2021 Mercedes-Benz UCI Dünya Kupası sezonu, ABD'nin Snowshoe kentinde ikişer downhill yarışı ve cross-country yarışlarıyla, şık bir şekilde kapanıyor. Keskin kayalar, devasa atlama noktaları ve şiddetli dik yamaçlarla dolu zorlu snowshoe parkuru geride kaldı... İki downhill yarışıyla birlikte cross-country yarışları tabii ki iki kat daha kaliteli bir hafta sonu anlamına geliyordu. İşte Snowshoe'daki hafta sonundan öne çıkan detaylar...

Snowshoe'daki yarışları izle

Snowshoe'daki Mercedes-Benz UCI Downhill Dağ Bisikleti Dünya Kupası downhill yarışlarını hemen aşağıdaki linklerden izleyebilirsin.

Snowshoe'daki yarış ve genel klasman sonuçlarına buradan ulaşabilirsin.

01 İnanılmaz bir sezon finali

Bu hafta çift downhill yarışı olduğu için bu kategoride yarışan her bisikletçi için kazanacak ve kaybedecek çok şey vardı. Tabii ki ikişer yarış, kazanılacak çok daha fazla puan anlamına geliyordu. Dinlenmek ve iyi beslenmek, sporcuların bol yarışlı hafta boyunca zinde kalmaları için önemliydi. Parkur, birinci ve ikinci yarışta biraz farklı olacağı için bisikletçiler de yeni rotaya uyum sağlamak ve bazı mental zorluklarla başa çıkmak zorundalardı.

Tahnée Seagrave yarış öncesi ısınıyor © Bartek Woliński/@wolisphoto Myriam Nicole ikinci yarış öncesi ısınma seansında kendisini epey zorluyor © Bartek Woliński/@wolisphoto Finn Iles buz banyosuyla kol kaslarını harekete geçiriyor © Bartek Woliński/@wolisphoto

Tabii ki çift yarış haftaları downhill bisikletçileri için yeni bir şey değil. Çift yarışlar, 2020 sezonunda iki defa denenmişti. Fakat Snowshoe'daki bol yarış haftası hem zihinsel hem de fiziksel yorgunluğun önemli rol oynadığı uzun bir sezonun ardından geldi. Ve elbette son hafta olması sebebiyle bisikletçilerde genel klasman liderliği çekişmesinin yarattığı baskı da vardı.

02 Amerikalı seyirciler oradaydı

ABD, dağ bisikletinin doğduğu yer olarak kabul ediliyor ve taraftarlar Dünya Kupası yarışlarının Snowshoe'ya dönüşünü kutlamak için epey hevesliydiler. Başlangıç ​​çizgisinden bitiş çizgisine kadar tüm parkur bu spora gönül veren izleyicilerle doluydu.

Taraftarlar, yarışların Snowshoe'ya dönüşünü kutlamak için epey hevesliydi. © Red Bull

03 Vali Höll kadınlar downhill yarışını domine etti

Vali Höll aslında elit bir dağ bisikletçisi olarak ilk yılına ideal bir başlangıç yapamamıştı. Zira sezona birkaç talihsiz kaza ile başlamıştı. Avustralyalı bisikletçinin omuzlarındaki baskının da epey fazla olduğu düşünüldüğünde; sezon başında, öğrenmesi gereken şeyler epey fazla gibi görünüyordu.

İlk zafer © Bartek Woliński/@wolisphoto

Ancak, Snowshoe'nun zorlu parkurunda 19 yaşındaki bisikletçi için her şey yolunda gidiyordu. İlk yarışta sabırlı davrandı, yumuşak ve ekonomik bir sürüş ona bu yarışlarda zirveyi getirdi.

Kayaların üzerinde kayarak kaza yapan ve hızını kaybeden Myriam Nicole eğer düşmeseydi yarışı kazanabilirdi. Hatta, tekrar ayağa kalkmaya çalıştı, ancak teknik sorunlar hızlanmasını engelledi ve Höll yarışı kazandı.

İlk yarıştan sonra Höll için kutlama zamanı © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Höll, ikinci yarışa dördüncü olarak başladı. Parkurun üst bölümündeki yeni atlayışlar genç bisikletçi için herhangi bir sorun yaratmadı ve birkaç gün önce kazandığı galibiyetten sonra kendine güvendiği, sürüşünden belli oluyordu. Höll ilk yarıştaki zaferden sonra, 3:39.679'luk bir dereceyle yine liderlik koltuğunda yerini aldı.

Avusturyalının galibiyeti, aynı zamanda, final yarışına girerken genel klasman için matematiksel olarak hala mücadelenin içinde olduğu anlamına geliyordu fakat kazanması ve diğer sonuçların da istediği gibi gelmesi gerekiyordu.

04 Kadınlar downhill genel klasman mücadelesi

Snowshoe, 2019'da ilk kez bir downhill Dünya Kupası yarışına ev sahipliği yapmış olsa da bu durağın sezon finalindeki dramatik yarışlar için tüm malzemelere sahip olduğu kanıtlanmış oldu. Ve kadınlar yarışında, izleyenleri hayal kırıklığına uğratmadı.

Günün başlangıcında, Myriam Nicole en üst sırada yer aldı ve ikinci genel klasman şampiyonluğu için yalnızca üçüncü bitirmesi gerekiyordu. Camille Balanche ikinci sırada en yakın rakibi olurken, Vali Höll birinci yarışı kazandıktan sonra kendisi için önemli bir tehdit olacaktı.

Mille Johnset, kırmızı bayrak onu durdurana kadar harika yarışıyordu © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Jessica Blewit'in büyük kazası, yarışın yaklaşık 20 dakika boyunca kırmızı bayrakla bölünmesi anlamına geliyordu. Bu da final gününe bir parça daha gerilim kattı. Yarış öncesi hazırlıkları kesintiye uğradı, ısınmaların yeniden yapılması gerekiyordu ve yeniden odaklanmayı başaran bisikletçi zafere ulaşacak gibi görünüyordu.

Vali Höll, Snowshoe'da muhteşem formunu sürdürdü. Camille Balanche'ın, Marine Cabirrou'nun ve Miriam Nicole'ün önüne geçti.

Balanche'ın üçüncülüğü genel klasman şansının bittiği anlamına geliyordu © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Fransız bisikletçi Marine Cabirrou için işler daha da iyiye gidebilirdi, Cabirrou 4'üncü sektörde neredeyse bir saniye kadar yeşili yaktı ancak liderliğini koruyamadı ve artık zamanı sadece ikincilik için yeterli olabilirdi.

Kayarak kaza yapması, Myriam için genel klasman şansını bitirdi © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Son bölüme girerken sağa döndüğünde Myriam Nicole'ün ön tekerleği yerinden çıkarak onu yere düşürdü. Nicole'ün çabası ise tekrar liderliği almak için yeterli olmadı.

19 yaşındaki bisikletçi Valentina Höll, Leogang ve Les Gets'teki zaferlerin son virajdaki kazalarla acımasızca elinden kayıp gittiğini düşününce, kendisi adına hayal kırıklığı yaratan bir ilk sezonun ardından, şimdi sadece ikinci Dünya Kupası galibiyetini değil, makus talihi yenişini de kutluyordu. Ve onun için her şey daha yeni başlıyordu.

Kutlama © Bartek Woliński/@wolishphoto

05 İlk erkekler yarışında ilk Dünya Kupası genel klasman galibiyeti elde edildi

Reece Wilson, Snowshoe'daki çift yarışlardan ilkinde beklenmedik bir şekilde galibiyeti aldı. 2020 Dünya Şampiyonu Reece, neredeyse hatasız bir yarış çıkardı. Reece Wilson, bitiş alanına girerken tüm gücüyle pedal çevirdi ve bitiş çizgisinde Bruni'nin 0.032 saniye önündeydi.

Reece Wilson erkekler downhill'de ilk yarışı kazandı © Bartek Woliński/@wolisphoto

06 Loïc Bruni'yi asla hafife almayın

Bu Dünya Kupası sezonu Loïc Bruni için çok da kolay geçmedi. Ancak Fransız, üzerinde baskı varken; ikinci erkekler yarışını kazanmak ve aynı zamanda erkekler downhill genel klasman unvanını almak için her şeyini ortaya koydu.

Bruni ve Loris Vergier, genel klasman için mücadele ediyordu. Thibaut Dapréla da normalde denklemin bir parçasıydı ancak sakatlık problemleri yaşayınca denklemin dışında kaldı.

Ancak bu, Vergier'in unutması gereken bir yarış oldu. Zira yarış sonuna doğru, giderek daha fazla hırpalandı ve bir noktada rotadan çıktı. Ortalık yatıştığında, yarışı epey sonlarda bitirmişti. Bruni'nin tek yapması gereken ise temiz bir bitirişti.

Loic Bruni galibiyeti aldı ve genel klasman şampiyonluğunu garantiledi © Red Bull

Bruni, sanki performansını en üst seviyeye çıkarmak için baskıya ihtiyaç duyuyor gibi... 27 yaşındaki bisikletçi zafer kazandığı için çok mutluydu ama yakın arkadaşı Vergier'in yanı sıra zor durumdaki Dapréla'yı da kutlamayı ihmal etmedi.

07 Kadınlar cross-country yarışında genel klasman zaferini elde etmek için kıyasıya bir mücadele vardı

Sezonun son cross-country yarışı, yalnızca podyum için son bir şans değildi; aynı zamanda, hayati puanlar kazanıp genel klasman için Loana Lecomte'un arkasında ikinci ve üçüncü sıraya yükselebilmek için de çok önemli bir fırsattı.

Lecomte'un Snowshoe'da yarışmamayı seçmesi, diğer isimler arasındaki rekabeti arttırdı. Yarışın büyük bir bölümünde Jenny Rissveds, Richards, McConnell, Linda Indergand ve Jolanda Neff bir aradaydı. Ancak üçüncü turda Kate Courtney talihsiz bir şekile bu çekişmenin dışında kaldı.

Rissveds, Neff ve Richards, son tura girerken kıyasıya bir mücadele içerisindeydi. Ancak Richards'ın son dik tırmanışta yaptığı güçlü bir atak onu diğer isimlerin önüne geçirdi. Bu atağa diğerlerinin yanıtı yoktu. Böylece Richards genel klasmanda beşincilikten üçüncülüğe yükseldi. Neff, Brit'in iki saniye gerisinde, Rissveds ise beş saniye geride kaldı.

Flückiger hata yapmadı © Red Bull

Erkekler cross-country genel klasman mücadelesinde Mathias Flückiger hata yapmadı

Mathias Flückiger'in Dünya Kupası genel klasman şampiyonluğunu ilan edebilmesi için önünde çok zor engeller yoktu. Cross-country yarışını ilk 12'de bitirmesi yeterliydi. Flückiger işini şansa bırakmadı, yarışı ön sıralarda bitirmek için yüksek performans gösterdi. Ana yarış öncesinde işi bitirmesi, İsviçreli bisikletçi için çok iyi oldu çünkü Flückiger, ana yarışta lastik problemi yaşadı.

Snowshoe, bazı dağ bisikleti efsaneleri için son yarış anlamına geliyordu

Mick Hannah ve Emilie Siegenthaler, Snowshoe'da son yarışlarına çıktılar. Her ikisi de sporun zirvesinde yarıştılar ve bulundukları yerin tadını çıkardılar. Emilie Siegenthaler'in ilk dünya kupası yarışı 2008 yılındaydı. Sonuncusu 2019'da olmak üzere evinde yani İsviçre, Lenzerheide iki üçüncülük aldığını düşündüğümüzde geçmişe gururla bakabileceğini söyleyebiliriz.

Snowshoe, bazı dağ bisikleti efsaneleri için son yarış anlamına geliyordu © Red Bull

Hannah ise daha uzun bir kariyere sahip. 2001'de Maribor'da ilk elit yarışa çıkmasının üzerinden tam 20 yıl geçti. 2006'da İspanya'da Vigo'da bir dünya kupası galibiyeti aldı ancak dünya şampiyonalarında çok daha iyi sonuçlar elde ettiğini söylemek gerekiyor.