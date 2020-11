Şimdi Neredeler: VJ Bülent

ışınlayan huzurlu bir ses tonu, çocuk gibi kikirdeyen bir gülüşü var. 1996’da Kral TV’de VJ’liğe başlayan, aslen Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan, koltuğunun altında birden fazla karpuzla götürdüğü iş yaşamının ardından artık bir tür inzivaya çekilen Bülent Çarıkçı’nın keyfi şu an yerinde. Yunanistan’da hayal ettiği gibi bir yaşam sürüyor.

Selanik, Atamızın evine çok yakınız. Aslında Kavala var, sanki küçük bir İzmir ya da Bodrum gibi, çok da güzel bir yer. Bizim maceramız oraya tatile gitmekle başladı arkadaşlarımla. Çok etkilendim. Ayıptır söylemesi deniz ürünlerini çok severim, her yer ahtapotçu dolu. Sabah kahvaltısında bile ahtapot yedim, doyamadım.

A yok, öyle bir şey diyemem. Her şeyden biraz biraz. Mesela biraz o, biraz deniz. O Bodrum, İzmir havası sıcak hissettirdi. Bir kere çok ucuz, bunun da etkisi var. Çok küçük paralarla yaşayabileceğimi düşündüm. Hayatımın bundan sonraki bölümünde başka işlerde çalışmanın, birilerinin boyunduruğu altında kalmanın manasız olduğunu düşündüm. ‘Var olanla yetinebilirmişim’ dedim. Ama Türkiye’de böyle bir şey mümkün değil. O yüzden buna karar verdim ve dedim ki, ‘Bülent neden bu kadar çok yıpratıyorsun kendini?’ Bütün arkadaşlarım ‘Saçmalama, 50 yaş emekli olmak için çok erken bir yaş’ dediler. Ama bu benim kararım. Mesela Özlem Tekin’e bakıyorum, o da Bodrum’da bir köyde. Hayko Cepkin Kuşadası’nda, Murat Kekilli bir karavanda yaşıyor. Sanırım çok çalıştık ve yıprandık.

Her gece VJ’lik yapıyordum, sonra gece kulüplerinde şarkı söylüyordum...

Siz yıllarca büyük mesai harcadınız. Bir yandan tek alanda da değil, neredeyse sanatın her koluna el atmış durumdaydınız.

Teşekkür ederim, aynen öyle. Her gece canlı yayına çıkıp VJ’lik yapıyordum, oradan çıkıp gece kulüplerinde şarkı söylüyordum, bir yandan Ayrılsak da Beraberiz dizisinde oynuyordum, hafta sonları da Kandemir Konduk’un tiyatrosunda matine-suare oyun oynuyordum. Boşum yoktu. Deli gibi çalışıyordum.

Hah şimdi ona gelelim. Resmen masaların üstünde uyuyordum. Ayrılsak da Beraberiz’in setinde birileri beni bulamıyorsa, arkadaşlarım ‘Bülent masada uyuyor’ derlerdi. Her yerde uyuyabilirim. Sandalyede, masada uyuyarak uyku kalitemi tutturdum; hem de makyajımı hiç bulaştırmadan. Tık uyanırım, oynarım sonra yeniden uyuyabilirim. Bu meslek sayesinde böyle şeyler geliştirdim (gülüyor).

Aa tabii ki. Taşınma maşınma uzun sürdü ama bir gecede karar verdim. Bir de beni çok korkutan şeylerden bir tanesi İstanbul depremi. Bu benim için bir fobi, uzaklaşmak istedim. Yani her şeyden bir parça sebep oldu taşınmama. Denize bakmak istedim, bir ormanın içinde uyanmak istedim. Mesela 10 gün üst üste dışarıdan yemek söylemenin lüksüne varmak istedim. Belki küçük şeyler bunlar ama çok çalışmaktan deformasyona uğramışım ben. Birazcık da tükenmişlik sendromu olabilir. 24 saate dört iş sığdırmak ne demek! Şu anda orada olup bunları yapmak istesem ne para kazanabilirim ne iş yapabilirim. Ve iyi ki de çalışmışım o dönem.

