Sıra Dışı F1 Sezonundaki Sıra Dışı Olaylar

23 haftada 17 yarış… Sonradan takvime giren beş yeni pist … Podyuma çıkan yedi takım ve 13 pilot… İlk defa yarış kazanan iki isim… Yarış kazanan dört takım… Bahreyn’de adeta ölümden dönen Grosjean ve bizim için hepsinden önemlisi dokuz sene sonra geri dönen Türkiye GP’si …

Sıra dışı gelişmelere sahne olan Formula 1 Dünya Şampiyonası 'nda, beş buçuk aya sıkışan 2020 sezonunun unutulmaz olaylarını, Serhan Acar derledi.

Hamilton’ın patlak lastikle yarış kazanması…

İngiltere GP’si, Lewis Hamilton için rahat bir galibiyete sahne olmak üzereydi. Ta ki son tura kadar. Son turlarda önce yarışı ikinci sırada götüren Mercedes pilotu Valtteri Bottas’ın , sonra da McLaren’den Carlos Sainz’in lastiği patladı. İki pilot da pite girerek yarıştaki yerlerini kaybederken, saniyeler sonra Hamilton’ın da eski start düzlüğünde sol ön lastiğini patlattığı ekranlara yansıdı. İngiliz pilot, son yarım turu patlak lastikle geçti. Son düzlükte 200 km/s’in üzerine çıktı ve Red Bull pilotu Max Verstappen ile 32 saniyelik fark 5.5 saniyeye indi, ama Hamilton yarışı kazanmayı başardı. Sondan bir önceki tur pite girmese, Verstappen belki de yarışı kazanabilirdi.

70. yıl yarışında Verstappen’in galibiyeti…

Max Verstappen © Getty Images/Red Bull Content Pool

Silverstone’da düzenlenen ikinci yarış, yine siyah otomobillerin üstünlüğünde başlamıştı. Ama telsizden lastikleri koruması söylendiğinde ‘Mercedes’e saldırmam lazım, burada büyükannem gibi oturup beklemeye niyetim yok’ diyen Max Verstappen’in kafasında farklı bir plan vardı. Hollandalı pilot, Red Bull’un lastiklere nazik davranmasını, her zamanki üstün performansıyla birleştirdi. Mercedes pilotları pite girdikten sonra onlarla arayı açtı, avantajı ele geçirdi ve 2020’de Alman takımını mağlup etmeyi başarsan ilk pilot oldu.

Monza’da zaferin adı: Pierre Gasly

Pierre Gasly Monza zaferini kutluyor © redbullcontentpool.com

Aslında İtalya GP’si güvenlik aracı çıkana kadar rahat bir Hamilton zaferine daha sahne olacak gibiydi. Ama Hamilton’ın pit yolu kapalıyken pit alanına girmesi nedeniyle alacağı ceza her şeyi değiştirecekti. Leclerc’in kazasından sonra yarış durdurulduğunda, o ana kadar pite girmemiş olan Pierre Gasly , üçüncü sıraya kadar tırmanmış oldu. Yarışın yeniden başlangıcında iyi bir kalkış yapan Gasly, Hamilton’ın aldığı cezayla liderliğe çıktıktan sonra, bir daha ardına bakmadı. Fransız pilot, 24 sene sonra Fransa’ya ilk F1 zaferinin götürürken; eski adıyla Toro Rosso, yeni adıyla AlphaTauri de, Sebastian Vettel’in ellerinde gelen 2008 İtalya GP’si galibiyetinden tam 12 sene sonra, kendi evi İtalya’da yeniden ilk sırayı elde etmiş oldu.

Raikkonen’in Portekiz’deki ilk turu

Portimao’daki Grand Prix’nin startında zemin hafif ıslak, asfalt zaten kaygan ve hava soğuktu. Bu şartlar altındaki ilk turda, griddeki pilotların büyük çoğunluğu sıkıntı yaşarken 41 yaşındaki "yaşlı kurt" Kimi Raikkonen , Alfa Romeo’su ile yıldızlaştı. Yarışa daha çabuk ısınabilen yumuşak lastikle başlayan Buz Adam, rakiplerini teker teker, adeta kolay modda oynanan bir bilgisayar oyunundaymış gibi avladı. 16. sıradan start alan Fin sürücünün yedinciliğe çıkışı, Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA tarafından otomobil sporlarında ‘Yılın Aksiyonu’ olarak seçildi.

Muhteşem AlphaTauri videosu ve İstanbul’un tanıtımı…

En Hızlı İstanbul Turuna Hazır Mısın? Kemerini Bağla!

Red Bull’un Türkiye pazarına da giren moda markası AlphaTauri’nin tanıtımı için İstanbul’da üç gün boyunca yapılan çekimler, muhteşem bir klibe dönüştü. T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın önderliğinde düzenlenen Red Bull Türkiye’nin organizasyonunda, İstanbul’un tarihi ve turistik yerleri, Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi yerlerde, bizzat yarış pilotları Alexander Albon ve Pierre Gasly’nin kullandığı Red Bull ve AlphaTauri F1 otomobilleri ile ortaya muhteşem kareler çıktı. Klip sayesinde İstanbul’un tüm güzelliği, dünya çapındaki milyonlarca insana bir kez daha izletilmiş oldu.

Türkiye GP’sinin geri dönüşü…

Max Verstappen, Türkiye GP'de © Getty Images / Red Bull Content Pool

F1 2020 takviminden bize büyük bir sürpriz çıktı: Formula 1 DHL Türkiye GP’si 2020 . Dokuz sene sonra gelen yarışı, resmi olarak 80 gün içinde düzenlemek zorundaydık. Intercity İstanbul Park yönetimi ticari açıdan, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu sportif açıdan kolları sıvadı. Yeni dökülen asfaltla, soğuk hava ve Pirelli’nin getirdiği sert lastikler birleşince cuma günü pistle ilgili eleştiriler yükselse de, cumartesi ve pazar günü yağan yağmurla beraber, heyecan, rekabet ve sürprizler zirveye çıktı. Lance Stroll’ün hayatında kazandığı ilk pol pozisyonunu, yarıştaki heyecan fırtınası ve Hamilton’ın galibiyeti ve kazandığı yedinci dünya şampiyonluğu izledi. Sergio Perez’in ikinci olduğu yarışta, Sebastian Vettel , Ferrari ile son podyumunu yakaladı. Bize de sezonun en keyifli yarışını izlemek kaldı. Organizasyonun başarısı, gerek FIA gerekse F1 yetkililerinden övgü aldı.

Romain Grosjean’ın korkutucu kazası…

Herkesin aklına, ilk anda en kötüsü geldi. Bahreyn GP’sinin ilk turunda 221 km/s süratle bariyerlere çarpan Romain Grosjean’ın Haas-Ferrari otomobili, metal bariyerleri delip geçti, ikiye bölündü ve alev aldı. 53 G’lik korkunç bir kuvvete maruz kalan Grosjean, yaşam hücresi adı verilen kokpit bölümünden, alevler içinde kalmasına rağmen kendi çabasıyla çıkmayı başardı. Son yılların en kötü kazasında yaşam hücresinin sağlamlığı, pilotların başını koruyan halo önlemi, yanmaz tulum kıyafet ve ekipmanlar, çabuk yapılan müdahale ve Grosjean’ın bir sporcu olarak son derece fit oluşu, Fransız pilotun hayatını kurtardı. Grosjean elindeki hafif yanıklarla kazayı atlatsa da, son iki yarışa katılamazken; FIA, geleceğe yönelik dersler çıkartılması adına bu kazayla ilgili bir soruşturma başlattı.

George Russell’i sıra dışı performansı…

Şampiyon Hamilton, Bahreyn’deki ikinci yarışa katılamayınca, Mercedes takımı, geleceğe yönelik olarak uzun zamandır yatırım yaptığı George Russell’i şampiyon pilotun otomobiline oturttu. Uzun boyuyla kokpite zor sığan Russell, ilk defa kullandığı otomobille, sıralama turlarında Valtteri Bottas’a 0.026 sn yaklaştı, ikinci sıradan harika bir start alarak liderliğe yükseldi ve yarışın neredeyse dörtte üçlük bölümünü kazanabilecek performansla önde geçirdi. Mercedes’in yaptığı hata nedeniyle iki defa pite giren ve beşinci sıraya düşen Russell, Bottas’a yaptığı cesur ve şahane atağın ardından ikinciliğe kadar çıktıysa da, bu kez patlayan lastiği nedeniyle geri düştü ve yarışı dokuzuncu sırada bitirdi. Yine de Russell, tek bir yarışta, gelecekte şampiyonluğa oynayabilecek bir kumaşa sahip olduğunu gösterdi.

Sergio Perez’in unutulmaz zaferi…

Sergio Perez 2021'de Red Bull Racing için yarışacak © Getty Images / Red Bull Content Pool

George Russell’ın harikalar yarattığı yarışın, bir kahramanı daha vardı: Sergio Perez . Racing Point pilotu, ilk turda Charles Leclerc’in temasıyla spin attı, pite girip lastik değiştirdi ve son sıraya düştü. Sezonun istikrar abidesi olan Perez, hatasız bir sürüş ve mükemmel lastik kullanımı sayesinde Jack Aitken’in sebep olduğu güvenlik aracı öncesinde, zaten kendisini üçüncü sıraya kadar taşımıştı. Mercedes’in pitte yaptığı hatalarla beraber ilk sıraya çıkan Perez, kariyerindeki 10. sezon ve 190. yarışında, ilk Grand Prix galibiyetini aldı. Sezonun en iyi pilotlarından birisi olmasına karşın Racing Point’ten gönderilen Perez, bu galibiyetle beraber kendisini seneye Red Bull – Honda koltuğuna oturtacak olan 2020 sezonundaki başarısını, adeta taçlandırmış oldu.

Ve podyuma çıkan 13 pilot…

Normalde 22 yarış olarak planlanan 2020 sezonu, salgın nedeniyle Türkiye’de dahil 12 ülkede düzenlenen 17 yarış üzerinden, 23 haftalık bir sürede tamamlandı. İngiltere, Avusturya ve Bahreyn’de iki, İtalya’da üç tane yarış yapıldı. Bu sıra dışı takvim, sıra dışı sonuçları da doğurdu. Alfa Romeo, Haas ve Williams hariç, yedi takımdan, Hamilton, Bottas, Verstappen, Albon, Norris, Sainz, Perez, Stroll, Ricciardo, Ocon, Leclerc, Vettel ve Gasly olmak üzere toplam 13 pilot podyuma çıktı; Mercedes, Red Bull, AlphaTauri ve Racing Point’ten beş farklı pilot yarış kazandı; Stroll kariyerinin ilk pole pozisyonuna, Gasly ve Perez ise ilk zaferlerine imza attı; Nicholas Latifi hariç tam sezon yarışan tüm pilotlar puan aldı.