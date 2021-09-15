Mercedes-Benz UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası sezonunun son haftasına geldik. Bu cümleyi okumak bir yandan üzücü olsa da diğer taraftan bu cümle bir tam sezonu tamamlayabilmiş olmanın heyecanını da içinde barındırıyor. Şimdi, sırada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki heyecan verici yarışlar var.

Batı Virginia'daki Snowshoe, bu sezonun son durağı. Ve tabii ki çeşitli kategorilerin genel klasmanlarında Dünya Kupası şampiyonu olacak bisikletçilerin de belli olacağı yer... Snowshoe, hafta boyunca pek çok yarışa ev sahipliği yapacak. Bu da demek oluyor ki burada kazanılabilecek pek çok dünya kupası puanı var.

İşte hafta sonu yapılacak yarışlarla ilgili bilmen gerekenler...

01 Snowshoe'daki dünya kupası yarışları ne zaman yapılıyor?

Snowshoe, downhill kategorisinde yarışacak bisikletçiler için iki farklı yarış anlamına geliyor. 15-19 Eylül tarihleri ​​arasında Red Bull TV'de Snowshoe downhill ve cross-country yarışlarını izleyebilirsin. Yarış planlaması şu şekilde:

15 Eylül – 1. Yarış: UCI MTB Dünya Kupası Snowshoe Kadınlar Downhill

Kadınlar Downhill 1. Yarış – Snowshoe

15 Eylül – 1. Yarış UCI MTB Dünya Kupası Snowshoe Erkekler Downhill

Erkekler Downhill 1. Yarış – Snowshoe

18 Eylül – 2. Yarış UCI MTB Dünya Kupası Snowshoe Kadınlar Downhill

18 Eylül – 2. Yarış UCI MTB Dünya Kupası Snowshoe Erkekler Downhill

02 Snowshoe'daki Dünya Kupası mücadelesinde cross-country yarışlarının tarihleri de şöyle

17 Eylül– UCI MTB Dünya Kupası Snowshoe Kısa Parkur

19 Eylül – UCI MTB Dünya Kupası Snowshoe Kadınlar Cross-Country

19 Eylül – UCI MTB Dünya Kupası Snowshoe Erkekler Cross-Country

03 Downhill ve cross-country parkurları

Snowshoe, 2019'da Dünya Kupası takvimine ilk kez dahil olmuştu. Yani buradaki pek çok bisikletçi, daha önce burada yarışma tecrübesini yaşamış olarak yarışa katılacaklar. Bu da demek oluyor ki en azından kendilerini bekleyen parkura bir parça aşina olacaklar.

Snowshoe'daki downhill parkuru; 2,1 km uzunluğunda ve toplamda 474 metrelik inişe sahip. Bu özelliklere baktığımızda, parkurdaki yüksek hız ve tekniğin harmanlanarak bisikletçilere sunulduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Parkurun ilk bölümü teknikten çok hız ile ilgili. Kayak pistlerinde gördüğümüz tarzda dönüşler ve atlayışlar, kayaların hakim olduğu ormanda kaybolup teknik anlamda önemli bir sınav vermeden önce ortalama hızın artmasına yardımcı oluyor. Evet, bu pistte atlama noktalarından da bolca var ve sanki sonsuza kadar devam edecek gibi görünüyorlar! Arka arkaya gelen üç atlama, bisikletçilere parkurun sonunun yakın olduğu konusunda bir ipucu da verecek.

Eliot Jackson ve Neko Mulally ile birlikte parkura biraz daha detaylı bakalım

Snowshoe DH track explanation

Cross-country parkuru 3,8 km uzunluğunda ve çoğu modern dünya kupası cross-country parkuru gibi, doğal araziyle harmanlanmış insan yapımı özelliklere sahip. Pist, küçük ve orta büyüklükteki yokuşların ardından yine küçük inişleri olan dalgalı bir yapıya sahip. Burada çok büyük bir tırmanış yok. Bu da oldukça hızlı turlar izleyeceğimiz anlamına gelirken aynı zamanda bisikletçilerin toparlanması için de daha az yer olacağı anlamını da taşıyor. Bisikletçiler ormana girdiğinde, bir sürü yapay kaya ile karşılaşacaklar. Eğer yağmur yağarsa, üzerlerinden geçmek epey tehlikeli olacak. Parkurdaki son teknik detay ise tur bitimine doğru bisikletçilerin karşısına çıkacak olan yapay kaya olacak.

Snowshoe XCO Streckenerklärung

04 Snowshoe nasıl bir yer?

Snowshoe, Batı Virginia eyaletindeki Appalachian Dağları yakınında bulunuyor. Eyalet başkenti Charleston ise Snowshoe'dan üç saat uzaklıkta. Dünya Kupası yarışları, Snowshoe Mountain Resort'taki Cheat Dağı'nda gerçekleşecek. Tesis, kışın kayak yapmak için kullanılıyor. Hatta kayak sporunun önemli duraklarından bir tanesi olduğu söylenebilir. Snowshoe yaz aylarında da dağ bisikleti severler için bulunmaz bir nimetken golf için de tercih edilen duraklardan bir tanesi.

Snowshoe Kayak Pistleri © Snowshoe Mountain Resort

05 Kimler favori?

Kadınlar cross-country genel klasmanında, Fransız bisikletçi Loana Lecomte bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ancak hâlâ kazananın belirsiz olduğu kategoriler de var. Bu, şüphesiz o kategorilerin şampiyonluk adayları üzerindeki baskıyı da artıracak.

Cross-country

Erkekler cross-country genel klasmanı, Snowshoe durağı öncesinde puan tablosunun en net olduğu kategorilerden biri. Mathias Flückiger'in ana rakipleri Ondřej Cink ve Victor Koretzky. Ancak Cink ve Koretzky 340 puan ve 354 puan gerideler. Alınabilecek maksimum puanın 375 olduğu düşünüldüğünde, Cink veya Koretzky'nin zaferi için mucizeden çok daha fazlası gerekiyor gibi...

Downhill

Snowshoe, downhill kategorisinde yarışacak bisikletçiler için iki yarış anlamına geliyor. Yani kazanılabilecek çok fazla puan var. Kadınlarda Myriam Nicole 810 puanla lider durumda ancak arkasında Camille Balanche, Tahnée Seagrave ve Valentina Höll var. Balanche şu anda Nicole'den 115 puan geride ve ikinci sırada. Gerçekçi olmak gerekirse, Balanche ve Seagrave'in Fransız bisikletçiyle rekabet edebilmesi için iki yarışı da kazanabilmeleri gerekiyor.

Genel klasmanda şampiyonluk iddiası olan isimlerin dışında downhill ve cross-country yarışlarında yüksek potansiyelli ve dikkat edilmesi gereken birkaç isim daha var.

Kadınlar downhill yarışında, Marine Cabirou geri dönüyor gibi görünüyor ve Snowshoe'daki iki yarıştan birinde, kazanmanın gerçekten zor olduğu bir sezondan bir şeyler çıkarmayı umuyor. Diğer taraftan Valentina Höll, Lenzerheide'de ortaya koyduğu performanstan güç alacak. Erkekler yarışında Laurie Grönland son birkaç yarışta ilk beşte yer aldı; bu yüzden, işler yolunda giderse, İngiliz için ikinci bir Dünya Kupası yarış galibiyeti gelebilir.

Laurie Grönland, Snowshoe için hazır © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Cros-country yarışında Henrique Avancini, Lenzerheide'deki erkekler kısa parkur ve final yarışlarında iyi işaretler verdi. Brezilyalı, sezonun son yarışında da formda olacak gibi görünüyor.

Kadınlar yarışında ise bir hafta önceki galibiyeti ve Lenzerheide'deki son Dünya Kupası performansına bakılırsa, Britanyalı Evie Richards yarışın açık ve net favorisi olmalı. Bazı bisikletçiler bu sezon yarışlara takvime uygun olarak katılmadılar. Pauline Ferrand-Prévot da o isimlerden biri ve bundan dolayı zihinsel ve fiziksel olarak bir parça yorgun.