sonrasında neler oldu?

Festivallere gitmeye başladık, sonra televizyonda Bizden Size programında çıkmaya başladık. Tabii çevremiz genişledi. Ama dejenerasyonu hiç sevmedik biz. Çünkü okuma eğilimli insanlardık. Okulu da idare etmeye çalıştık ama çok fazla çekim oluyordu, turnelere gidiyorduk. E bölümler zor, okula gidemez oldum, yarıda kaldı. Festivaller, televizyon derken bir sene sonra Bizden Size’nin yapımcısı Erşan Başbuğ, ‘Erol’u da aranıza alın’ dedi. İsmimizi de Sezen Aksu’nun menajeri Mustafa Oğuz koydu, Komedi Dans Üçlüsü olduk.

Daha önce neydi isminiz?

Komedi İkilisi mi Komedi Şov mu öyle bir şeydi. Ama Coşkun Evcim markasının içinde olduğumuz için o ismi parlatamadık. Üçlü olduktan sonra TRT’nin ’86 Eurovision finaline çıktık. Sonrasında tüm Türkiye’de sevilen bir grup olduk, markamız orada doğdu. Sonra yedi-sekiz sene devam etti.

"Amerika’dan röportaj için gelmişlerdi, öyle bir ilgi uyandırmıştık" © Hakan Rullas

Nasıl bir dönemdi?

Valla yolda yürüyemez olduk. Ondan sonra da gazino hayatı başladı bizim için. Maksim’den Lunapark Gazinosu’na kadar her yerde çıktık. İbrahim Tatlıses’le uzun yıllar aynı kadroda yer aldık. Emrahlar, Hülya Avşarlar, aklınıza kim geliyorsa hepsiyle çalıştık. Burada Fuar’a gelirdik, birbirine düşman olan gazinolar vardı. Bir sanatçı birinde çıkıyorsa diğerinde çıkması mümkün değildi. Biz iki gazinoda birden çıkabilen tek gruptuk. Grup içinde bazı dinamikleri biraz daha çalıştırabilseydik dünya çapında bir şova dönüştürebilirdik bunu. Hiç unutmuyorum Amerika’dan röportaj için gelmişlerdi, öyle bir ilgi uyandırmıştı.

Arada film ve albüm de yaptınız değil mi?

Evet onlar da var.

Performans kayıtlarını nasıl yapıyordunuz?

Dağlar kadar kasetimiz vardı. Benim bir Kenwood setim vardı, hepsini pause’layarak yapıyorduk. Bazen kaçırırız, ciiik diye ses çıkar, geri alırız falan (gülüyor). Eğlenceli zamanlardı.

Bayağı el emeği göz nuru.

Sormayın, çok.

Sonra sizin için başka bir kariyer başladı, bir multimedya şirketi kurdunuz.

Aslında Komedi Dans Üçlüsü zamanında benim şirketim kafamda kurulmuştu. Mesela biz şovdan inerdik, ben direkt eve koşardım. Atari ve Commodore vardı o zaman, orada neler yapıyorlar diye bakardım. Hafif hafif çizim programları başladı. Sonra bu bende bir tutku haline geldi. Boş zamanlarımda devamlı bir şey üretmeye başladım. Bu sektöre geçişim de bir arkadaşımın gelip bir mobilya firması için katalog hazırlamamı istemesiyle oldu. Bir şekilde çok beğenildi. Fotoğraf istendi, onu da çektim. Zaten İstanbul’da 22 tane klip yönetmiştim.

Hatta MTV’de yayınlanan ilk Türk klip de size ait.

Evet, Deniz Arcak’ın Zehir Ettin klibi. Ama o dünyayı bazı yönlerden pek sevemedim ben. Sonuçta para kazandık, güzel bir hayat geçirdik, çok değerli dostlarımız oldu ama belli açılardan da yordu o piyasa. Bu arada daha sonra burada Murat’la beraber Erdener diye bir arkadaşımızı da yanımıza alarak Kordon’daki barlarda çıkmaya devam ettik biz. Onlar da çok zevkli günlerdi. İzmir’de çok büyük sükse yarattı. Beş altı sene de öyle sürdü. Ama sonuçta burada o katalogla başlayan serüven, 3D tasarımlarla, grafik tasarımlarıyla, fotoğraf ve film prodüksiyonlarıyla sürdü. Sonunda Folkart markasıyla tanıştım, altı sene onların markasını yönettim. Onunla beraber pek çok inşaat firması kapımı çaldı ve sonunda Rullas Multimedia’yı kurdum. 11-12 senelik bir süreç.

Geçmişe dair sorular geliyor mu size hala?

Hala tanıyanlar var, daha çok benim yaş grubum. Biz herhalde 25-30 senedir televizyona çıkmıyoruz, yine de gelip tanışmak isteyenler oluyor.

Rullas soyadı nereden geliyor, onu merak ettim.

Orta Asya’dan geliyormuş, Türk kökenli. Bana dedelerimin anlattığı bu ama internette Rullas yazdığınızda değerli taş çıkıyor. Kimsede de yok bu soyad.

Biraz ‘rulezzz’u da çağrıştırıyor.

(Gülüyor) Evet evet.

Sanki bir rap kariyeriniz de olabilir gibi.